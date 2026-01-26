Mica Unire, prilej de evenimente private, cu tematică istorică

Mica Unire a fost sărbătorită de români din toate zonele țării prin evenimente organizate de diverse asociații, pentru grupuri de petrecăreți care au dorit să participe la momentul istoric în cadru festiv. Pe lângă petrecerile la care s-a jucat Hora Unirii pe străzi, pe 24 ianuarie, unele ONG-uri au reușit să atragă un număr mare de români la celebrarea Micii Uniri a lui Cuza, cu o organizare excepțională, atât în Capitală, cât și în zone turistice, combinând tema zilei cu manifestații artistice.

În Capitală au fost organizate mai multe petreceri care au avut ca tematică Mica Unire, inclusiv în cluburile din Centrul Vechi. Unul dintre evenimente a reușit să adune în stradă, printre casele de lângă Bulevardul Dacia din zona centrală a Bucureștiului, pe Strada Salcâmilor, un număr impresionant de participanți, la un eveniment organizat de locuitorii din această zonă. Aici au apărut personaje istorice, s-a cântat și s-a dansat, iar fasolea cu cârnați și vinul fiert au completat cadrul festiv, în stil românesc. Nu au lipsit nici ceaiul cald sau porumbul fiert.

Vasile Brâncuși locuiește în sectorul 2 al Capitalei și este unul dintre organizatorii evenimentului care a adunat românii în stradă, în zona Bulevardului Dacia. Acesta a povestit cum s-a născut inițiativa și cum au reușit localnicii să organizeze un eveniment care a adunat peste 150 de participanți.

„Ne-am hotărât, anul trecut, să revitalizăm zona, prin organizarea unor evenimente culturale. Am propus Primăriei Sectorului 2 să ne ajute să organizăm acest eveniment de Ziua Unirii Mici, mai ales pentru oamenii din această zonă, pentru vecinii noștri. Ne-au ajutat și mulți voluntari. Au fost peste 150 de oameni la acest eveniment organizat pe 24 ianuarie, mai ales vecini de pe Strada Toamnei și Salcâmilor, dar au fost și din alte zone și din alte localități. În mod surprinzător, au participat la evenimentul nostru inclusiv vecini unguri, dar și din Africa de Sud și din Elveția care locuiesc în zonă. A fost o adevărată zi a unirii internațională”, a explicat organizatorul.

Astfel de evenimente vor beneficia și în continuare de sprijinul Primăriei Sectorului 2 al Capitalei și de voluntariatul celor care vor să ajute la recrearea atmosferei celor mai importante momente ale istoriei.

Montaniarzii s-au unit prin folk și poezie

Ziua Micii Uniri nu se serbează oficial decât în unele localități, dar pentru a suplini evenimentele dedicate acestei realizări din istoria României, există din ce în ce mai multe inițiative private, cu petreceri tematice. Iubitorii de munte s-au strâns, sâmbătă, la Râu Sadului, în județul Sibiu, pentru a sărbători Mica Unire de la 24 Ianuarie 1859 cu multă muzică și poezie.

Montaniarzii, ghizii de turism și salvatorii montani au îmbrăcat haine populare și au petrecut de Ziua Micii Uniri așa cum se obișnuiește în grupurile iubitorilor muntelui, la cabană – la complexul turistic Nora, de la Râu Sadului – unde s-au cântat la chitară celebre cântece de drumeție, într-o petrecere folk, dar s-a creat ad-hoc și un cenaclu de poezie. Nu au lipsit preparatele tradiționale care au întregit atmosfera de sărbătoare. Petrecerea cu tematică folk a fost organizată de Asociația Iubitorii Muntelui.

