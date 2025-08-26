Primarul Mangaliei, descris în referatul procurorului DNA ca „Nașul” mafiei dobrogene

Radu Cristian, primarul municipiului Mangalia, s-a plâns de opoziția pe care i-o făceau consilierii locali și viceprimarul, acuzându-i că nu vor să voteze pentru modernizarea stațiunilor, însă a lăsat orașul și stațiunile fără salubrizare, iar după trei zile a fost săltat de DNA. Este cercetat în mai multe dosare, cu zeci de pagini de stenograme și declarații, toate cu referire la șpăgi pe care le-ar fi pretins de la antreprenorii cărora inițial refuza să le dea autorizații. DNA cercetează și o adevărată rețea de „locotenenți” pe care primarul ar fi folosit-o pentru colectarea banilor de șpagă. Din unele înregistrări audio între denunțători și membrii rețelei reiese că șpaga „mergea între 3.000 și 5.500 de euro” pentru o autorizație. Din acești bani primarul și-ar fi cumpărat și hotelul Topaz, făcând o serie de inginerii financiare, pentru a putea justifica suma cheltuită, care-i depășea cu mult veniturile declarate. Surse din Primăria Mangalia au dezvăluit, pentru Jurnalul, că alt dosar în lucru vizează banii pe care Radu Cristian i-ar fi folosit pentru campaniile electorale, în ultimii doi ani, deși erau destinați finanțării Organizației de Management al Destinației (OMD).

Astăzi, instanța de judecată va stabili dacă primarul Mangaliei primește arest preventiv, pentru 30 de zile, așa cum a cerut procurorul, sau va fi judecat sub control judiciar. Primarul a fost reținut, săptămâna trecută, pentru 24 de ore, dar a fost plasat apoi sub control judiciar, însă procurorul de caz a cerut în continuare arestul preventiv, punând la dispoziția instanței un referat de 110 pagini, plin de declarații ale martorilor denunțători.

Pe lângă hainele de firmă, de circa 100.000 de euro pe care Radu Cristian și le-ar fi comandat din banii de șpăgi, fiindu-i cumpărate și livrate de o rețea de „locotenenți”, în referatul procurorului apar și declarații șocante despre hotelul Topaz, pe care l-ar fi cumpărat cu 4,5 milioane de euro, în mare parte prin redirecționarea, în rețeaua de „locotenenți”, a șpăgilor pe care aceștia le colectau de la antreprenorii aduși la disperare după ce li se refuzau avizele și autorizațiile de funcționare.

Am intrat în posesia referatului impresionant (cât un roman polițist) pe care procurorul Abagiu Vasile, din cadrul Direcţiei Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanţa, l-a scris pentru a cere arestarea preventivă a inculpatului Radu Cristian.

Vânzătorul hotelului a devenit martorul principal

Fostul proprietar al hotelului Topaz, Silviu Stoica – zis Sile – a fost citat ca martor. Acesta a dat o parte din declarații când a fost citat inițial, dar a revenit, pentru a povesti procurorului de caz tot ce știe despre primarul Radu Cristian. În declarația completă, dată pe 9 iulie 2025, acesta spune: „Referitor la vânzarea hotelului Topaz, aspecte pe care le-am declarat la data de 25 iunie 2025, revin cu rectificări cu privire la cele declarate în referire la prețul real al hotelului, întrucât când am dat declarație mi-a fost frică că trebuie să dovedesc cu hârtii cele spuse, ceea ce nu pot să fac și în prezent. Prețul real al hotelului la vânzare a fost de 4.500.000 euro. Am ajuns la vânzarea hotelului deoarece investiția de renovare mi-a depășit cu mult bugetul. Am făcut această investiție știind că am de încasat la data de 25.08.2023 suma de 1.200.000 euro din contractul de asociere cu S.C. SOLANTIS ce privea construcția imobilului P+17, despre care am declarat anterior. Bazându-mă pe această sumă, am contractat lucrări în avans care trebuiau plătite. Neavând posibilitatea să le plătesc am scos la vânzare hotelul Topaz din stațiunea Cap Aurora. Am fost contactat în primăvara anului 2023 de Radu Cristian că îl interesează pe el hotelul”, spune martorul.

