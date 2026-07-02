REPORTAJ: „Cu grijă, domnu’, că intră ramura în mașină.” Furtună pe malul Dâmboviței. Un polițist, o drujbă și sinistrații de pe TikTok

După prăpădul de marți seara, o bucată de bulevard din Capitală a fost curățat de un singur om: șeful criminaliștilor de la Brigada Rutieră. Comisarul-șef a lucrat la copaci cu drujba din dotare sprijinit de locatari. Ăștia i-au dat sfaturi sau au imortalizat momentul live, pe Tik Tok.

Nea Ilie știa că vine furtuna după ce a văzut norii cum se strâng buluc pe după streașina blocului din centrul Bucureștiului. Negrul și cenușiul băteau dinspre Titan – semn rău. Când furtuna apare de acolo se lasă cu copaci rupți. Nea Ilie, om la vreo 70 de ani, cu aer oficial ca un președinte de asociație, a luat prima măsură antifurtună: a coborât la mașina lui – valoare de piață cam 20.000 de euro – și a învelit-o în prelată: „Dă cu grindină, Doamne Ferește”. Balamucul a început deodată cu perdea de ploaie și șuierat de vânt de ziceai că o să zboare toate macaralele de pe la Timpuri Noi, intersecția de lângă blocul lui nea Ilie. În cinci minute s-a apucat să pocnească, să cârâie și să trosnească. Copac după copac, pe marginea Dâmboviței, au început să se crape. Primul a căzut cu foșnet de frunze și pârâială de lemn taman pe mașina lui nea Ilie!

„Ce ghinionu’ dracu’”, comenta unul mai târziu fără să-și ascundă satisfacția: mașina lui, mai la două locuri de parcare spre intersecția de la Pasajul Mărășești, nu fusese bușită de crăcile smulse de vânt. Mai departe, un arbore mai tânăr zboară pe jumate și aterizează în gârlă. O coroană întreagă cade deodată pe trotuar, scoate din minți potaia uneia care se adăpostise la o intrare de bloc. Terrier-ul mușcă aerul și ploaia, femeia e cu ochii pe resturile de lemn ca schijele care bat dinspre stradă. Pe seară, pe la nouă, lumea sună în draci la 112 – pe jumate de kilometru au căzut sumedenie de copaci și crengi. Te aștepți ca în zonă să pice batalioane de forțe de salvare. La nouă și ceva minute apare ajutorul: o dubă de la „Circulație”. Forțele de intervenție constau într-un singur om, - chiar șeful criminaliștilor de la BPR. Ce-i drept, are și o drujbă.

Intervenție cu sfaturi de pe margine

Imaginea e un pic ciudată: Splaiul Unirii e aproape blocat, mașinile abia trec. E beznă, doar vreo două becuri mai clipesc galben. Se văd umbre mari, sunt ramurile căzute pe stradă sau pe mașini, iar pe mijloc clipocește roșu și albastru – rampa de pe duba Poliției. De la depărtare ai senzația că sunt numeroase trupe de intervenție, se aude hârâîit de drujbă. La mașina lui nea Ilie e doar bătrânul, a găsit o vestă verde fosforescentă și semnalizează cu o lanternă chioară pe ăia care trec să-și rupă mașinile peste crengile căzute pe asfalt. De muncit, muncește polițistul, n-au mai fost forțe de intervenție disponibile. Omul are cască de protecție, cizme înalte și uniformă pe care scrie mare: „Poliția Criminalistică. Cercetare la fața locului”. Doi puști sunt atrași de inscripția de pe geaca polițistului, transmit pe Tik Tok – „a crăpat vreunul?”. Moșul cu lanterna îi hușuie, băieții pleacă să tragă cadre în altă parte. Nu pune niciunul mâna să ajute. Polițistul înalt scormone pe lângă trunchiul copacului căzut peste mașina moșului. Trunchiul e gros cât un copil, moșul se dă de ceasul morții: „cu grijă, domnu’, cu grijă că intră ramura în mașina. Praf mi-o face”. Peste fața criminalistului ieșit la misiune de intervenție trece o pală de lumină – e farul unuia care încalecă cu pocnet de tablă crengile de mai departe. Omul e asudat rău, murdar de la noroi. Petele i-au sărit și pe epoleții cu însemne de comisar-șef. „Cine sunt eu? Sunt de la Brigada Poliției Rutiere, coordonez criminaliștii. Bună întrebare asta cum am ajuns aici: n-am greșit cu nimic!”, râde polițistul.

