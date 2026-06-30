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Tragedie în Ilfov provocată de furtună: Un bărbat a murit zdrobit în mașină de un copac prăbușit

de Redacția Jurnalul    |    30 Iun 2026   •   20:42
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Tragedie în Ilfov provocată de furtună: Un bărbat a murit zdrobit în mașină de un copac prăbușit
Un șofer și-a pierdut viața în Ilfov după ce un arbore a căzut peste autoturism

O persoană a murit, marți seara, într-o mașină lovită de un copac doborât de furtună, în localitatea Găneasa, județul Ilfov.

Incidentul s-a produs marți seara în localitatea Găneasa, județul Ilfov.

Un copac s-a prăbușit peste o mașină aflată în mers.

La sosirea forțelor de intervenție, victima era decedată.

Reprezentanții Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) fac mai multe recomandări populației ca pe durata avertizărilor:

- Urmăriți permanent anunțurile oficiale; pentru detalii privind starea vremii accesați www.meteoromania.ro;
- Evitați deplasările inutile în zonele vizate de avertizări;
- În condiții de vânt puternic, evitați zonele cu arbori, stâlpi sau panouri publicitare și asigurați obiectele care pot fi luate de vânt;
- Închideți și securizați ferestrele și ușile locuințelor; stați departe de acestea dacă vântul suflă cu putere;
- Nu atingeți cablurile electrice căzute la pământ și anunțați imediat autoritățile;
- Nu traversați cursuri de apă și nu staționați pe malurile acestora;
- Curățați șanțurile și rigolele din jurul locuinței pentru a permite scurgerea apelor pluviale;
- Apelați Serviciul 112 în caz de urgență.

(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: mort furtună copac
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