Tatuatorul care aduce bucurie copiilor grav bolnavi din spitale. Povestea lui Benjamin Lloyd

Ceea ce a pornit ca o glumă pe Facebook s-a transformat, în timp, într-o misiune care a adus zâmbete pe fețele a sute de copii bolnavi din spitale. Povestea artistului neozeelandez Benjamin Lloyd este virală și arată cum un gest simplu poate avea un impact terapeutic real asupra unor copii aflați în momente dificile ale vieții lor.

Cum a început totul

Totul a început cu o postare aproape jucăușă pe Facebook: „Nimic nu-mi aduce mai multă bucurie decât să dau încredere unui copil printr-un tatuaj personalizat. 50 de aprecieri și merg la Starship Hospital să-i tatuez pe toți copiii. E aerografiat (nu permanent). Pace", scria Benjamin Lloyd, pe atunci în vârstă de 25 de ani, potrivit publicației The Mighty.

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Lloyd spera să primească 50 de aprecieri. A primit 432.000. Fidel promisiunii, artistul s-a dus la Starship Children's Hospital din Auckland, Noua Zeelandă, și a aerografiat tatuaje temporare, gratuite, pe pacienții secției de pediatrie.

De ce a ales tocmai tatuajele

Povestea lui Lloyd are, la bază, o motivație personală. Într-un interviu acordat publicației Bay of Plenty Times, artistul a explicat că totul a pornit din nevoia de a-și acoperi o cicatrice provocată de o grefă de piele, în urma unei arsuri suferite la braț - a început să deseneze pe propria piele, iar de acolo a descoperit potențialul artei temporare aplicate pe corp.

Pentru a se asigura de siguranța micilor pacienți, Lloyd folosește exclusiv vopsele netoxice, hipoalergenice, special concepute pentru arta corporală temporară, ușor de îndepărtat și potrivite pentru pielea sensibilă a copiilor.

Impactul emoțional, confirmat chiar de artist

Lloyd nu s-a oprit la o singură vizită. De la prima experiență de la Starship Hospital, a continuat să călătorească la alte centre medicale, oferind copiilor tatuaje și, odată cu ele, zâmbete de care aveau mare nevoie, potrivit The Mighty.

Într-un interviu acordat platformei Bored Panda, artistul a descris efectul pe care l-a observat direct la copii: „Reacțiile copiilor care au primit aceste «tatuaje» temporare au fost incredibil de emoționante. Am fost martor la copii care se luminau la față de entuziasm și bucurie când vedeau desenele alese de ei prinzând viață pe pielea lor. Aceste desene au un impact profund asupra stării lor sufletești, oferindu-le un sentiment de putere, exprimare de sine și o evadare temporară din provocările cu care se confruntă."

Lloyd a mai spus că, în opinia sa, tatuajele temporare funcționează ca o sursă de inspirație și încredere pentru copii, ajutându-i să se simtă speciali și unici.

Un fenomen care depășește granițele Noii Zeelande

Povestea lui Lloyd nu e singulară - conceptul de a aduce bucurie copiilor spitalizați prin tatuaje temporare a apărut, de-a lungul anilor, și în alte colțuri ale lumii. Un tatuator din Kentucky, SUA, a fost documentat oferind tatuaje temporare gratuite copiilor internați, mama uneia dintre paciente descriind gestul drept „o rază de soare" în mijlocul unei spitalizări dificile, potrivit postului local WKYT. În Scoția, un studio de tatuaje din Paisley a organizat o zi de caritate dedicată special Spitalului de Copii din Glasgow, strângând fonduri prin tatuaje la preț redus.

Fenomenul confirmă, de fapt, ceva ce specialiștii în îngrijire pediatrică știu de multă vreme: micile gesturi de normalitate și joacă - fie că vorbim de tatuaje temporare, cărți poștale personalizate sau alte activități recreative - pot avea un rol terapeutic real în recuperarea emoțională a copiilor internați pe perioade lungi, oferindu-le un sentiment de control și individualitate într-un mediu altfel dominat de proceduri medicale.