Răscoală pe TikTok, cu furci și topoare! Lumea crede tot ce vede pe rețele. Cum arată de aproape o coborâre în offline a lui Călin Georgescu

Ce nu vezi: în mijlocul grupului de fani ai candidatului este un „lider”. Începi să înțelegi asta după numărul de oameni care stau pe „live-ul” pe care acesta îl transmite pe TikTok. Are mii de spectatori, comentariile sunt gârlă. Din când în când, cinci-șase dintre urmăritori scriu în comentarii ce să se scandeze. Iar omul se conformează. „Înjurați presa”, se ordonă din partea grupului de comanda. „Presă mincinoasă”, se aude, imediat, scandarea celui ce transmite de lângă candidat. O singură dată. Lozinca e preluată de susținătorii de pe teren și urlată minute în șir. Același grup decide să fie huiduiți jurnaliștii care îi pun întrebări candidatului. Tot în comentari, presărate printre alte sute. Huiduieli se aud, unei fete cu microfon roșu în mână i se face frică. Îl întreabă pe candidat dacă nu poate face ceva cu susținătorii agresivi. Candidatul zâmbește: „Doamnă, sunt oameni liberi!... Eu și ei luptăm pentru pace”. Pe contul TikTok al „liderului din teren” rămâne agățat un comentariu: „Săriți la bătaie! (...) Este o nasoală acolo care este incisivă!”.

Mitingul cu cinci la prezidiu

Revoluția a pornit pe TikTok încă de vineri, de cu seară, și încă nu s-a săvârșit. Ieri, a fost episodul „Rugați-vă la secții”. Pe stradă, puțini au ieșit. A fost teamă: ba că va fi stare de urgență, ba „nu ieșiți, bă, că o să tragă Armata în voi. Știu eu, sunt cadru!”. Așa că lumea a rămas pe TikTok, ascuțind topoare și furci. Doar vizavi de Teatrul Național a fost un spectacol, un fel de comedie absurdă: mitingul Partidului Patrioții Poporului Român. Condus de unul, Lasca, pe care lumea din virtual îl înjură că ar fi al rușilor.

Acțiunea din Piața Universității a început în sclipiri albastre ale dubelor de Jandarmerie și Poliție. De la ieșirea de la metrou și până la fântâni - locul anunțat pe TikTok ca fiind zona de unde va porni Revoluția, după decizia CCR de anulare a alegerilor - trotuarul era tapetat cu uniforme negre ale jandarmilor de la Intervenții. În piață, alte grupuri de uniforme, garduri de protecție, dube parcate la întuneric și eternii civili care se dau trecători, dar tot le bâzâie aparatele de emisie-recepție în căștile „de walkman”. Pe mijlocul bulevardului, spre Intercontinental, sunt alte mașini de intervenție, zici că e manifestație a cadrelor. Pe trotuarul de lângă fântâni, chiar în dosul stației de autobuz, e „flacăra revoltei”: cinci inși sunt aliniați în spatele unei bucăți de gard metalic, se țin de fier ca și cum ar fi în RATA de Dărăști. În fața lor e o babă, o boxă și unul matol. Cei de după gard țin discursuri, microfonul e pasat de la lider la lider: „Acum îi dau cuvântul domnului Lasca, președintele Partidului...”. Liderul ia microfonul, începe furibund: „Dragi compatrioți, ne-am adunat aici...”. Cineva râde, PPR-istul își dă seama că e penibil, n-are ce face, continuă: „.... fiindcă CCR va plăti pentru această tembelizare. Nu vă lăsați manipulați!”. Moșul beat întrerupe mitingul: „Te-am salutat, hail! Hai, zi!”. Cei din tribuna de după gard habar n-au ce să-i răspundă. Unul îl ușuie pe bețiv: „Dați-vă la o parte, se face microfonie”. Moșul se supără, mitingul rămâne cu nici doi protestatari care se prefac că ascultă discursurile. Se mai oprește o matahală cu ochelari. Aprobă zgomotos ideile lui Lasca, dar se întrerupe brusc: i-a venit 122-ul. Sare în autobuz: „Bravo! Hai, vă pup patrioților!”. Lui Lasca parcă îi crește sufletul: „Este clar o lovitură de stat dată de statul român!”.

Când în fața prezidiului nu mai rămâne decât boxa, PPR-iștii decid că s-a terminat și revolta. Strâng banner-ul cu chipul lui Decebal - siglă a partidului și se împrăștie repede la mașini. „Să mă piș pe el de CCR”, conchide vicele, unul cu ochelari ce deschisese mitingul mai devreme. În piață mai rămâne o namilă de om, cu o mască trasă pe față, cu gluga acoperindu-i ochii. Are un drapel tricolor legat de umăr și mușuroi de chiștoace aruncate la picior. Nu știi dacă e de-al lui Georgescu, nu e live pe TikTok. Cu jandarmii care se fac că nu-l bagă în seamă nu se salută.

Momentul „Toporul”

Pe TikTok revoluția a pornit din diaspora. Prima dată cu femei ce își plângeau soarta și îndemnau la vot în fața secțiilor închise deja. Apoi, a apărut prima idee: românii sunt, deja, în stradă. Au fost folosite filmări ba de la protestul transportatorilor, ba și de la mitingul ultrașilor bucureșteni, de acum mulți ani. Lumea a crezut. Au fost unii care au aplaudat și filmulețe postate „cu patrioții care se luptă pentru Georgescu”. Erau însă momente cu galeria FCSB în drum spre Arena Națională, sau încleștări între Sud Steaua și „Panzer” de la Dinamo - două facțiuni de suporteri.