Îl cheamă Vlad Lupescu și a ajuns pe Splaiul Unirii la intervenție, în cazul a două apeluri la 112 privind copacii care s-au prăbușit pe mașini. A venit singur, trebuia să fi fost deja acasă – „că din schimb am ieșit de mult” – dar nu au mai fost „salvatori ”în tot Bucureștiul, la câte apeluri de ajutor s-au primit. Așa că a venit la misiune cu duba cea veche, a securizat locul – ca la o cercetare criminalistică – și s-a pus pe treabă: a cioplit copacul cel mare cu drujba, s-a opintit cu crengile groase să le scoată pe trotuar. La „locul faptei” i-a venit și nevasta, că se plictisise să-l aștepte acasă. Ar fi pus mâna să care lemnul, dar rafalele de vânt începuseră din nou. Așa că la intervenție a rămas polițistul cel singur.

Furtună pe malul Dâmboviței. Un polițist, o drujbă și sinistrații de pe TikTok 1 pic.twitter.com/9AMTpMqEWO — Jurnalul (@JurnalulN) July 1, 2026

ADP-ul la ora cafelei

În timp ce Vlad – comisarul -șef – trage cu drujba, moșul dă indicații. Mai apar alți trei indivizi pe margine. Nu pun mâna, dar oferă sfaturi, polițistul e din ce în ce mai iritat. Unul face miștouri dintr-o mașină care trece, altul se oprește să filmeze. Vlad face o pauză – trebuie să schimbe lanțul de la drujbă, s-a tocit. „Dar ce dotată e Poliția!”, exclamă unul. „Dotată pe naiba…e drujba mea”, suflă comisarul. Nu apucă să zică ceva mai departe, sare nevastă-sa: „Cele mai multe chestii tehnice din mașina asta le-a luat pe banii lui”. Comisarul-șef nu zice nimic, nu-i place să se laude. Dă să mai taie cu drujba, apar doi cu o rugăminte: nu curăță și crengile de pe trotuarul de vizavi? Polițist se înroșește de nervi sau poate e doar culoarea de la girofar. Răspunde amabil, cuplul pleacă, vin alții să caște gura. Comisarul-șef dă să tragă din nou cu lanțul pe copac, cârâie stația: dispeceratul ar vrea să-l trimită și în alte locuri! Nea Ilie se impacientează, comisarul-șef nu se dă dus până nu curăță locul. La fel, prin stație, dă ordin ca oamenii lui să termine misiunile. Informațiile sunt rele: „Sunt 170 de fișe (cazuri n.n.) în așteptare pe 112. Eu mă aflu pe Splaiul Unirii la doi copaci și o creangă care obturează partea carosabilă. Încerc să le toaletez”. Alte informații curse prin stație sunt și mai grele: „Pompierii, jumătate din efective, s-au retras pentru mentenanță la drujbe”.

Comisarul-șef e încăpățânat, nu se lasă până nu taie și cară ultima bucată de copac. Moșul e fericit, se gudură pe lângă comisar: „Gata, bre!”. Pe toată bucata de splai nu mai e picior de forță de intervenție, apare unul, aiurea, pe bicicletă rânjind: „Hăoleoo! Unde e primaru’?”. Vlad mormăie niște cuvinte. Se aude: „Pe ăștia de la ADP nu o să-i vezi. Poate dimineață”. Comisarul a avut dreptate: cam pe timpul cafelei de ora 8, câteva echipe ale primăriei s-au înființat la lucru. „E jale”, se plângea șeful unei echipe. Din cinci gorobeți din subordine, lucrează doar doi. Ăilalți se chiorăsc pe Tik Tok să vadă ce prăpăd a mai făcut furtuna prin București.

Furtună pe malul Dâmboviței. Un polițist, o drujbă și sinistrații de pe TikTok 2 pic.twitter.com/RmePH3zwiY — Jurnalul (@JurnalulN) July 1, 2026

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