România urcă în clasamentul UEFA. Acum ținta este locul 20

Victoria din Olanda a adus 3 puncte în clasamentul coeficienților UEFA. Ar trebui să vină rândul Universității Craiova să adauge și ea puncte la zestrea națională. Miza este importantă: clasarea în primele 24 de locuri face ca echipa campioană să nu mai înceapă tururile preliminarii pe 8 iulie, ci pe 22 iulie, iar asta înseamnă două săptămâni suplimentare de pregătire de vară.

În acest sezon coeficientul ne-a clasat pe locul 26 și sezonul european a început pentru campioana Ligii 1 în plină caniculă, după doar două săptămâni de vacanță. În plus, au fost și convocările la acțiunile echipei naționale din luna iunie.

Momentan stăm binișor. Liga 1 a urcat în clasamentul coeficienților patru poziții, de pe 25 pe 21. Avem două echipe din patru în faza grupelor Europa League și Conference League, iar asta ar putea chiar să ne mai urce o poziție, pe 20, peste Israel, dacă FCSB și Universitatea Craiova vor aduce împreună măcar 5 victorii. Avantajul nostru este că Israel a rămas cu o singură echipă din patru, în timp ce noi avem două. Alte ligi cu care suntem în concurență, Ungaria, Serbia, Slovenia și Azerbaidjan, au rămas și ele cu o echipă din patru în grupe. Doar Croația are două, ca noi, și este exact în spatele nostru, pe locul 22.

FCSB, program mai complicat ca în sezonul trecut

„Cred că vom scoate cel puțin 10-11 puncte în grupă. Asta înseamnă că prindem 16-imile. Anul trecut așa a fost. Cu 10 puncte s-a mers mai departe. Noi am făcut 14 puncte și am fost cap de serie în 16-imi. Puteam să mergem direct în optimi, dar ne-a stricat golaverajul meciul cu Glasgow Rangers. Dacă pierdeam doar cu 1-0 în Scoția îi depășeam pe toți cei cu 14 puncte și eram pe locul 8, direct în optimi. Până la urmă tot am ajuns acolo, i-am bătut de două ori pe PAOK, am mai făcut 6 puncte... deci a fost mai bine, zic eu. Acum, la cum arată echipa, mă mulțumesc și cu 10-11 puncte și ajungem din nou în 16-imi”, a declarat Gigi Becali. Totuși, programul este, conform calculelor hârtiei, ceva mai greu ca anul trecut. Însă, la fel ca anul trecut, FCSB a avut programat primul meci cu cea mai accesibilă echipă, Go Ahead Eagles în acest an, RFS Riga anul trecut. Anul trecut a fost un început de bun augur. A urmat victoria de la Salonic, cu Midtjylland și doar accidentul din Scoția, cu Rangers a stricat peisajul. Însă a acumulat 4 victorii în grupă, două egaluri și două înfrângeri, un palmares excelent. Acum adversarii sunt alții, trei deplasări cumplite, la Zagreb, Belgrad și Basel, meciuri acasă cu Bologna, Feyenoord și Fenerbahce. Nu PAOK, nu Midtjylland, nu Qarabag.

Patru meciuri cu casa închisă pe Arena Națională

Suporterii optimiști speră la victorii acasă cu Young Boys Berna, Bologna și Fenerbahce, măcar un egal cu Feyenoord și FCSB să nu piardă pe linie în deplasări. Mai este un aspect, să nu piardă la scor. Anul trecut a contat asta, acel 0-4 cu Rangers a stricat grav golaverajul și a costat FCSB 4 locuri în clasamentul final și câteva zeci de mii de euro. Pesimiștilor le este teamă ca cele trei puncte din Olanda să nu rămână singurele. „Nu vedem șanse mari la Belgrad și Zagreb. Echipele alea sunt obișnuite cu meciuri în Liga Campionilor, exportă jucători de zeci de milioane de euro, atmosfera este incendiară pe stadioanele alea. Alta era treaba dacă meciurile s-ar fi jucat la București. Făceam noi atmosfera incendiară. Vom umple Arena Națională cu Young Boys Berna, Bologna, Fenerbahce și mai ales cu Feyenoord, vom face spectacol. Acum trebuie și jucătorii să facă ce trebuie pe teren. Așteptăm ca Cisotti să fie cel de anul trecut, Bârligea să nu se mai accidenteze, Olaru să revină în formă. Alibec a fost o surpriză plăcută în Olanda. A demonstrat că nu este un jucător terminat. Va fi greu, mai greu ca anul trecut, mai ales că Gigi nu a întărit echipa cu nume mari”, au scris fanii FCSB.