Citește pe Antena3.ro Până când mai putem călători cu buletinul clasic în Uniunea Europeană

Ingineriile financiare pentru justificarea banilor

Silviu Stoica a descris și modul în care primarul exercita presiuni asupra lui: „Am convenit prețul hotelului la suma de 4.500.000 euro și din acel moment Radu Cristian a venit cu tot felul de propuneri, promisiuni și inginerii financiare. Acesta mi-a spus să-i dau hotelul în rate în schimbul acestui avantaj, promițându-mi că îmi recuperează sume de bani de la SC. SOLANTIS. Am fost sunat de către directorul Andrei Drăghicescu, care a fost contactat de șeful Poliției Locale, Zamfir Laurențiu, că au purtat ceva discuții despre banii mei. Cu privire la prețul hotelului acesta a rămas convenit la 4.500.000 euro, dar în acte mi-a spus să trecem altă sumă că este persoană publică și nu poate justifica banii, fapt pentru care îmi aduce și bani cash. Astfel în acte toată tranzacția se învârte în jurul sumei de 3.000.000 euro, care este compusă dintr-un credit de 1.400.000 euro, un teren suprafață de 980 mp, parcarea hotelului în valoare de 1.150.000 euro și 550. 000 euro pe care Bianca Radu (soția primarului – n.r.) trebuia să îi dea pe acțiuni”, a mai explicat martorul.

Credite fictive și terenuri supraevaluate

Creditul de 1.400.000 euro reprezenta suma pe care New Style Architecture a împrumutat-o la CEC Bank pentru a cumpăra hotelul. Suma de 1.150.000 euro reprezenta contravaloarea terenului de 980 mp din proximitatea hotelului Topaz, teren ce a fost achiziționat separat de către New Style Architecture pentru parcare.

„Precizez că terenul a costat în jur de 100.000 euro, Radu Cristian spunându-mi că să-l trecem 1.150.000 euro, lucrul acesta ajutându-l pe el să plătească banii mai ușor. Acest teren eu l-am cumpărat în același an cu suma de 100.000 euro și asta era valoarea lui de piață reală la acel moment, când l-am vândut către Bianca Radu, împreună cu hotelul Topaz. Pe acest teren nu se poate construi nimic, fiind amplasat la intrarea în hotel, fapt pentru care nu se putea obține autorizație de construire. Suma de 550.000 euro face parte din plata acțiunilor firmei Architecture de către Bianca Radu, la care se adaugă creditul pe care Architecture îl are la CEC Bank. Aceste sume trebuiau plătite de pe persoană fizică”, mai explică martorul.

Astfel, soția primarului a achiziționat acțiunile firmei Architecture S.R.L. cu suma de 1.950.000 euro (550.000 euro acțiuni + 1.400.000 euro creditul la CEC), respectiv 26.780 acțiuni ale firmei Architecture. Prețul hotelului Topaz a fost de 3.100.000 euro în documente, iar diferența de până la 4.500.000 euro a fost plătită la negru de primar, la solicitarea acestuia, această diferență reprezentând plata pentru datoria pe care fostul proprietar al hotelului o avea la firma care-i făcea renovarea – spune martorul.

„Datoriile la constructori le-am primit de la acesta cash, prin omul lui de încredere, Manu Zaharia, care mă suna și mă chema în diferite locuri să îmi dea diferite sume de bani în contul prețului hotelului și care era interesat să fie gata până la data de 15.06.2023 ca să îl poată exploata. Sumele pe care mi le-a dat Manu Zaharia sunt în jur de 900.000 euro pe care le-am primit într-o perioadă de 3 luni de zile, înainte și după achiziția hotelului”, mai spune martorul.

Investitori șantajați și folosiți pe post de curieri

Din declarațiile acestuia reiese că primarul Mangaliei redirecționa sumele pe care le cerea drept șpagă de la diverși antreprenori cărora le bloca tot el activitatea, iar pentru plata la negru își folosea chiar victimele, pentru a da banii de șpagă direct celui căruia trebuia să-i achite datoria.

„Suma am primit-o constant, în tranșe care variau între 20.000 euro și 60.000 de euro. Din această sumă, 30.000 euro mi-au fost dați de către Cătălin Caracostea, la cerința lui Radu Cristian, ca acesta să-i dea voie să-și continue construcția de la Lac Neptun, construcție pe care i-o blocase cu câteva zile în urmă. Această sumă am primit-o pe persoană fizică în primăvara anului 2023 în contul meu de la soția lui Caracostea, cu justificarea împrumut. Cu această sumă figurez și acum dator față de soția lui Cătălin Caracostea”, mai spune fostul proprietar al hotelului Topaz.

