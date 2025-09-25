Dispare uriașul șantier naval de la Mangalia. Radu Miruță, către protestatarii din Șantierul Naval: „Nu e treaba mea!”

De data aceasta, oamenii au ajuns la Ministerul Economiei, în București, după mai multe proteste pe care le-au făcut pe șantier. Sindicatul Liber „Navalistul” a transmis și un memoriu Guvernului, prin care solicită intervenția urgentă pentru redresarea șantierului. Protestatarii au fost întâmpinați de ministrul Economiei, Radu Miruță, care le-a explicat că el e un politician tânăr și un ministru nou care a găsit deja șantierul în insolvență, deci e treaba administratorului judiciar și a creditorului principal – adică Damen – să rezolve problema. Sindicaliștii l-au huiduit, i-au cerut să nu mai facă și acum campanie electorală, ci să vină cu soluții pentru a salva șantierul.

Șantierul naval de la Mangalia, unde statul român deține 51% din acțiuni, fiind gestionat prin Ministerul Economiei, a fost abandonat de stat, după ce compania olandeză Damen, cu 49% din acțiuni, s-a retras din asociere, apoi a cerut insolvența. Nimeni nu a mai adus contracte, angajații au plecat sau au fost concediați, iar miniștrii Economiei din ultimii doi ani au făcut promisiuni pe care nu le-au respectat.

Sindicaliștii de la Damen Mangalia au mers ieri la Ministerul Economiei să ceară soluții concrete pentru redresarea șantierului naval, după ce nu și-au mai primit salariile integral din luna martie. Anunțaseră, prin Memoriul transmis Guvernului, că nu mai acceptă promisiuni deșarte... dar nici măcar atât nu au găsit la București.

Sindicaliștii se temeau, înainte de a ajunge la protestul de la București, că în lipsa unor informații oficiale și asumate, totul indică faptul că nu există nicio strategie coerentă sau un plan concret de redresare - ceea ce au aflat, ieri, chiar din gura ministrului care crede că nu trebuie să găsească soluții pentru redresarea șantierului naval, deoarece nu este treaba lui sau a statului.

Sindicatul aștepta de la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului măsuri urgente și eficiente pentru salvarea și redresarea Șantierului Naval Damen Shipyards Mangalia, cel mai mare șantier naval din România. Dacă ceilalți miniștri de până acum măcar au promis solemn că vor găsi soluții – unii dintre ei chiar au încercat, s-au găsit și câteva contracte mai mici, de reparații ale unor nave, în ultimii doi ani – acum muncitorii se lovesc de un zid: ministrul USR Radu Miruță nici măcar nu consideră că el trebuie să găsească soluții.

Miruță a fost ieri la prima astfel de confruntare cu sindicaliștii furioși de la Damen Mangalia și le-a spus același lucru pe care îl explicase cu doar o zi înainte și sindicaliștilor de la combinatul siderurgic ArcelorMittal din Hunedoara: „Nu e treaba mea!” - răspuns pentru care și-a atras huiduielile protestatarilor.

Citește pe Antena3.ro Horațiu Potra a fost reținut în Dubai. Omul lui Călin Georgescu era dat în urmărire internațională

Statul român deține în continuare 51% din acțiuni

„Dacă vreți să strigați la cineva, probabil ar trebui să strigați la administratorul judiciar, pentru că el decide. În insolvență nu mai decide niciun acționar, ci administratorul judiciar, în conformitate cu creditorii. Creditorul principal acolo este fix Damen”, le-a spus ministrul Radu Miruță sindicaliștilor furioși care s-au adunat la protest, în fața Ministerului Economiei.

„Noi am venit să găsiți soluții, nu să ne explicați ceea ce știm deja. Asta e treaba dumneavoastră” - i-a strigat un sindicalist din mulțime. Dar răspunsul ministrului a venit imediat, spre stupefacția protestatarilor: „Nu e treaba mea!”.

Liderii sindicaliștilor de la Damen Mangalia au fost invitați și la negocieri, dar aceștia spun că ministrul Radu Miruță nu înțelege problema pe care o are șantierul și că nu are niciun fel de soluție pentru redresare.

Situația financiară a societății Damen Shipyards Mangalia este extrem de gravă. În prezent, drepturile salariale restante depășesc suma de 17 milioane de lei, iar creanțele salariale înscrise oficial în tabelul de creanțe se ridică la peste 4 milioane de lei.

În paralel, obligațiile fiscale restante către bugetul de stat, inclusiv contribuțiile la sănătate, pensii și impozitele pe veniturile salariale, însumează peste 83 milioane de lei.

Ministrul le-a confirmat că nu există nicio strategie

Protestatarii au încercat să-i explice, ieri, ministrului Radu Miruță că „statul român – prin Ministerul Economiei și toți cei care au responsabilitate directă – trebuie să aleagă acum între a salva un colos industrial sau a-l lăsa să moară cu zile”.

„Această lipsă de reacție față de suferința angajaților și față de soarta întregii comunități din Mangalia este nu doar inacceptabilă, ci profund ofensatoare. Indiferența autorităților nu afectează doar viitorul șantierului, ci destabilizează întreaga viață socială și economică a orașului, lăsând oamenii într-o stare continuă de nesiguranță, frustrare și teamă. Fiecare zi care trece fără ca acționarii societății Damen Shipyards Mangalia, inclusiv reprezentanții statului român în calitate de acționar majoritar, să ia decizii ferme și fără o intervenție politică clară pentru deblocarea crizei reduce dramatic șansele de redresare ale șantierului, aflat deja în pragul colapsului”, se plâng sindicaliștii abandonați de stat.

Oamenii cer plata integrală a salariilor restante și a tuturor drepturilor prevăzute în contractul colectiv de muncă; acordarea unui sprijin guvernamental real și imediat pentru finanțarea activității șantierului inclusiv prin scheme de ajutor de stat și garanții bancare; încheierea unui nou contract de asociere cu un investitor serios și competent având în vedere că șantierul manifestă un interes consolidat din partea unor investitori străini de renume la nivel global și integrarea șantierului în procesele de producție de armament pe care România le are în desfășurare în momentul de față menționând aici fondurile europene sau programe precum SAFE.

Se mai solicită clarificarea imediată a situației dintre acționari precum și exercitarea dreptului de preempțiune de către statul român în calitatea sa de acționar, precum și elaborarea și aplicarea unei strategii clare pentru salvarea și relansarea acestui obiectiv strategic de interes național.

În perioada cuprinsă între 19 iunie 2024 și 31 iulie 2025, societatea a acumulat datorii curente în valoare de peste 161 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 32 milioane de euro. Acestea se adaugă creanțelor deja înscrise în tabelul de creanțe, care se ridică la aproximativ 200 milioane de euro.

Nicio autoritate nu a comunicat care este viziunea sau intenția privind viitorul celui mai mare șantier naval din România, un obiectiv strategic care pare să fi fost abandonat și exclus din lista de priorități naționale - le-au explicat sindicaliștii membrilor Guvernului Bolojan, prin memoriul pe care l-au transmis înainte de a ajunge la Ministerul Economiei

››› Vezi galeria foto ‹‹‹