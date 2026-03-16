Vacanța de Paște 2026: Cât plătesc turiștii pentru un sejur în țară

Prețurile diferă în funcție de facilitățile incluse, de la mesele festive și programele artistice până la accesul la spa, piscină sau locuri de joacă pentru copii.

Spre deosebire de anii trecuți, rezervările au fost făcute mai târziu, astfel că încă există suficiente locuri disponibile în majoritatea destinațiilor.

Oferte pe litoral

Hotelurile de la mare au pregătit pachete speciale pentru sărbătorile pascale și estimează că vor primi câteva mii de turiști. Tarifele pornesc de la circa 1.000 de lei de persoană pentru un sejur de trei nopți cu mic dejun inclus.

Potrivit reprezentanților industriei ospitalității, cele mai căutate sunt pachetele la hoteluri de patru stele care includ facilități, precum piscine interioare și servicii spa.

Prețurile cresc în funcție de confort și servicii. De exemplu, un pachet la un hotel de patru stele din Mamaia, cu mic dejun, cină festivă și program artistic, ajunge la aproximativ 2.160 de lei pentru doi adulți, două nopți de cazare plus una gratuită.

În Eforie Nord, un alt hotel de patru stele oferă pachete all inclusive care încep de la 1.750 de lei de persoană pentru trei nopți. Unele unități oferă reduceri de până la 15%, iar în pachete sunt incluse mesele, minibarul, accesul la spa și diverse terapii de relaxare sau înfrumusețare.

Minivacanță în Delta Dunării

Turiștii care preferă natura pot alege Delta Dunării. Pensiunile din zonă au lansat pachete de Paște pentru trei nopți de cazare, mic dejun și cină festivă în noaptea de Înviere. Prețurile pentru două persoane pot ajunge până la 2.500 de lei.

Vizitatorii pot participa la excursii cu barca pe canale, ambarcațiunile fiind acoperite și încălzite.

Muntele, o opțiune populară

Stațiunile montane rămân, de asemenea, o alegere frecventă pentru minivacanța de Paște. Tarifele pornesc de la 400–500 de lei pentru o noapte de cazare cu mic dejun la hoteluri de trei stele. În stațiunile balneare sau la unitățile de patru și cinci stele, pachetele pot ajunge la 5.000 de lei, în funcție de numărul meselor incluse și de programele tradiționale organizate pentru turiști.

Rezervări mai puține

Deși oferta este diversă, hotelierii spun că numărul rezervărilor făcute până acum este mai mic decât în anii precedenți. Operatorii din turism speră ca, în perioada următoare, tot mai mulți români să aleagă destinații din țară, pe fondul contextului internațional și al ofertelor pregătite pentru a compensa reducerea valorii voucherelor de vacanță, potrivit observatornews.ro.