Și Craiova va avea viață grea

Universitatea experimentează pentru prima oară grupele unei competiții europene. După ani de eșecuri rușinoase în preliminarii în ciuda investițiilor, oltenii au reușit să pătrundă într-o toamnă europeană chiar și fără jucătorii care au fost considerați exponențiali și decisivi când au revenit în Bănie, Mitriță și Ivan. Fanii au fost dezamăgiți la plecarea lui Mitriță în China: „Fără Mitriță putem chiar să retrogradăm, s-o luăm pe urmele lui Mititelu”, spuneau ei în iunie, la plecarea „piticului atomic” în campionatul chinez. Totuși, Mirel Rădoi a făcut ca echipa să nu mai depindă de toanele unui singur jucător și, iată, fără Mitriță, Universitatea a ajuns în faza Conference League, are asigurate șase meciuri europene, iar asta va conta mult la experiență pentru sezoanele viitoare și, în plus, este lider în campionatul intern aproape de finalul turului. Toate acestea, o premieră pentru Bănie.

La Rakov contra lui Racovițan

În Europa va fi însă o altă „mâncare de pește”. Oltenii vor întâlni echipe ceva mai obișnuite cu cupele europene, mai cu experiență de jucat din trei în trei zile. Însă Craiova are o echipă mai omogenă față de anii trecuți, jocul este colectiv și nu mai depinde de un jucător sau altul. Chiar dacă au în acest moment un jucător-cheie, pe Baiaram, el nu are deloc sarcinile pe care le avea Mitriță în trecut. Nu este antrenat să fie jucătorul decisiv al echipei. „Pe Baiaram îl pregătim să facă parte dintr-un angrenaj, nu să fie un individualist. A marcat trei goluri în preliminariile Conference League în șase meciuri, a primit note peste 7, în campionat are trei goluri, un asist în 10 meciuri și o medie a notelor tot peste 7. Acum rămâne de văzut cum va face față trioul Bancu-Baiaram-Cicâldău la debutul în toamna europeană din Polonia cu Rakov, joi 2 octombrie, o echipă care nu a început sezonul intern bine, este pe locul 15 din 18 în liga poloneză și nici nu va juca cu Universitatea pe stadionul propriu. Însă la Rakov joacă și internaționalul român Racovițan, om de bază la polonezi, unde joacă de cinci ani.

Optimiștii speră ca Universitatea să scoată măcar șase puncte din meciurile cu Rakov (deplasare), Noah (acasă), Rapid Viena (deplasare), Mainz (acasă), Sparta Praga (acasă) și AEK Atena (deplasare). Deci trei meciuri acasă din care s-ar putea obține măcar 6 puncte. Cu armenii de la Noah este obligatorie victoria. Apoi, cine știe, se pot scoate ceva puncte și din deplasările de la Rakov și Viena, echipe care nu sunt de speriat. Totul depinde de felul în care Mirel Rădoi va reuși să-și mobilizeze echipa și să-i facă să mănânce gazonul. Nu este nicio îndoială la stadionul „Ion Oblemenco” a fi plin ochi, că entuziasmul din tribune va fi uriaș, că stadionul va fi un vulcan după atâta așteptare.

Oltenii mai au o miză, iar cele șase meciuri pe care le vor juca în această toamnă sunt o bună oportunitate să-și îmbunătățească coeficientul de echipă și să nu mai fie trimisă în urna necapilor de serie, la „amărășteni” cum spun fanii. Așa pot scăpa de adversari ca Basaksehir, de care chiar dacă au trecut cu două victorii, ne aducem aminte de câte emoții au avut parte și suporterii, și antrenorii, și jucătorii, și șefii clubului. Pentru Universitatea, această toamnă europeană ar trebui să fie sezonul în care reintră în circuitul european pentru că, așa cum spunea și Sorin Cîrțu, „Au tot ce le trebuie să facă performanță. Au condiții perfecte de pregătire, au public entuziast, au un antrenor bun. Ce altceva mai vrei ca să faci performanță?”.

Revenind la coeficientul de țară, aritmetica ne arată că putem depăși Israelul, care mai are o singură echipă în grupe, din 4, și să urcăm pe locul 20, însă putem fi depășiți de Croația, care are ca noi tot două echipe rămase în cupele europene. Deci, în cel mai rău caz, putem coborî pe 24, dacă echipele noastre vor pierde pe linie, sau putem rămâne în zona 20-21, în cazul unor prestații bune, iar echipele noastre ar putea avea în sezoanele viitoare avantaje la tragerea la sorți. Mai sus de poziția 20 este greu să ajungem pentru că Scoția, Cipru, Elveția și Austria au câte 3 echipe în grupe și doar un parcurs perfect al echipelor noastre ne-ar putea apropia de ele, care, la rândul lor, au obiectiv locul 15, care trimite cinci echipe în cupele europene din care două în Liga Campionilor.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