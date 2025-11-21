PUSL îl susține pe candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluță

Liviu Negoiță, fostul primar al Sectorului 3 și fostul candidat PUSL la Primăria Capitalei, a anunțat că îl susține în cursa electorală pe candidatul PSD, Daniel Băluță. Acesta din urmă și-a prezentat, ieri, în cadrul unei conferințe de presă susținute la sediul PUSL, proiectul pentru rezolvarea problemelor bucureștenilor, pentru refacerea infrastructurii și a rețelelor de termoficare, cu bani europeni, pentru acordarea imediată a ajutoarelor sociale pe care bucureștenii nu le-au mai primit, dar și pentru locuitorii blocului din Rahova afectat de explozie, care ar urma să se mute în casele lor, ca proprietari, în cel mai scurt timp, dacă Băluță ar deveni primarul Capitalei.

Partidul Umanist Social Liberal a anunțat oficial, ieri, că îl sprijină pe candidatul PSD Daniel Băluță la Primăria Capitalei, iar protocolul de susținere a fost semnat ieri, la sediul PUSL, în cadrul unei conferințe de presă. Documentul stabilește o colaborare politică și administrativă menită să le ofere bucureștenilor o administrație stabilă, eficientă și orientată spre rezultate concrete.

Semnarea protocolului a avut loc în prezența unor lideri importanți ai PUSL - Vlad Popescu Piedone, primarul Sectorului 5, Lavinia Șandru, purtătorul de cuvânt al partidului, Bogdan Ion Jelea, liderul grupului PUSL din Consiliul General, și Iulian Cârlogea, vicepreședinte PUSL.

Daniel Băluță a subliniat relația de încredere pe care a avut-o de-a lungul timpului cu PUSL și viziunea comună pentru București - dezvoltare echilibrată, sprijin pentru mediul antreprenorial și soluții concrete pentru problemele sociale ale Capitalei.

Problemele prioritare pentru Băluță, dacă va deveni primarul Capitalei, sunt refacerea infrastructurii și a rețelelor de termoficare, cu bani europeni, plata ajutoarelor sociale pe care bucureștenii nu le-au mai primit, iar locuitorii blocului din Rahova afectat de explozie ar urma să devină proprietarii unor noi apartamente în care să se poată muta în cel mai scurt timp.

Obiectivul său este ca până în 2032, Bucureștiul să devină o capitală europeană în care calitatea vieții este ridicată, iar costul vieții să fie accesibil.

Bogdan Ion Jelea, liderul consilierilor PUSL din CGMB, a punctat că votanții umaniști au arătat deja încredere în liderii PUSL și o vor face și acum pentru Daniel Băluță, în contextul unei competiții electorale extrem de intense. Prin acest anunț de susținere, PUSL transmite că mizează pe continuitate, stabilitate și pe un candidat care poate conduce Bucureștiul în direcția dezvoltării reale.

„Nu poți să abandonezi Bucureștiul de frica rechinilor imobiliari”

Și Liviu Negoiță, fost primar al Sectorului 3, în perioada 2004-2012, și-a declarat, la rândul său, susținerea pentru candidatul PSD Daniel Băluță la PMB.

„Îi îndemn pe cetățenii care m-au votat să-l voteze pe Daniel Băluță. Bucureștiul, dincolo de fonduri, de strategii, de proiecte după cinci ani de guvernare locală Nicușor Dan, are nevoie, mai mult ca oricând, de seriozitate. Daniel Băluță este un om serios, este un om care a demonstrat la Sectorul 4 că atunci când spune un lucru, îl face. Noi, în București, am suferit și am tremurat timp de cinci ani de zile, și la propriu, și la figurat, prin casele noastre, amenințați de fostul primar general Nicușor Dan că ne vor mânca rechinii imobiliari. Nu poți să abandonezi Bucureștiul de frica rechinilor imobiliari și să trăim în condiții absolut de neacceptat, fie că vorbim de trafic, de poluare, de parcuri, de tot ceea ce înseamnă un trai civilizat în Capitală. I-am urmărit campania domnului Băluță și, pe lângă cuvintele cheie pe care dumneavoastră le aveți în prezentarea mesajului, m-aș opri foarte scurt la un cuvânt la fel de important: infrastructura. Imaginați-vă că noi suntem obligați să trăim în București cu o infrastructură care, în mare parte, se situează la nivel lui 1989, numai că avem un milion de mașini, de autoturisme, pe zi în București”, a declarat Liviu Negoiță, care îl recomandă pe Băluță ca primarul care ar putea să ducă Bucureștiul în rândul capitalelor civilizate din Europa.

O colaborare de lungă durată

Daniel Băluță a declarat că de-a lungul timpului, PUSL i-a fost alături, la Sectorul 4, iar sprijinul actual reprezintă o continuitate.

„Este o reală plăcere să fiu astăzi aici, lângă prietenii mei. Spun lucrul acesta pentru că de-a lungul timpului, la fiecare alegeri, cel puțin la Sectorul 4 și acum, la Primăria Municipiului București, PUSL a fost alături de mine. De ce? Pentru că a avut încredere în proiectele pe care le-am făcut. Eu m-am caracterizat drept cel mai de dreapta primar de stânga. Spun asta pentru că am încercat, în tot ceea ce am făcut, să găsesc un echilibru între ceea ce înseamnă sprijinul mediului antreprenorial, fie că vorbim de mari companii, fie ca vorbim de micii antreprenori, fie că vorbim de freelanceri, pe de o parte, și problematica socială deosebită pe care o are astăzi Bucureștiul, de cealaltă parte.

Asta, pentru că și Partidul Social Democrat, și PUSL au un obiectiv extrem de important: să-i ajutăm pe oameni”, a declarat Daniel Băluță, în cadrul conferinței de presă de la sediul PUSL.

Acesta a mai spus că îl interesează în primul rând oamenii și nevoile lor. „Vrem ca Bucureștiul să fie până în 2032 una dintre capitalele europene cu cea mai mare calitate a vieții. Scopul pe care împreună îl avem este acela ca până în anul 2032, Bucureștiul să fie una dintre capitalele europene cu cea mai mare calitate a vieții și să înregistrăm o scădere a costului vieții din București, pentru că țesătura socială a Bucureștiului este una diversă. Avem categorii sociale alături de care trebuie să fim. Și ăsta este un lucru pe care, împreună cu consilierii generali ai PUSL, îl vom face de îndată. Mai mult decât atât, infrastructura joacă un rol extrem de important în ceea ce ne-am propus. Avem de gând ca împreună să lucrăm pe infrastructura rutieră și expertiza domnului primar Negoiță este extrem de importantă, pentru că experiența de viață trebuie să o valorificăm în interesul oamenilor. Suntem oameni decenți, orientați către rezolvarea problemelor, mai puțin către ceartă, mai puțin către haos și mai puțin către scandal. Credem că doar într-o formulă de genul acesta putem să poziționăm Bucureștiul acolo unde trebuie să fie, având ca orizont anul 2032”, a declarat Daniel Băluță.