Război total între Radu Miruță și conducerea Societății Naționale a Sării: Îl acuză de dezinformare, cu dovezi concludente

Societatea Națională a Sării – Salrom a intrat în conflict deschis cu ministrul USR al Economiei Radu Miruță. Deși Salrom este în subordinea Ministerului Economiei, conducerea societății nu comunică direct cu ministrul de resort, iar acesta din urmă a dat o serie de declarații în mass-media pe care Salrom le contestă cu argumente, transmițând comunicate de presă. Unele dintre afirmațiile recente ale ministrului s-au dovedit deja a fi neadevărate, dar nici documentele și nici argumentele nu l-au determinat pe ministru să-și schimbe discursul. În plus, ministrul declară că vrea să înlocuiască toată conducerea societății, inclusiv membrii Consiliului de Administrație, deși legea nu-i permite să facă astfel de modificări fără o justificare clară.

Conducerea Salrom transmite că își exprimă surprinderea față de afirmațiile făcute de Ministrul Economiei în mass-media și aduce câteva precizări, după ce unele afirmații au fost repetate și după ce ministrului i s-au prezentat documente care arată contrariul a ceea ce a declarat. Una dintre precizări se referă la „monopolul” Salrom despre care Radu Miruță a făcut declarații publice, deși în România există 10 producători interni de sare, 2 dintre aceștia având licență de exploatare a zăcămintelor de sare naturală, extrăgând și valorificând deja resursele de sare pe piața națională și internațională, dar mai sunt și 15 importatori de sare de mare din țări precum Egipt, Turcia, Grecia și altele.

„Considerăm că menirea unui ministru nu este aceea de a induce în spațiul public informații false, ci de a acționa în interesul Statului Român – de exemplu prin contingentarea importurilor de sare de mare, care afectează direct piața și producția națională. Afirmația vehiculată public este, așadar, nu doar eronată, ci și de natură să creeze o imagine falsă asupra pieței și să afecteze credibilitatea unei companii strategice pentru economia României”, transmite Salrom.

Pierderile pe care le vede ministrul nu există

O altă afirmație neadevărată a ministrului se referă la faptul că Salrom înregistrează pierderi. În mod surprinzător, ministrul Economiei a făcut o astfel de afirmație, deși are la dispoziție datele companiei care arată că exact după ce a fost numit în funcție actualul director general – Constantin Dan Dobrea – profitul a crescut și tocmai de aceea era analizată compania și pentru listarea la bursă.

Pe anul 2022, când a ajuns în funcție noul director, cifra de afaceri a Salrom a crescut de la 364,9 milioane de lei la 498 milioane de lei, cu un profit mai mult decât dublu, într-un singur an, de la 60,19 milioane de lei la aproape 144,5 milioane de lei.

Citește pe Antena3.ro Celebrele gemene siameze Abby și Brittany au adus pe lume un copil. Tatăl este un fost soldat american

Pe următorii ani, Salrom și-a menținut un profit foarte mare, în ciuda intrării pe piața românească a importurilor masive de la cele 15 societăți comerciale care aduc sare din alte state, dar și în ciuda concurenței pe care o fac ceilalți 10 producători interni de sare. Astfel, cifra de afaceri a companiei de stat a fost 482.211.052 lei în 2023, cu un profit de 157.428.045 lei; 453.016.633 lei în 2024, cu un profit de 132.233.997 lei și 165.734.359 lei în primele 5 luni ale anului 2025, cu un profit de 44.319.421 lei, în acest an având loc și prăbușirea Salinei Praid, unde societatea a făcut investiții foarte mari, apoi a plătit lucrări importante de reparații care încă nu s-au finalizat.

90% din profit merge la bugetul statului

Conducerea Salrom mai amintește și faptul că 90% din profit se duce direct către bugetul statului, așa cum se întâmplă în cazul tuturor companiilor statului. Toate aceste companii vizate de ministrul Economiei sau de cel al Mediului pentru a li se schimba conducerea își plătesc angajații și finanțează proiecte din restul de 10% din profitul propriu, astfel încât „narativul” despre prime și salarii nesimțite este tot un fals vehiculat de cei doi miniștri USR, inclusiv în cazul Romsilva, care aparține de Ministerul Mediului, tocmai pentru că acele bonificații nu vin de la bugetul de stat și sunt negociate de sindicate, conform legislației în vigoare, în contractele colective de muncă. Doar ceea ce fac miniștrii USR încalcă legea și mai ales contractele colective de muncă și toate negocierile de până acum ale sindicatelor.

Petrecerea care era summit internațional

Ministrul Miruță a reluat și afirmațiile neadevărate despre o presupusă cheltuială nejustificată a companiei Salrom pentru „o petrecere” care a fost, de fapt, un eveniment internațional planificat cu un an înainte, fiind găzduită de Salrom, pentru prima oară în România.

Deși ministrului i s-a explicat și i s-au pus la dispoziție documentele doveditoare, acesta a reluat afirmația, la o lună și jumătate după ce a fost informat inclusiv prin intermediul mass-media, nu doar direct.

