Pretendenții pentru șefia ÎCCJ au susținut interviurile. Candidatul #rezist a dat-o pe politică

Ministrul Justiției a declanșat, ieri, seria interviurilor în vederea selectării procurorilor care, de luna viitoare, vor conduce, pentru trei ani, marile parchete din România. Cele mai importante trei interviuri au fost consumate primele și vizează funcțiile de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație Justiție și de adjunct al procurorului general al PÎCCJ. Cristina Chiriac, actuală șefă a DNA Iași, și-a prezentat proiectul managerial, arătând că, pentru reducerea numărului mare de dosare per procuror și pentru a se evita intervenirea prescripției răspunderii penale, va susține utilizarea cu preponderență a mecanismului încheierii acordurilor de recunoaștere a vinovăției. În schimb, contracandidatul ei, celebrul Bogdan Pîrlog, a avut un discurs mai degrabă politic, în care nu s-a sfiit să atace, și în acest cadru, Înalta Curte de Casație și Justiție.

Pentru cea mai înaltă poziție în cadrul procuraturii, au fost intervievați Cristina Chiriac, actualul procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Iași, și procurorul militar Bogdan Pîrlog, apropiat de mișcarea #rezist și cunoscut ca participant la mitingul neautorizat din Piața Victoriei, din 10 august 2018.

În susținerea proiectului său managerial, Cristina Chiriac a precizat că are în vedere creșterea calității actului de justiție, prin dezvoltarea resursei umane, în sensul atragerii unor procurori bine pregătiți, prin repartizarea unitară a dosarelor și prin digitalizarea și automatizarea proceselor administrative.

Proiectul managerial al Cristinei Chiriac mai prevede creșterea capacității investigative a Ministerului Public, unde Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție trebuie să aibă și un rol de formare profesională. De asemenea, dorește creșterea relevanței sesizărilor penale, investiții în dotări tehnice moderne, în special în ceea ce privește Serviciul Tehnic, dar și o formare profesională comună pentru procurori și poliția judiciară.

Planul Cristinei Chiriac: Folosirea mecanismului încheierii acordurilor de recunoaștere a vinovăției

În plan extern, susține Cristina Chiriac, Parchetul General va acționa, în cazul în care va fi desemnată să conducă această structură, poziții ferme atunci când vor fi depășite limitele discursului public politic, reacționând când va fi afectat principiul separației puterilor în stat sau independența procurorilor, dar va interveni și în situațiile de presiune mediatică asupra procurorilor care instrumentează cauze sensibile. De asemenea, aceasta a promis că „Ministerul Public va participa activ la dezbaterile privind statutul procurorilor și independența operațională”.

Întrebată direct de către ministrul Justiției, Radu Marinescu, cum ar caracteriza stilul său de management, Cristina Chiriac a răspuns: „Leadership. Comunicarea cu procurorii din subordine este esențială”.

În ceea ce privește investigarea magistraților, aceasta a precizat că parchetele trebuie întărite sub aspectul procurorilor care efectuează urmărirea penală în astfel de dosare.

Pentru rezolvarea volumului mare de dosare și pentru evitarea intervenirii prescripției, candidata propune organizarea unor concursuri pentru ocuparea funcțiilor de execuție și de conducere vacante, utilizarea delegărilor în structurile specializate, analizarea stocului de dosare și prioritizarea celor aproape de final dar, în principal, soluționarea rapidă a dosarelor prin încheierea acordurilor de recunoaștere a vinovăției.

Bogdan Pîrlog a atacat legislația și Înalta Curte de Casație și Justiție

În schimb, contracandidatul Cristinei Chiriac la șefia Parchetului General, procurorul militar Bogdan Pîrlog, a ținut un discurs mai mult politic. Acesta a criticat vehement mecanismele de promovare din sistemul judiciar, pe care le-a caracterizat ca fiind „profund subiective”. El i-a transmis ministrului Justiției că „promovarea pe bază de dosare ajunge la un subiectivism până la agresiune”, fiind de părere că „ar fi mai onest să se renunțe la ideea de concurs, dacă rezultatul este decis arbitrar”.

Bogdan Pîrlog nu a ezitat, nici măcar cu această ocazie, să nu atace Înalta Curte de Casație și Justiție, declarând că promovarea la instanța supremă este o insultă. „Promovarea la Înalta Curte, fără să existe un examen scris, mi se pare ridicolă. Explicaţia că aceia care au ajuns până la nivel de curte de apel deja ştiu şi ar fi o insultă. Ce vă spun este ceea ce am extras din comunicările colegilor, care au făcut astfel de afirmaţii, chiar vorbim de secţie pentru judecători, cum că ar fi o umilire a judecătorilor, că la nivel de curte de apel nu se mai justifică să le fie testate cunoştinţele. Mă scuzaţi, dar mi se pare absolut nelalocul lui acest fel de a pune problema. În definitiv, faptul că în urmă cu 10 – 15 ani am promovat un examen nu înseamnă că am rămas la acelaşi nivel. Vedem, unii colegi se menţin, sunt la zi cu legislaţia, muncesc, alţii reuşesc să găsească, pe principiul minimei rezistenţe, posibilitatea de a fenta acestea. Mi se pare ridicol să presupunem din oficiu că o persoană care ocupă o poziţie şi care a luat un examen în urmă cu extrem de mult timp şi-a păstrat toate cunoştinţele la nivelul unui judecător de Înaltă Curte”, a afirmat procurorul militar.

Mai mult, Pîrlog a făcut referire la contextul geopolitic actual, avertizând că justiția nu mai este tratată ca o prioritate și că „războiul hibrid este o actualitate”, ceea ce impune o regândire a modului în care funcționează sistemul.

Procesul de selecție se încheie joi, după care ministrul Radu Marinescu va înainta propunerile la CSM

Săptămâna aceasta, joi, 26 februarie 2026, se va încheia sesiunea de interviuri în fața comisiei înființate de ministrul Justiției în vederea elaborării propunerilor pentru numirea noilor șefi ai PÎCCJ, DNA și DIICOT. Procesul a început ieri, cu Cristina Chiriac și cu Bogdan Pîrlog, singurii candidați înscriși în cursa pentru șefia Ministerului Public.

Tot ieri, a fost intervievat și actualul procuror-șef al DNA, Marius Voineag, care candidează pentru funcția de prim-adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Astăzi, vor fi intervievați cei trei candidați pentru funcția de procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție și cei trei candidați care și-au depus dosarele pentru ocuparea celor două funcții de procuror-șef adjunct al DNA.

Mâine și poimâine vor fi susținute și interviurile pentru funcția de procuror-șef al Direcției pentru Investigarea Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și pentru ocuparea celor două funcții de adjuncți ai procurorului șef al DIICOT.

Lunea viitoare, în data de 2 martie 2026, ministrul Justiției, Radu Marinescu, va afișa rezultatele selecției, după care va transmite propunerile motivate către Secția pentru Procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, în vederea emiterii avizului consultativ motivate. După care propunerile vor ajunge pe masa lui Nicușor Dan.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