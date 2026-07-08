Noua mașinărie de taxat șoferii e greu de pornit. Cum va funcționa sistemul pe drumurile publice

Deși introducerea noului sistem de taxare a utilizării drumurilor naționale era programat să fie aplicat începând cu luna iulie, Guvernul a decis amânarea lui pentru data de 1 octombrie 2026. Decizia este prevăzută în Legea nr. 103/2026, act normativ care modifică și calendarul stabilit anterior prin Legea nr. 226/2023, dar cu siguranță și acest termen va fi depășit, spre bucuria șoferilor, care nu vor fi obligați să scoată mai mulți bani din buzunar.

Potrivit reglementărilor pregătite, pentru autoturisme și celelalte vehicule ușoare va rămâne taxa de tip rovinietă, în timp ce vehiculele de transport greu vor achita noua taxă TollRo, calculată după reguli diferite. Pentru introducerea noului sistem de tarifare rutieră, proiectul a fost structurat în două loturi. Dacă primul, denumit „Sistem electronic de tarifare rutieră, Etapa I - Sistem informatic centralizat”, se află deja în derulare, pentru cel de al doilea lot, denumit „Sistem electronic de tarifare rutieră - Obiective de control”, implementarea încă nu au început. O notă de fundamentare întocmită de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) arată că realizarea celui de-al doilea lot necesită investiții de 109.237.906,62 de lei, fără TVA (132.177.867,01 lei, cu TVA). Din această sumă, anul acesta ar urma să fie investiți doar 32 de milioane de lei, diferența urmând să fie programată pentru anul viitor. Durata de execuție a proiectului de investiții a lotului 2 este de 10 luni, arată compania de drumuri.

Lotul 1 se află în derulare în baza unui contract realizat ca urmare a achiziției publice prin licitație deschisă și are ca sursă de finanțare Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), potrivit Hotărârii Guvernului nr. 589/2025. Contractul a fost câștigat de Vodafone Romania SA, cu prețul de 224.496.146 de lei, fără TVA. Până în prezent au fost realizate analiza sistemului informatic existent (SIEGMCR) pentru a înțelege funcționarea actualului sistem de tarifare, analiza și proiectarea sistemului de tarifare TollRo, precum și livrarea, instalarea și testarea în data center-ul principal (CESTRIN) și secundar (Brașov). În ceea ce privește lotul 2, el are ca obiect achiziția și instalarea de echipamente hardware și licențe software pentru controlul achitării tarifelor datorate, console și semnalizare rutieră pe amplasamentele de pe rețeaua de drumuri naționale din România.

250 de puncte de control fixe și 50 mobile

Potrivit notei de fundamentare întocmite de CNAIR, pentru lotul 2 se are în vedere achiziționarea de echipamente hardware pentru 250 de obiective fixe de control și 50 mobile, instalarea și configurare lor, echipamente de comunicații etc. De exemplu, pentru operaționalizarea funcției de control, se vor utiliza 250 de dispozitive fixe, din care 190 de dispozitive vor folosi consolele existente, iar pentru celelalte 60 de dispozitive se vor achiziționa console noi, implicit branșamentele acestora. În acest scop, CNAIR intenționează să amenajeze locații de control fixe în care să instaleze echipamentele hardware și software. Aceste locații de control vor colecta date despre autovehiculele ce tranzitează sau se află în raza de acțiune a acestor obiective de control. Locațiile vor comunica cu modulele informatice din cadrul sistemului electronic de tarifare rutieră, unde informațiile colectate vor fi procesate, analizate și întocmite, după caz, procese verbale de contravenție. Pentru furnizarea, instalarea și punerea în funcțiune a echipamentelor sistemului electronic de tarifare rutieră urmează să fi organizată o licitație pentru alegerea unei firme.

La nivelul fiecărui obiectiv de control se vor instala indicatoare de informare privind controlul achitării tarifelor rutiere, precum și indicatoare rutiere privind limitarea vitezei pe sectorul de drum aferent. De asemenea, pentru asigurarea condițiilor de siguranță rutieră, în zona fiecărui obiectiv se va realiza un sistem de protecție cu parapet metalic pe o lungime de aproximativ 30 de metri.

Taxele vor crește, iar Guvernul ia jumătate din bani strânși

Guvernul a adoptat, la mijlocul lunii martie, chiar înainte de adoptarea legii bugetului de stat pe anul în curs, un mecanism prin care a decis să preia de la CNAIR jumătate din încasările pe rovinietă și cele care vor veni prin noul sistem de tarifare rutieră TollRO. Prin încasările din rovinietă, CNAIR acoperă parțial întreținerea rețelei naționale de drumuri și autostrăzi. Practic, din această taxă se acoperă circa 30% din necesar, iar din încasările din TollRO, necesarul ar fi ajuns o acoperire de aproximativ 70%. „Se reglementează un mecanism de virare parțială la bugetul de stat a veniturilor provenite din rovinietă și din sistemul TollRO, prin care Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. virează lunar 50% din sumele încasate, începând cu 1 septembrie 2026, într-un cont distinct de venituri ale bugetului de stat deschis pe codul de identificare fiscală al CNAIR, în termen de 5 zile lucrătoare ale lunii următoare încasării”, arată documentul adoptat în cursul lunii martie de Guvernul Bolojan. Rovinieta a fost introdusă în România în anul 2002, ca o taxă de utilizare a infrastructurii. Scopul principal al acesteia este de a finanța întreținerea, modernizarea și construcția rețelei de drumuri naționale, autostrăzi și drumuri expres, dar disperat să colecteze mai mulți bani la buget, Guvernul deturnează sensul pentru care a fost introdusă această taxă.

Apar mai multe clase de poluare

Odată cu introducerea noului sistem de taxare, se introduce și principiul european „poluatorul plătește”, ceea ce va duce inevitabil la scumpirea rovinietei în funcție de nivelul poluării. Pentru autoturisme, vehiculele pentru transport marfă de până la 3,5 tone și vehicule pentru transport persoane cu mai mult de 9 locuri, în funcție de norma de poluare, ele vor fi încadrate în trei clase: EURO VI, EURO V-IV și EURO III-0. Vehiculele electrice vor beneficia de cele mai reduse tarife, fiind încadrate similar categoriei EURO VI.

Cum se va realiza taxarea mașinilor grele de transport

În cazul vehiculelor de transport marfă cu masa maximă autorizată (MTMA) > 3,5 tone, sistemul de tarifare rutieră electronică trebuie să asigure:

- identificarea, în permanență, a traseului urmat de un vehicul pe rețeaua de drumuri naționale (prin intermediul unui echipament de bord - OBE - sau prin intermediul unei aplicații destinate sistemelor de operare a telefoanelor mobile, conectate la satelit/rețele de comunicații mobile) sau în baza unei declarații a utilizatorului - tichet de rută în format electronic);

- stabilirea în mod automat a tarifului datorat (TollRo) în funcție de distanța parcursă cu acest vehicul pe categorii de drum și de caracteristicile vehiculului;

- virarea tarifului datorat de utilizator în contul CNAIR;

- interoperabilitatea cu sistemele de tarifare rutieră electronică din statele membre ale UE și facilitarea schimbului transfrontalier de informații cu privire la neplata tarifelor rutiere;

- controlul achitării tarifului în concordanță cu caracteristicile vehiculului supus tarifării (prin intermediul „Sistemului electronic de tarifare rutieră - Lot 2 - Obiective de control”).