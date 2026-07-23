Trei echipe românești, o singură zi de foc în Europa: CFR, U Cluj și FCSB, în acțiune joi

Prima care intră în scenă este CFR Cluj, de la ora 18:00, în deplasare, împotriva armenilor de la Alashkert. Deși ardelenii traversează o perioadă complicată din punct de vedere administrativ și financiar, antrenorul Antonio Folha a evitat orice discuție despre problemele din afara terenului și a transmis că întreaga atenție este îndreptată către meci.

„În meciurile eliminatorii, în opinia mea, nu există favorite. Dacă suntem la nivelul nostru maxim, putem face un joc foarte bun", a declarat tehnicianul portughez, la conferința de presă de dinainte de meci.

De la ora 20:00, Universitatea Cluj primește vizita norvegienilor de la Brann, într-o partidă care se va disputa la Sfântu Gheorghe, deoarece stadionul din Cluj este indisponibil.

Antrenorul vicecampioanei României, Cristian Bergodi, consideră că adversarul este unul dintre cei mai dificili pe care echipa îi putea întâlni în această fază.

„Este o echipă foarte bună, aleargă mult și are jucători de calitate. Ei sunt în plin campionat, dar și noi venim după două meciuri cu Dinamo Kiev, iar asta îmi dă încredere", a spus antrenorul italian.

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Ultima reprezentantă a României care va evolua joi este FCSB, de la ora 20:45, pe Arena Națională, împotriva letonilor de la Auda.

Antrenorul Marius Baciu a respins ideea unei duble facile și a subliniat că adversarul practică un fotbal modern și agresiv.

„Nu o să avem un joc ușor. Este o echipă agresivă, care face pressing avansat și se bazează pe jucători tineri care vor să se afirme. Trebuie să abordăm ambele meciuri cu maximă seriozitate", a declarat Baciu.

La rândul său, Florin Tănase a atras atenția că Auda are avantajul ritmului competițional, fiind în plin sezon.

„Nu mai putem spune că există meciuri ușoare în Europa. Toate echipele au progresat. Ei au un ritm de joc mai bun decât al nostru, dar trebuie să profităm de faptul că jucăm acasă și să câștigăm", a spus mijlocașul.

Cele trei formații românești încearcă să facă un pas important spre calificarea în turul al treilea preliminar al Conference League, înaintea manșei secunde programată săptămâna viitoare, scrie Mediafax