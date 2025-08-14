Primarul Mangaliei a deblocat contractul firmei de salubrizare, după ce gunoiul a ieșit din pubele

Deși edilul dădea vina pe consilierii care nu vor să-i voteze suplimentarea de buget, inclusiv în privința contractului cu firma de salubrizare, acesta a deblocat serviciile de curățenie într-o oră, prin transmiterea unui singur document, iar mașinile de gunoi au revenit pe străzi, după ce firma întrerupsese activitatea, începând de luni. Era nevoie doar de respectarea unor proceduri prevăzute în contractul Primăriei Mangalia cu firma care face curățenie în municipiu și în stațiunile arondate, dar aceste proceduri nu au mai fost respectate de la începutul lunii iunie. Firma a refuzat să mai presteze serviciile, ajungând în situația de a nu mai putea emite facturi, pentru că nu avea comenzile lunare din partea Primăriei. Viceprimarul și consilierii locali spun că a fost o încercare a primarului Cristian Radu de a da vina pe ei pentru dezastrul care urma să se producă, exact înainte de Sfânta Maria.

Consiliul Local Mangalia a refuzat să voteze suplimentarea bugetului local cu 100 de milioane de lei, iar la cererea primarului Cristian Radu au fost supuse la vot, marți, două variante pentru deblocarea contractelor Primăriei: fie eșalonarea plăților datoriilor pe care le are Primăria, fie votarea deblocării unei sume fixe, doar pentru a se achita datoriile restante.

Nici așa nu au reușit să se înțeleagă cele două tabere „beligerante” de la Mangalia, pentru că la începutul ședinței de consiliu local s-a stabilit acordarea votului pentru suma fixă, dar după ce consilierii au cerut documente care să ateste că suma necesară este cea pe care o cere primarul - respectiv 500.000 de lei, în loc de 100 de milioane - directoarea economică a transmis altă sumă, mult mai mare.

În timp ce consiliul supunea la vot banii pentru plata datoriilor orașului, firma de salubritate care face curățenie pe străzi, în Mangalia și în stațiunile care îi sunt arondate - Neptun, Olimp, Venus, Jupiter, Saturn și Cap Aurora - deja nu mai trimitea utilajele și angajații pe teren, de două zile, pentru că nu primise comenzile lunare de la Primărie pentru iunie, iulie și august. Pubelele din municipiul Mangalia și din stațiuni erau pline și gunoiul a ajuns pe stradă, ieri dimineață, așa cum era de așteptat.

Abia în ultimul moment, primarul Mangaliei a transmis documentele către firma de salubritate și s-a reluat activitatea acesteia, pentru că altfel ar fi fost înecat în gunoi aproape tot sudul litoralului, exact în cea mai aglomerată perioadă a vârfului de sezon, în săptămâna cu Sfânta Maria.

„Sunt uimit de dezinformările primarului Radu Cristian. A transmis o adresă, astăzi, societății Polaris, prin care a deblocat strângerea gunoiului de pe domeniul public. Acum câteva zile ne spunea că din cauza consiliului local nu se mai poate colecta gunoiul din oraș, nu se poate repara iluminatul public și nu se vor putea accesa fonduri europene. Acum, la un simplu ordin dat de primarul Radu Cristian, societatea Polaris și-a reluat activitatea”, explică viceprimarul Mangaliei, Paul Fleanu, liderul local al PSD.

Firma și-a reluat activitatea, doar cu un ordin

Consilierii locali de la PSD, AUR și USR, împreună cu viceprimarul Mangaliei îl acuză pe primar că a mințit în legătură cu datoriile orașului și că strategia pe care a folosit-o pentru a bloca firma de salubrizare ar fi fost gândită de acesta astfel încât să dezinformeze publicul, dând vina pe ei, pentru că nu au votat suplimentarea bugetului. Primarul Radu Cristian comunică foarte mult pe rețelele de socializare, lansând acuzații la adresa opoziției, iar astfel ar fi reușit să influențeze opinia publică, prin crearea unei emoții puternice, cu munții de gunoi pestilențial pe străzi.

Dar opoziția s-ar fi apărat la timp, arătând care este situația reală a bugetului local și a datoriilor acumulate în ultimii ani. De fapt, situația de acum s-a repetat.

Viceprimarul și consilierii de la cele 3 partide nu vor să mai voteze sumele cerute la rectificarea bugetară de primar, pentru că acestea nu se justifică - susține opoziția care îl acuză pe Cristian Radu că dorește o majorare artificială a veniturilor, cu peste 100 de milioane de lei, ca să distribuie acești bani pe cheltuieli, așa cum a făcut în ultimii ani, până când Mangalia a ajuns să aibă datorii neachitate de 150 de milioane de lei, având un buget anual de numai 250 de milioane de lei. Viceprimarul mai spune că banii pe care edilul îi cere la rectificarea bugetară nu au acoperire în veniturile proprii ale municipiului, din colectarea taxelor și impozitelor, astfel încât datoria va crește și mai mult, aducând Mangalia în situație de faliment.

Încercare ratată de a constrânge consilierii

Dar pentru a-i constrânge pe consilierii PSD, AUR și USR să voteze suplimentarea bugetului și în acest an, primarul a-ncercat să direcționeze opinia publică spre mesajele care îi arătau ca vinovați pe cei care au refuzat să voteze bugetul, în Consiliul Local, punctul culminant fiind gunoiul care urma să acopere străzile, exact de Sfânta Maria.

O altă problemă nerezolvată la Mangalia este cea a banilor pe care Primăria ar fi trebuit să-i vireze către Organizația de Management al Destinației (OMD). Consilierii vor să solicite o anchetă a Curții de Conturi și chiar a Parchetului General sau a DNA, pentru a se găsi urma banilor destinați OMD-ului, despre care aceștia spun că ar fi fost deturnați și folosiți în alte scopuri.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