Schimbarea gărzii, ca în Evul Mediu, la Cetatea Făgărașului 

Spre deosebire de schimbarea gărzii de la Cetatea Alba Carolina, din Alba Iulia, unde ritualul este de dată mai recentă, fiind mai simplu, la Făgăraș se pune în scenă evenimentul așa cum era în secolul al XVII-lea, cu reconstituirea totală a costumelor, a armelor și a mesajelor care erau transmise de domnița cetății. Schimbarea gărzii a fost întreruptă în 2025, dar s-a reluat din primul weekend al lunii iulie, spre deliciul turiștilor și mai ales al copiilor care asistă la spectacol. Se poate vedea și din afară, fără a plăti biletul de intrare, dar partea cea mai spectaculoasă se desfășoară în interior, pentru cei care aleg să viziteze cetatea. Tot în partea din interiorul cetății se pot face și cele mai frumoase fotografii, într-o zonă special amenajată.

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Garda Cetății Făgărașului se schimbă din nou, în fiecare weekend de vară, sâmbătă și duminică, înainte de ora 12.00, printr-un ceremonial care durează circa o jumătate de oră. Turiștii pot admira soldații în costume medievale, defilarea și manevrarea podului care se ridică și se coboară peste șanțul de apărare. Spectacolul este, de fapt, unul de reenactment autentic, fiind asigurat de angajații muzeului din Făgăraș: citirea scrisorii domniței, defilarea gărzii, în costume, cu armuri și cu arme create prin reconstituirea integrală a celor de secol al XVII-lea; ridicarea drapelului și manevrarea podului, acesta fiind unul dintre momentele cele mai atractive pentru copii.

Ceremonialul începe cu indicațiile citite de principesa fortăreţei care le ordonă membrilor gărzii să coboare podul mobil, astfel încât turiștii să poată vizita cetatea care n-a fost niciodată cucerită de vreo armată: Garda Cetății Făgărașului este formată din nouă militari înarmați și un toboșar.

Documentele din arhivele cetății descriu modul în care erau deschise și închise porțile cetății, modul în care se ridica podul mobil și ritualurile zilnice ale garnizoanei. Ceremonialul de acum reconstituie toate acestea, cu mare acuratețe. Ceremonialul a fost organizat în formatul actual în 2015, după înființarea Gărzii Cetății și deschiderea Sălii Tronului și a Turnului Thomory. Pe lângă spectacolul medieval, turiștii pot vizita și numeroasele spații restaurate în ultimii ani. Spectacolul istoric îmbină tradițiile militare medievale cu experiența culturală pe care cetatea le-o oferă vizitatorilor, în sălile care au fost restaurate în ultimii ani, unde sunt expoziții permanente și temporare.

„Numărul turiștilor crește anual, organizăm expoziții temporare, în parteneriat cu diverse muzee din țară, avem acum o expoziție de artă sacră făgărășană, una de argintărie, dar cel mai important este faptul că am reluat ceremonialul schimbării gărzii cetății. Principesa îi dă căpitanul cetății câteva instrucțiuni - ea fiind o colegă a noastră, îmbrăcată în rochie medievală. Doi dintre colegii noștri ridică podul mobil, în acest timp. Prima ceremonie de schimbare a gărzii a fost în decembrie 2015 și a avut continuitate, dar a fost întreruptă în pandemie, apoi s-a reluat, dar anul trecut a fost unul greu și nu am putut organiza ceremonia. În această vară am reușit să organizăm din nou schimbarea de gardă, mai ales pentru că face parte din istoria cetății”, a explicat, pentru Jurnalul, Elena Băjenaru, managerul Muzeului Țării Făgărașului.

Cea mai mare parte a cetății a fost consolidată, incluzând turnuri, poduri peste șanțul de apărare și podul mobil. Un alt proiect de renovare va începe în toamna acestui an, pentru câteva spații care nu au fost încă reabilitate și pentru care autoritățile locale au semnat recent încă un contract de finanțare.

Cetatea Făgărașului spune povestea unor evenimente esențiale din istoria românilor. A fost declarată, în 2022, una dintre cele mai frumoase și mai bine conservate din Europa, clasată pe locul al doilea în topul celor mai frumoase cetăţi ale lumii de site-ul Hopper, dedicat planificării călătoriilor.

După mai multe renovări succesive, cetatea arată astăzi ca și cum ar fi fost construită recent, dar dincolo de zidurile groase de apărare se află detalii ale istoriei medievale pe care vizitatorii le pot descoperi pășind pe urmele voievozilor români care și-au legat numele de această fortăreață cu o poveste fabuloasă.

Interactivitatea este unul dintre punctele forte, în ultimii ani. Noua strategie a muzeului include organizarea de ateliere de creație susținute de artiști, dar și șezători sau alte evenimente în spațiile deschise din Cetatea Făgărașului. Atunci când sunt organizate evenimente sau ateliere de creație, turiștii pot vizita un monument viu, interacționând cu artiștii și meșterii invitați la muzeu. Conducerea muzeului a conceput această strategie pentru a atrage publicul spre un alt mod de a învăța istoria, prin interactivitate. Seria acestor noi evenimente a început în 2022 și s-a extins, de la un an la altul.