„Referitor la cealaltă alegație a domniei sale cu privire la deja faimoasa „masă de la Casa Timiș”, ținem să atragem atenția, din nou, domnului ministru că evenimentul invocat nu a fost o simplă „masă”, ci a reprezentat cina oficială de închidere a Reuniunii Anuale a Producătorilor Europeni de Sare (EUSALT) – organizată pentru prima dată în România, la care au participat peste 125 de delegați străini. Cu acest prilej, România a primit votul de încredere pentru a reprezenta interesele SALROM și ale Statului Român la nivel european. Suma cheltuită, 50.390,34 lei, adică 0,038% din profitul companiei, reprezintă o valoare infimă raportată la dimensiunea și importanța evenimentului și a fost efectuată exclusiv pentru și în interesul Statului Român, prin consolidarea rolului și credibilității României în cadrul industriei europene de profil. A transforma o acțiune legitimă și benefică pentru România într-un subiect de scandal public este nu doar o deformare a realității, ci și o încercare periculoasă de a submina prestigiul unei companii strategice și, implicit, al statului pe care ar trebui să îl reprezinte”, a mai transmis conducerea Salrom.

Dezastrul de la Praid s-a produs, deși Salrom a făcut lucrări de protecție

Unul dintre cele mai importante subiecte alimentate permanent cu informații false de către ministrul Economiei este tragedia produsă la Salina Praid. Conducerea Salrom a prezentat o serie de documente care atestă implicarea în încercarea de a remedia problemele din acea zonă, investițiile făcute în ultimii 5 ani, negocierile cu reprezentanții celorlalte administrații, pentru a se putea implementa proiectele finanțate integral de Salrom, dar ministrul Economiei a continuat să afirme că nu s-a făcut nimic pentru a se împiedica producerea dezastrului.

„Referitor la pagubele de la Salina Praid, pe care ministrul Economiei le consideră prejudiciu, apreciem că domnia sa și-ar consolida imaginea de justițiar, așa cum îi place, dacă ar decide să-l acționeze în instanță pe Împăratul Iosif al II-lea. Sub domnia acestuia, exploatarea sistematică a sării în zona Praid s-a făcut în valea Pârâului Corund, în cele două mine vechi (Iosif și Paralela), în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea - exploatare identificată de experții internaționali drept una dintre cauzele problemelor geotehnice actuale. Aceasta ar fi o opțiune mai logică decât să acționeze în instanță cea mai profitabilă companie din portofoliul Ministerului Economiei. Considerăm că interesul Statului Român trebuie să fie întotdeauna mai presus decât campaniile de imagine ale unui ministru. Dincolo de exerciții retorice și afirmații publice îndoielnice este nevoie de o mai mare responsabilitate și aplecare asupra unor aspecte esențiale pentru sectorul minier și pentru economia națională, respectiv modul în care au fost acordate licențele de exploatare a sării până în prezent”, a mai transmis conducerea Salrom.

Mina de grafit și producția de grafen ar fi problema principală

Toate aceste probleme și conflictul dintre conducerea Salrom și ministrul de resort au apărut exact când România se pregătea să producă Grafen și să devină competitorul Chinei. Cea mai mare exploatație de grafit ar urma să fie în țara noastră, în urma unei investiții în trei proiecte pentru care Salrom a aplicat, pentru a obține finanțare din fonduri europene.

Și despre aceste proiecte pentru deschiderea minei de grafit din Gorj și producerea grafenului, ministrul Miruță a declarat, în mai multe rânduri, că Salrom nu ar fi făcut ce trebuia, pentru a obține finanțarea, deși există dovezi concludente care atestă faptul că proiectele au fost depuse în conformitate cu cerințele liniilor speciale de finanțare și la timp.

Salrom anunța, la începutul lunii aprilie, anul acesta, că va deschide cea mai mare mină de grafit din Europa, după ce exploatarea a fost închisă de statul român, în anul 2006, când era considerată ineficientă. Compania a depus trei proiecte pentru finanțare la Comisia Europeană, iar unul a fost deja aprobat, pentru redeschiderea carierei de la Ungurășelu, județul Gorj. Este un proiect de aproape 200 de milioane de euro care va permite României să extragă grafit peste cel mult 4 ani, după ce tehnologizarea va fi făcută de la zero. Salrom anunța că se vor angaja circa 300 de muncitori care vor fi formați profesional pentru noua exploatație minieră, astfel încât să poată lucra folosind noile tehnologii ultraperformante.

Alt proiect pentru care Salrom așteaptă aprobarea CE este pentru a produce în România grafenul, care este cel mai bun conductor de electricitate. După ce se va aproba acest proiect, țara noastră ar putea deveni cel mai important furnizor de grafit pentru bateriile mașinilor electrice și de grafen.

În anul 2006 erau testate deja noile tehnologii pentru bateriile electrice ale mașinilor, însă informația nu a fost luată în considerare de analiști și exploatațiile de grafit ale Salrom au fost închise, după ce s-a ajuns la concluzia că ar fi ineficiente. Este adevărat că în acel moment nu era o cerere mare pe piețele internaționale, dar perspectiva exista și nu a fost luată în calcul de statul român, care astfel și-a creat un prejudiciu imens.

Din fericire, zonele în care se poate exploata grafit încă pot fi readuse în producție. Cariera de la Ungurășelu, din județul Gorj, încă deține licența de exploatare. Acum este nevoie de implementarea unui nou proiect, luat de la zero, dar deja se așteaptă finanțarea de la Comisia Europeană. Salrom a depus, de anul trecut, trei proiecte pentru finanțarea extragerii grafitului și primul a fost aprobat, urmând să înceapă efectiv proiectarea și tehnologizarea minei de anul acesta.Tocmai de aceea, Salrom se vrea listat la bursă, fiind pe profit major și cu proiecte de producere a grafenului în așteptare, iar de aici pare să fi început conflictul dintre actualul ministru al Economiei și conducerea societății – aceasta din urmă amânând, de trei ani, listarea pe care și-o dorește USR.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