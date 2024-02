Anunțul care aruncă în aer calculele pentru Primăria Capitalei: Piedone vs Nicușor

Piedone nu exclude o alianță cu cei de la PNL și cu cei de la PSD pentru alegerile din București, inclusiv la sectoare, cum ar fi Sectorul 2 și Sectorul 4. Un ultim sondaj de opinie al CURS arată că PSD și PNL ar obține, împreună, 41% cu unul dintre candidații proprii pentru funcția de primar general și 50% pentru Consiliul General al Municipiului București. O majoritate confortabilă și certitudinea că Nicușor Dan va putea fi înlăturat din scaunul de primar, în iunie 2023, ar putea fi construită împreună cu un alt aliat, în condițiile în care confruntarea se va da între blocul PSD-PNL, pe de o parte, USR, PMP și Forța Dreptei, reunite într-o alianță, și formațiunile AUR și SOS România, controlate de George Simion și Diana Șoșoacă, creditate cu 19% împreună.

Lider al Partidului Umanist Social-Liberal (PUSL) și edil al Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone și-a anunțat oficial candidatura la Primăria Generală a Capitalei, indiferent dacă va beneficia sau nu de susținerea celor două mari partide, PSD și PNL. Piedone susține că finala, la Capitală, se va da între el și actualul primar, Nicușor Dan.

Anunțul a fost făcut duminică seară, într-o emisiune televizată. „Bucureștenii stau pe un butoi cu pulbere. Eu sunt președintele PUSL și îmi doresc o alianță cu PSD și PNL. Din păcate, văd că partidele mari sunt nehotărâte deocamdată cu privire la desemnarea unui candidat comun. Am 30 de ani de experiență în administrație. Și declar că voi candida la Primăria Municipiului București din partea Partidului Umanist Social-Liberal. Dacă alte formațiuni vor dori să se alăture și să meargă în aceste alegeri alături de noi, eu sunt deschis. Ce nu au ei, am eu. Eu am sprijinul electoratului. Am sprijinul de la firul ierbii, pentru că eu de acolo provin”, a precizat edilul umanist al Sectorului 5.

Potrivit lui Piedone, „bucureștenii au nevoie de un doctor în administrație locală”, acesta subliniind că PSD și PNL au două variante. Fie își desemnează un candidat comun, fie intră în alianță cu PUSL. „Finala, oricum, se va da între mine și Nicușor Dan”, a precizat Cristian Popescu Piedone.

Situație încurcată la nivelul Consiliului General

Deși mai sunt trei luni până la alegerile locale din luna iunie, situația candidatului care ar trebui să-l răstoarne de la Primăria Capitalei pe Nicușor Dan este un mister. Bătălia pentru Capitală se anunță a fi una dintre cele mai dure din ultimii ani, mai ales pentru că Partidul Social Democrat și Partidul Național Liberal ar trebui să-și desemneze un candidat comun.

Edilul în funcție, Nicușor Dan, care a ajuns în această poziție, în septembrie 2020, cu sprijinul PNL și al lui Klaus Iohannis, nu mai reprezintă o opțiune pentru liberali. În acest moment, Nicușor Dan este candidatul oficial al nou-constituitei Alianțe Dreapta Unită, formată din USR, PMP și Forța Dreptei. Problema pe care PSD și PNL o au în eventualitatea unei alianțe pentru alegerile locale din București este că, în acest moment, la nivelul Consiliului General al Municipiului București, există o alianță formată în 2020 între PNL și USR, în timp ce PSD, câștigătorul celui mai mare număr de voturi la scrutinul precedent, a rămas în opoziție.

Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă au declarat, la momentul în care s-a decis comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale, pentru data de 9 iunie 2024, că PSD și PNL vor merge cu o listă comună de candidați pentru Parlamentul European și că își doresc să aibă un candidat comun și pentru Primăria Capitalei, care să-l zdrobească pe Nicușor Dan. Mai mult, liderii iau în calcul ca acest candidat să nu fie membru al niciuneia dintre cele două formațiuni politice. O alianță pentru funcția de primar general între PSD și PNL ar însemna, automat, și liste comune sau alianță electorală pentru Consiliul General al Municipiului București.

