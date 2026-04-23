Cum a contribuit Guvernul României la triplarea prețurilor RCA

În cazul falimentului companiei de asigurări care a fost lider de piață pe segmentul polițelor RCA, ASF a intervenit tardiv, deși transportatorii au semnalat toate neregulile acestei companii și au cerut public intervenția imediată a instituțiilor statului, în nenumărate rânduri. Pe 17 martie 2023, ASF a retras autorizația Euroins, constatând un deficit de capital de peste două miliarde de lei, fapt ce a condus, în mod inevitabil, la falimentul societății de asigurări, lăsând în urmă un dezastru pe această piață a polițelor RCA. Consecințele sunt suportate și astăzi de toți posesorii de mașini, care plătesc polițele RCA la tarife de trei ori mai mari decât în 2023.

„După falimentele succesive ale Astra Asigurări și City Insurance, Euroins devenise, la acea dată, cel mai mare asigurător de RCA din România, deținând o cotă de piață de aproximativ 33% și gestionând peste 2,8 milioane de contracte active. FACIAS a dezvăluit că, cu șapte luni înainte de declararea oficială a insolvenței, la Guvernul României a avut loc o discuție între reprezentanți ai Euroins, ai ASF și ai Cancelariei Prim-ministrului. După ce a aflat de existența acestei întâlniri secrete, FACIAS a cerut Guvernului, condus la acea vreme de Nicolae Ciucă, să comunice lista participanților, tema discuțiilor și dacă au existat consultări similare cu restul pieței de asigurări. În loc să lămurească public o chestiune cu impact major asupra cetățenilor, Executivul a ales să păstreze tăcerea și să trateze întâlnirea cu reprezentanții Euroins ca pe un episod fără relevanță publică”, arată FACIAS, într-un comunicat de presă.

Fundația a acționat în instanță Guvernul României, pentru a-l obliga să respecte legea privind liberul acces la informațiile de interes public, iar instanța i-a dat câștig de cauză, obligând Guvernul să facă publice acele discuții.

„În cursul litigiului, Guvernul a recunoscut existența întâlnirii, însă a încercat să evite dezbaterea pe fond prin argumente procedurale pe care instanța de recurs le-a respins acum definitiv. Victoria obținută de FACIAS la Curtea de Apel București este esențială pentru a clarifica dacă autoritățile au ignorat cu bună știință iminența dezastrului reprezentat de prăbușirea celui mai mare asigurător RCA din România. Acest dezastru a însemnat nu doar pierderea protecției pentru sute de mii de șoferi români, ci și o explozie a tarifelor RCA, care au crescut cu până la 40-50% din martie 2023 până în prezent”, mai transmite FACIAS.

Fundația solicită Guvernului României să respecte decizia instanței și să publice integral documentele și informațiile solicitate. Analiza acestora va reprezenta baza pentru pașii juridici următori în vederea tragerii la răspundere a celor responsabili pentru acest eșec instituțional care a dus la pierderi financiare uriașe și sute de mii de cetățeni păgubiți.

Dovezi ignorate ani la rând de ASF

Schema prin care a ajuns în faliment Euroins este aceeași prin care a ajuns la faliment și City Insurance, dar ambele situații au fost semnalate de COTAR și de mass-media, fiind ignorate de ASF. Falimentul City Insurance, care a zdruncinat piața asigurărilor RCA din România în anul 2021, era anunțat de doi ani de COTAR - la fel ca în cazul Euroins -, însă nu s-au luat măsuri pentru a se împiedica acest dezastru.

În ianuarie 2022, despăgubirile pentru City Insurance se ridicau la o valoare totală de 22,5 milioane de euro pentru 3.851 de dosare de daună neplătite de această companie de asigurări, iar banii au început să le fie dați păgubiților prin Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA). Dar exact în ianuarie 2022, COTAR avertiza deja că după City Insurance ar putea urma Euroins, pentru că această companie aplica aceeași strategie ca și celelalte două mari firme falimentare, City Insurance și Astra Asigurări.

Pentru a fi posibilă plata despăgubirilor, a fost nevoie de o modificare legislativă care s-a făcut imediat după falimentul City Insurance și fără de care ar fi rămas fără bani cei aproape 60.000 de șoferi păgubiți în urma accidentelor pentru care nu au fost vinovați. Aceștia ar fi trebuit să aștepte cel puțin până în primăvara anului 2022. Această modificare constă în faptul că plățile au putut începe la 60 de zile după ce decizia ASF de a ridica licența unei companii este publicată în Monitorul Oficial, prevederea inițială fiind pentru plata ulterior declarării falimentul de o instanță de judecată, prin decizie definitivă.

Guvernul ascunde un posibil trafic de influență

În 2025, autoritățile au ajuns la concluzia că transportatorii nu s-au înșelat în nicio privință, atunci când au anunțat falimentele companiilor de asigurări, dar instituțiile pur și simplu i-au ignorat, până la producerea dezastrului de pe piața de asigurări RCA.

ASF i-a contrazis pe transportatori de fiecare dată, acuzându-i chiar de răspândire de știri false, până când inevitabilul s-a produs. COTAR a dat zeci de comunicate de presă și a făcut adrese către instituțiile competente, pentru a anunța neregulile care au dus la insolvența, apoi la falimentul celor două companii, iar dacă ASF ar fi intervenit la timp, ar fi putut salva situația.

Pe baza celor două falimente din ultimii ani ale liderilor pieței de asigurări RCA - City Insurance și Euroins - au crescut tarifele polițelor RCA necontrolat, cu peste 300%, fiind nevoie de plăți din FGA și de plafonări ale prețurilor RCA prin hotărâri de guvern succesive.

Anul trecut, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au constatat fapte pe care COTAR le anunța cu 8 luni înainte de producerea falimentelor, iar ancheta penală s-a extins. Procurorii au descoperit că Euroins a respins mii de dosare de daună, cu obligații de peste 60 de milioane de lei - situație anunțată, inițial, de COTAR, dar contestată chiar de ASF, luni la rând, exact ca în cazul City Insurance. În acest caz, ceea ce a ascuns Guvernul poate fi trafic de influență, pentru a se mușamaliza în continuare situația reală a companiei Euroins, care a beneficiat de protecția ASF.

Simultan cu acest demers, FACIAS continuă lupta împotriva lipsei de transparență a instituțiilor statului în proiectele cu impact major asupra statului de drept. Pe data de 18 mai, FACIAS are un nou termen de judecată în procesul intentat Guvernului pentru anularea deciziei de constituire a Grupului de Lucru pentru modificarea legilor justiției. FACIAS reiterează faptul că acest grup a fost format într-un mod discriminatoriu și opac, fără nicio consultare publică reală, fapt ce subminează încrederea cetățenilor în actul de guvernare și în corectitudinea procesului legislativ.