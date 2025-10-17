„Programul vitamina D”, resuscitat în Parlament

Ideea introducerii unui program național de depistare a carenței de vitamina D, lansată în urmă cu câțiva ani de liderul PSD Liviu Dragnea, a fost readusă la viață de un grup de parlamentari din Opoziție, care a inițiat un proiect de lege în acest sens. Concret, peste două milioane de persoane ar urma să facă, în fiecare an, analize gratuite pentru determinarea nivelului de vitamina D în sânge, printr-un program derulat de Ministerul Sănătății, conform propunerii legislative înregistrate miercuri la Senat. „Deficitul de vitamina Deste frecvent în România, în special în sezonul rece, fiind asociat cu osteoporoză, tulburări de imunitate și probleme vestibulare”, spun cei 18 semnatari „suveraniști”, precizând că, prin inițiativa lor, își doresc „alinierea României la bunele practici europene”.

Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, pusă zilele trecute pe masa senatorilor, este inițiată de patru deputați din Opoziție (trei de la SOS și unul de la POT) și semnată de alți 14 parlamentari de la cele două formațiuni politice și are ca scop introducerea unui program de dozare anuală gratuită a vitaminei D, care să fie accesibil tuturor asiguraților. De asemenea, proiectul prevede derularea de campanii publice pentru informarea și educarea populației cu privire la rolul vitaminei D în sănătatea organismului.

„Se instituie Programul național de dozare anuală gratuită a vitaminei D, coordonat de Ministerul Sănătăţii, derulat prin medicii de familie şi unitățile sanitare aflate în relație contractuală cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, destinat tuturor persoanelor asigurate în sistemul public de sănătate.

Ministerul Sănătăţii, prin direcţiile de sănătate publică, organizează anual campanii de informare şi educaţie medicală privind importanța menținerii unui nivel optim de vitamina D şi modalitățile de prevenire a deficitului”, stipulează proiectul legislativ.

Banii pentru acest program ar urma să vină „din bugetul Ministerului Sănătății, prin Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate”, precum şi din alte surse (fonduri europene; sponsorizări şi parteneriate public-private).

Această testare va fi integrată în pachetul paraclinic de bază, fără costuri suplimentare pentru pacienți. „Determinarea nivelului vitaminei D se include în pachetul paraclinic uzual de analize medicale, fiind disponibilă anual, gratuit, pentru toate persoanele asigurate în sistemul public de sănătate, indiferent de vârstă, în cadrul controalelor preventive realizate prin medicii de familie şi unităţile sanitare aflate în relație contractuală cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate”, conform documentului.

Testarea nivelului de vitamina D se va face prin determinarea serică a 25 (OH)D, la recomandarea medicului de familie, în ambulator de specialitate și spital, iar grupurile prioritare sunt: copiii 0-18 ani; femeile însărcinate; persoanele peste 60 de ani și pacienții cu boli cronice (osteoporoză, diabet, afecțiuni cardiovasculare, boli autoimune, neurologice, ORL), se arată în expunerea de motive.

Costuri anuale: circa 100 de milioane de lei

Autorii proiectului de lege estimează că o astfel de testare va costa aproximativ 40-50 lei/persoană și „o acoperire inițială de 2 milioane de persoane/an”, ceea ce ar însemna un cost total anual de circa 100 de milioane de lei.

Inițiatorii menționează că propunerea lor derivă din realitatea medicală și socială actuală, care indică o prevalență crescută a deficitului de vitamina D în rândul populației României.

„În România, unde expunerea la soare este insuficientă în lunile de toamnă și iarnă, riscul unui deficit generalizat de vitamina D este semnificativ. În lipsa unui screening sistematic, majoritatea cazurilor rămân nediagnosticate până la apariția unor complicații grave, care implică atât suferința pacienților, cât și costuri crescute pentru sistemul de sănătate publică”, spun aceștia în expunerea de motive, adăugând că studiile clinice naționale și internaționale au demonstrat că insuficiența sau carența de vitamina D este asociată cu o serie de afecțiuni cronice, precum osteoporoza, bolile cardiovasculare, diabetul zaharat de tip II, tulburările autoimune și chiar unele forme de cancer.

„În ultimii ani, prin dozarea 25-OH-VIT D3 s-a constatat un mare deficit de vitamina D la populația României, de la vârsta de sugar până la vârstnici”, iar în lipsa unor măsuri de prevenție și diagnostic precoce, acest deficit „poate conduce la afectarea calității vieții, creșterea riscului de căderi și accidente, mai ales în rândul persoanelor vârstnice, dar și la costuri suplimentare pentru sistemul de sănătate”, susțin inițiatorii.

Deputații SOS și POT vor să alinieze România la practicile europene

Pe lângă depistarea timpurie a deficitului vitaminei D și corectarea acestuia prin tratamente simple și accesibile, prin includerea dozării anuale gratuite în pachetul paraclinic uzual de analize, se asigură și „eficientizarea cheltuielilor publice, prin diminuarea costurilor aferente tratamentului bolilor cronice apărute pe fondul deficitului nediagnosticat”, dar și „alinierea României la bunele practici europene și internaționale, unde screeningul pentru vitamina D este considerat parte integrantă a politicilor de prevenție”.

Introducerea acestui program reprezintă „o măsură de prevenție medicală cu fundament științific” și „o investiție strategică în sănătatea populației, cu efecte benefice directe asupra speranței de viață și calității vieții”, afirmă inițiatorii.

Ce sisteme sunt afectate de lipsa vitaminei D

Această vitamină este implicată în:

sănătatea sistemului osos (facilitează absorbția calciului și fosforului, elemente esențiale pentru formarea și menținerea oaselor puternice;

funcționarea sistemului imunitar (ajută la activarea celulelor sistemului imunitar, contribuind la protejarea organismului de infecții și boli);

sănătatea musculară (rol în funcționarea normală a mușchilor, contribuind la forța și rezistența acestora);

reglarea metabolismului (poate influența metabolismul glucozei și poate avea un rol în prevenirea unor afecțiuni precum diabetul de tip 2);

sănătatea mentală (unele studii sugerează o legătură între nivelurile de vitamina D și starea de spirit, iar deficitul acesteia poate contribui la apariția depresiei).

Reamintim că, în 2019, fostul lider PSD Liviu Dragnea a propus, printr-o serie de amendamente depuse la buget, tăierea a 525 de milioane de lei de la serviciile de informații și redirecționarea acestor sume către Ministerul Sănătății și fondul de asigurări sociale de sănătate, o parte din bani fiind destinată introducerii „Programului vitamina D”, prin intermediul căruia un număr estimat de 3,56 de milioane de asigurați urmau să facă analize pentru depistarea carenței de vitamina D. La momentul respectiv, „ideea lui Dragnea” a fost motiv de scandal politic.