Caracostea nu a fost singurul șantajat care a trebuit să-i plătească primarului o parte a datoriei pentru achiziția hotelului. La vremea respectivă Doru Colgiu negocia și căuta persoane interesate să preia două contracte de închiriere a două terenuri de 1.170 mp împreună. Persoanele care doreau să preia chiria urmau să plătească suma de 600.000 euro care reprezenta o mită pentru faptul că obțineau închirierea terenurilor de la Primăria municipiului Mangalia. Știu că terenurile au aparținut firmei TONOMAT și au făcut parte dintr-un șantaj ca să le fie cedate lor, în schimb firma TONOMAT primea autorizația de construcție pentru un restaurant în Portul Turistic Mangalia și promisiunea inventarierii unui teren de 4.000 mp din domeniul public în domeniul privat pe care îl deține această firmă. Lucru care nu s-a întâmplat nici la ora actuală, cu privire la inventarierea terenului. Persoana șantajată să cedeze terenurile este fostul viceprimar Bogdan Maganu, actual director la Sanatoriul Balnear Mangalia și asociat la firma TONOMAT”, a explicat martorul procurorului de caz.

Suveicile prin care primarul își șantaja creditorii

Primarul ar fi pus „la bătaie” și proprietatea statului, făcând schimburi de terenuri de pe domeniul public spre cel privat, dar unele „șmenuri” nu ieșeau, iar cei cărora le plătea astfel datoriile deveneau victime, la rândul lor. Astfel și-ar fi pierdut credibilitatea în mediul de afaceri din oraș.

„Auzind că Doru Colgiu căuta client să preia contractele, i-am spus lui Radu Cristian că vreau să preiau eu contractele de închiriere a celor două terenuri în suprafață totală 1.170 mp de la Primăria Municipiului Mangalia și sunt dispus să-i dau lui Doru Colgiu suma de 500.000 euro, sumă ce nu apărea în vreun act și reprezenta mita pentru preluarea contractelor de închiriere. Când a auzit Radu Cristian că sunt interesat de terenul din port, a spus că se ocupă el de plata către Doru Colgiu și Dragoș Angelescu și în contul acestei sume să scad din prețul de achiziție a hotelului Topaz”, mai povestește anchetatorilor fostul proprietar al hotelului.

Dintre cele două terenuri în suprafață totală de 1.170 mp, un teren de 589 de mp era pe numele unui asociat prieten de-ai lui Doru Colgiu, respectiv pe firma Royal Cezar. Celălalt teren era pe firma TONOMAT, dar în fapt aparținea lui Dragoș Angelescu, fostul viceprimar. Cu acesta, fostul proprietar al hotelului Topaz a negociat și prețul pe care trebuia să i-l plătească Radu Cristian, în contul datoriei pentru achiziția hotelului.

„La negociere, Dragoș Angelescu mi-a spus că dacă este pentru șeful, nu vrea decât 100.000 de euro. Cu toate că prețul terenurilor în urma negocierilor s-a ridicat la 400.000 de euro, Radu Cristian mi-a scăzut 500.000 euro din prețul hotelului spunându-mi că suma de 400.000 de euro era preț pentru el. Știu sigur că nu le-a dat niciun ban celor doi. După ce am stabilit cu primarul Radu Cristian ca acesta să se socotească cu Doru Colgiu, cu privire la suma pe care trebuie să i-o dea Radu Cristian, Doru Colgiu m-a contactat, cerându-mi să îi las ceva garanție pentru suma de 300.000 euro, neavând încredere că Radu Cristian îi va da banii. I-am transmis lucrul acesta lui Radu Cristian, care m-a contactat peste câteva zile și mi-a transmis că Doru Colgiu nu mai are voie să ia legătura cu mine și să mai ceară măcar un ciob”, a mai povestit martorul.

Aceste declarații sunt doar câteva detalii din referatul de 110 pagini în baza căruia procurorul de caz cere astăzi arestul preventiv de 30 de zile pentru primarul Mangaliei, Radu Cristian, dar au apărut noi înregistrări ale unor convorbiri telefonice din rețeaua de „locotenenți” ai primarului și noi stenograme care se vor adăuga la dosar. Între timp, DNA are în lucru încă trei dosare în care e vizat primarul Mangaliei, inclusiv pentru delapidare de fonduri de la bugetul local.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