După trei ani dezastruoși, actualul edil se află pe primul loc

Din acest punct de vedere, măsurătorile la zi arată că situația politică la nivelul Capitalei se află pe muchie „de cuțit”. Conform unui sondaj de opinie realizat de CURS, la nivelul Bucureștiului, în perioada 9 - 23 februarie 2024, pe un eșantion de 1.067 de respondenți, la întrebarea „dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri locale în București, dumneavoastră cu ce candidat ați vota pentru funcția de primar general”, 36% au declarat că vor vota cu Nicușor Dan.

Pe locul al doilea, cu un procent de 33 la sută, se situează Gabriela Firea, în calitate de candidat din partea PSD. În același sondaj de opinie, dacă ar candida din partea PNL Sebastian Burduja ar obține 8 procente. La egalitate cu candidatul AUR, Mihai Enache. De asemenea, un procent de 5 la sută ar fi obținut de Diana Șoșoacă, în calitate de candidat al SOS România la Primăria Capitalei.

Ei, bine, deși nu a fost nominalizat în acest sondaj de opinie, 10 la sută dintre cei care au răspuns l-au indicat pe Cristian Popescu Piedone ca fiind candidatul pe care urmează să pună ștampila, la alegerile pentru desemnarea viitorului primar general al municipiului București.

PSD și PNL ar obține o majoritate fragilă

Lucrurile se complică și mai mult atunci când este vorba despre voturile care vizează viitorul Consiliu General al Municipiului București. PSD ar obține 34% din voturi, iar Alianța Dreapta Unită (adică USR, PMP și Forța Dreptei) ar primi 23% din voturi.

Partidul Național Liberal se află abia pe poziția a treia, cu 16% din intenția de vot, urmat, îndeaproape, de AUR, cu 13 porcente. SOS România, formațiunea condusă de Diana Șoșoacă, este creditat cu 5% din voturi.

Sondajul citat măsoară Partidul Umanist Social-Liberal la o intenție de vot de 5 procente pentru Consiliul General al Municipiului București.

Având în vedere această radiografie, este greu spre imposibil ca, fără ca PSD să formeze o alianță la nivelul Capitalei, să obțină o majoritate în CGMB. Ba, mai mult, adunate, scorurile PSD și PNL indică o majoritate de maximum 50%, adică la limită. PNL, împreună cu cei de la USR & Co, dacă s-ar uni și în viitorul consiliu, ar avea 39 de procente. Ar avea nevoie de voturile AUR ca să formeze o majoritate. Însă nici PSD, nici PNL nu iau în calcul vreo colaborare cu formațiunea condusă de George Simion.

Singura variantă de alianță care ar putea conferi o majoritate confortabilă ar însemna o coaliție locală PSD - PNL - PUSL, care ar controla 55% din voturile din Consiliul General, ceea ce, cu tot cu redistribuire, ar ajunge la aproximativ 60% din mandate, care să susțină în alegeri un candidat comun pentru funcția de primar general. Un astfel de candidat ar putea obține, potrivit fotografiei la zi a sondajelor de opinie, un scor de peste 51 la sută, situație în care Nicușor Dan ar deveni istorie.

Coaliția își caută candidatul. Negocierile par să fi început cu „stângul”

În acest moment, sunt conturate, cu certitudine, două candidaturi anunțate pentru funcția de primar general al Capitalei. Una este cea a lui Nicușor Dan, iar a doua cea a lui Cristian Popescu Piedone. PSD și PNL, deși, teoretic, au candidați ce declară că sunt pregătiți să se arunce în luptă - Gabriela Firea și Sebastian Burduja -, par să se afle în căutarea unui independent.