Elanul revoltei s-a estompat când a apărut a doua idee: „nu ieșiți, au scos Armata”. Ca la un semn, au început să defileze în virtual filmări cu soldați aflați în marș pe centura Capitalei. Nu conta că trupeții par să vină de la vreun poligon, că filmarea pare veche, explicația postării - „Astăzi, lângă București. Se pregătește ceva!” - a isterizat virtualul: „Ăștia or să tragă în noi!”. Pe același subiect au mai fost folosite filmări (chiar și din vară) cu tehnică militară urcată în vagoane cu explicația: „se duc spre București”. Retragerea tancurilor de la Parada Militară de Ziua Națională a României prinsă pe telefon a fost, iar, subiect care i-a iritat pe românii de pe TikTok: „Uitați ce au scos în stradă!”. După atâta tehnică militară ce a umplut viralul a urmat momentul trei: sute de oameni au postat cum își ascut topoarele sau furcile.

Mesajele-tip au apărut ca la un semn. Pe același stil, cu aceeași fundal sonor, lungi exact cât trebuie, să se viralizeze. Mesajul e cu șpil; întâi se aude fâșâit de film vechi. E din filmul Horea: „Odată trebuia să înceapă. Oricum, dar să înceapă. Ce e rău în robie, nu e atât robia. Rău e că dacă trece prea multă vreme, omul se învață cu ea”. Pe cuvintele din film vezi așa: unul cu tricou de camuflaj și blugi spetiți cum dă cu o pilă mică pe lama unui topor. Altul își ascute toporul cu un dispozitiv electric, în spate e post de manele. Altul, într-un grajd, n-a avut pilă, are o ustensilă de lemn folosită la teasc. Mulți sunt în ie, mulți poartă căciuli ciobănești din blană. Alții au hanorace de firmă, ăștia-s mai puțini. Tare e unul Fekete, care n-a găsit pilă. Și folosește pentru ascuțitul toporului o pană de lemn - de la „Decorațiuni” - folosită să arzi bețișoarele parfumate.

Revoluția topoarelor ascuțite cu suport de lemn pentru bețișoare parfumate pic.twitter.com/Q4lkqo5mRn — Jurnalul (@JurnalulN) December 8, 2024

Țipăt în noapte: „L-au luat pe Bogpr, salvatorul nostru, era băiat bun mânca-i-aș ....”

Ăia cu furcile și bâtele sunt la fel de mulți ca și ăștia de își etalează topoarele. Spre deosebire de „toporiști” - care nu au niciun mesaj atașat postărilor - oamenii cu bâtele presară moți și cruci la două propoziții. Unul adună peste 100.000 de aprecieri: „Vă salut din Germania vrea sa anuleze voturile lui Calin Georgescu Presedinte. Diaspora face razboi in Romania nu mai merge hotia si saracia in Romania”. Omul e în geacă verde de muncitor, poartă fes negru și are accent puternic: „No, anulați, numa votu, c-apoi asta vă așteaptă”. Și arată la cameră ditamai ranga ascuțită - „Uite aicea ce faină îi, așa se întinde pe chiele, numa trimiteți-vă jandarmii în drum”. Comentarile, toate, îi dau dreptate. „Hai acasă, frați români să ne luăm țara înapoi” sau „salut Frate și noi Ciobanii toți ne alăturăm sa îi ferească Dumnezeu. Georgescu Președinte” sunt comentariile cele mai apreciate.

Revoluția topoarelor ascuțite cu suport de lemn pentru bețișoare parfumate pic.twitter.com/aEFLJWHoGv — Jurnalul (@JurnalulN) December 8, 2024

Chiar și cu atâta susținere, postarea cu ranga nu face nici jumătate din „aplauzele” obținute de un altul: E filmat de la spate, pe margine de drum, ca și cum așteaptă o mașină spre casă. În jurul gâtului este tricolorul, în dreapta își ține copilul de câțiva ani, iar în stânga i se bălăbăne un topor.

Așa apare și momentul patru: cu mașini filmate care pleacă spre undeva cu steagurile României, cu camioane care claxonează cu isterie, e chiar și unul cu un tractor pe câmp. Cică așa se îndreaptă diaspora spre țară. Lumea crede.

Revoluția topoarelor ascuțite cu suport de lemn pentru bețișoare parfumate pic.twitter.com/popasFtZzP — Jurnalul (@JurnalulN) December 8, 2024

Apoi, a căzut trăsnetul DIICOT peste liderii TikTok. Și s-a făcut liniște. La rampă au ieșit unii care nu au amenințat nici cu toporul, nici cu tractorul. Au început să se dea în gât. Cine și cât a primit - bani pentru campania electorală a lui Georgescu. Unii au pronunțat nume mari, alții au plâns după „Bogpr”. „Salvatorul nostru”, rage unul în acord de manele - „l-au săltat”. Altul intră în meci cu plângărețul: „Să moară mama, că era băiat bun. Mi-a dat, mă, mi-a dat, să-i trăiască p... lui”. Țiganii plâng după cadourile suprimate, nu se gândesc că pot să o încurce: „Da’, ce? Ăilalți nu i-au făcut campanie lu’ Lasconi pe Feisbuc? Să-i ia și pe ăia, să moară calu”.

Revoluția topoarelor ascuțite cu suport de lemn pentru bețișoare parfumate pic.twitter.com/Ntn32ulO7u — Jurnalul (@JurnalulN) December 8, 2024

››› Vezi galeria foto ‹‹‹