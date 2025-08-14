Profesorii lăsați fără ore își caută al doilea job

Guvernul nu a renunțat la măsurile de austeritate din Educație, dar a dat norme de aplicare prin care elimină unele probleme. S-a găsit o soluție și pentru a evita situațiile semnalate de sindicatele din învățământ, în care multe cadre didactice care rămân fără normă întreagă la școlile din mediul rural și din micile orașe ar trebui să parcurgă zeci de kilometri, ca să ajungă la alte unități de învățământ: profesorii pot renunța la restul orelor. Dar renunță și la banii aferenți, la vechimea în muncă și la cotizațiile pentru pensie. În aceste condiții, cei care nu-și pot găsi suficiente ore și totuși rămân în învățământ își caută deja alte locuri de muncă, pentru că salariile lor vor fi sub minimum pe economie - adică sub nivelul muncitorului necalificat.

Profesorii au ajuns să negocieze ore, să facă schimburi între ei, să-și completeze normele didactice cu materii pe care nu le-au mai predat de foarte mult timp, dacă au mai multe specializări, iar cei care nu-și găsesc nici așa suficiente ore pentru a-și completa norma didactică fie renunță la a mai preda, fie deja sunt în căutarea unor locuri de muncă.

Eugenia este profesoară de Limba Engleză la două unități de învățământ din județul Dâmbovița. Situația creată după impunerea noilor norme didactice o lasă cu 6 ore, la ambele unități de învățământ, care oricum sunt la o distanță de peste 20 de kilometri una față de cealaltă. Profesoara a avut de ales între a renunța la predare sau a rămâne în sistemul de învățământ, căutându-și încă 4 ore la a treia școală, ceea ce ar însemna că va putea primi jumătate de salariu. Ca să poată supraviețui, își caută un loc de muncă, în afara sistemului de învățământ.

„Lumea crede că noi, profesorii, trăim foarte bine din meditații. Probabil că pot da meditații și chiar fac industrie a meditațiilor cei din București, Cluj, Brașov sau alte mari orașe, dar la noi, în orașele mici și în comune, puțini elevi vor să facă meditații. Sunt unii părinți care își trimit copiii să învețe și limba engleză, dar sunt foarte puțini și nu este o activitate din care s-ar putea obține un câștig permanent. În vacanțe sau înainte de examene, copiii nu mai vor să facă meditații sau fac strict la materiile care îi interesează pentru examene. Pentru mine e un avantaj faptul că predau Limba Engleză, pentru că pot avea contracte cu firmele care fac traduceri legalizate, fără să mă angajez la program fix, de 8 ore pe zi, la al doilea loc de muncă. Dar pentru colegii mei care nu pot obține astfel de contracte va fi foarte greu să supraviețuiască din salariile plătite în funcție de orele pe care le predau, dacă nu-și pot completa norma didactică”, explică profesoara.

Obligați să dea meditații gratuit

Astfel de situații sunt în toată țara. Meditații dau profesorii de Limba Română, de Matematică sau de Limba Engleză, dar nici măcar aceștia nu pot trăi din această activitate care nu poate fi permanentă sau cu venituri fixe. Cei care predau alte materii se descurcă mult mai greu. Sunt câțiva care dau meditații la materiile de Bacalaureat, dar de la un an la altul trebuie să-și caute noi elevi și depind de numărul doritorilor sau de puterea financiară a părinților. În mediul rural și în micile orașe nu există acea industrie a meditațiilor din marile orașe, iar problemele economice care acum îi afectează pe toți românii vor reduce și numărul elevilor care vor mai dori să facă pregătire suplimentară.

În privința meditațiilor, înăsprirea legislației i-a determinat și pe profesori să renunțe la a mai preda în particular. Nu doar legislația fiscală s-a înăsprit, ci și regulile impuse prin noua lege a învățământului preuniversitar. Profesorii nu-și mai pot pregăti în particular, contra cost, elevii de la clasele la care predau, iar sancțiunile ajung până la eliminarea lor din sistemul de învățământ.

În mediul rural e greu, dacă nu chiar imposibil, ca profesorii să-și găsească elevi de la alte clase, pe care să-i pregătească în particular, astfel încât acest mit al profesorului care poate trăi dând meditații nu poate fi luat în considerare, ca salvator pentru cadrele didactice, în noul context.

Ca și cum nu ar fi fost suficient, profesorilor li se și impune să dea meditații gratuit, dar nici măcar nu se calculează la norma didactică aceste ore pe care ei le prestează ca „muncă voluntară obligatorie” de mai mulți ani.

„Noi facem pregătire înaintea programului elevilor, pe tot parcursul anului școlar, la Limba Română și la Matematică. Inspectoratul Școlar nici nu a luat în considerare faptul că noi le oferim elevilor aceste ore în afara programului nostru și suplimentar față de programul nostru de lucru, pentru care suntem plătiți. Nici măcar nu se iau în considerare aceste ore pentru a se putea completa norma didactică, deși noi le facem”, spune directoarea unei școli.

Sistemul e „epurat” de cei mai buni

Prin toate aceste probleme care s-au creat în sistemul de învățământ preuniversitar vor fi „expulzați” exact profesorii cei mai buni, pentru că pregătirea lor le permite să-și găsească locuri de muncă mult mai bine plătite. În acest fel, sistemul va rămâne fără cadre didactice bine pregătite, care să poată oferi acel învățământ de bună calitate pe care l-a promis actualul guvern.

Practic, toate măsurile cumulate duc exact în acel punct din care au pornit actualele probleme ale calității actului de predare - absolvenții cu mediile cele mai mari au refuzat să meargă la catedră, din cauza salariilor de mizerie din sistem, iar mulți dintre cei care totuși au ajuns la catedră au renunțat la a mai preda atunci când și-au găsit un loc de muncă mai bine plătit. Acum se va relua acest proces de „epurare”, iar cei care își caută al doilea job ar putea să renunțe la catedră de anul acesta.