Există deja indicii temeinice conform cărora cel puțin PNL se află deja în negocieri cu doi potențiali candidați. Primul este medicul Cătălin Cîrstoiu, managerul Spitalului Universitar de Urgență, și omul de afaceri Dan Ostahie. Numai că negocierile cu acesta din urmă, cel puțin, par să fi început cu stângul. Liderul PNL, Nicolae Ciucă, a fost surprins de gazetarii unui cotidian central, zilele trecute, la o masă, într-un restaurant de lux, în compania consilierului său Remus Borza și a magnatului Dan Ostahie, care deține lanțurile de magazine de electrocasnice și electronice Altex și Media Galaxy. Jurnaliștii scriu că, la masă, cei trei serveau un vin care costă 3.000 de euro sticla.

Nici numele lui Dan Ostahie, nici cel al lui Cătălin Cîrstoiu nu au notorietatea politicienilor Gabriela Firea sau Sebastian Burduja, astfel încât este greu de cuantificat dacă, în scurtul timp care a mai rămas până la alegeri, vreunul dintre cei doi independenți ar putea crește într-atât de mult încât să-l învingă pe Nicușor Dan.

Pe de altă parte, dacă adunăm procentele Gabrielei Firea cu ale lui Sebastian Burduja, rezultatul ar fi de 41 la sută. Iar candidatura lui Cristian Popescu Piedone ar putea încurca și mai mult planurile PSD și PNL pentru a câștiga Primăria Capitalei.

Problema sectoarelor

PUSL va organiza, pe data de 5 aprilie 2024, la Sala Palatului, un eveniment amplu, cu peste 5.000 de invitați, în care se vor prezenta oficial candidații formațiunii pentru alegerile din Capitală. Deocamdată, există două nume certe - Cristian Popescu Piedone, pentru Primăria Capitalei, și fiul acestuia, actualul deputat Vlad Popescu Piedone, pentru Primăria Sectorului 5. Piedone senior arată că această decizie nu are legătură cu anumite calcule de familie, ci cu încrederea. „Sectorul 5 a devenit sectorul meu de suflet. De aici am plecat «în vacanță». Sectorul 5 m-a votat, în pofida contracandidaților mei. Eu am să candidez la Primăria Capitalei. La Sectorul 5 va candida deputatul Vlad Popescu Piedone, fiul meu. Eu nu mai am încredere în nimeni în politică. Cetățenii vor înțelege, astfel, că nu îmi bat joc de ei. Vlad va continua tot ce am început eu”, a precizat Cristian Popescu Piedone.

În aceste condiții, o alianță PSD - PNL - PUSL pentru Primăria Capitalei nu este deloc exclusă, mai ales că Piedone a anunțat că, cel puțin la două dintre cele șase sectoare, PUSL nu va pune candidat care să lupte cu cei de la PSD și PNL. La Sectorul 2, PUSL va renunța să aibă candidat, dacă cele două partide mari vor desemna candidat comun pe actualul prefect al Capitalei, Rareș Hopincă. De asemenea, încă din 2020, la nivelul Sectorului 4, există o alianță PUSL - PSD care îl susține pe actualul primar social-democrat, Daniel Băluță. Această susținere va fi acordată și pentru mandatul 2024 - 2028. La restul sectoarelor, liderul PUSL promite „surprize importante”.

59% dintre bucureșteni cred că primarul în funcție a avut o activitate proastă și foarte proastă

Revenind la sondajul CURS, există câteva detalii mai mult decât interesante, în afară de scorurile pe care le-ar obține partidele politice sau candidații acestora. 50% dintre cei care au răspuns întrebărilor au ținut să menționeze că nu vor merge la vot.

Apoi, este interesant că activitatea lui Nicușor Dan la conducerea Primăriei Capitalei este evaluată în proporție de 59 la sută „proastă” și „foarte proastă”. Doar 34% consideră această activitate „bună” și „foarte bună”.

Bucureștenii sunt preocupați de trafic (34%), de termoficare (23%), de spitale (18%), de poluare (6%), de curățenie (5%), de parcuri și spații verzi (5%), de clădirile cu risc seismic (4%) și de transportul public (3%).

