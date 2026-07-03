Securitatea energetică a României e pusă în pericol chiar de Guvern

Premierul Bolojan nu a ținut cont de negocierile sindicale și de drepturile pe care angajații companiilor profitabile le au, în modul cel mai firesc, alimentând permanent bugetul de stat. Bolojan nu a ținut cont nici de propria lege, condamnându-i pe angajații care generează profit pentru statul român, numai pentru a menține măsuri de austeritate egale pentru toți bugetarii. Una dintre aceste companii este Oil Terminal, care a fost permanent pe profit, în ultimii ani, dar angajații amenință acum cu oprirea activității, prin declanșarea grevei generale, după ce Guvernul nu le-a respectat solicitările legitime pentru creșterea salariior cu 6,4%. Nici după 4 luni de la depunerea memorandumului prin care ar fi trebuit să se aplice noul contract colectiv de muncă și creșterea salariilor, executivul nu a răspuns, astfel încât s-a creat un blocaj care va prejudicia statul. Memorandumul a fost trimis de conducerea sindicatului și de conducerea companiei, pentru semnarea contractului colectiv de muncă în care să se includă majorarea salarială negociată, dar și prevăzută de lege.

Contractul Colectiv de Muncă al angajaților companiei de stat Oil Terminal expiră, iar sindicaliștii așteptau o renegociere, însă toate solicitările le-au fost respinse, deși au anunțat că vor declanșa greva generală, dacă nu li se dau banii care li se cuvin. Sindicatele au susținerea confederației „Cartel Alfa” și au declarat că vor merge până la capăt.

Compania fiind profitabilă, angajații au dreptul, conform legislației în vigoare, să beneficieze de majorarea salarială cu indicele de inflație, dar Ilie Bolojan a refuzat să semneze documentele care i-au fost trimise. La finalul anului trecut, Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea pe legile care interzic orice creștere salarială în sistemul bugetar, cu anumite excepții – una dintre acestea fiind chiar situația Oil Terminal, dar majorarea se condiționează de acordul Ministerului de resort care ar fi trebuit să semneze memorandumul, dar nu a făcut-o.

Toate condițiile erau îndeplinite, iar conducerea Oil Terminal și reprezentanții sindicatului s-au pus la masa negocierilor pentru noua formă a contractului colectiv de muncă, apoi conducerea Oil Terminal și sindicatul au trimis către Ministerul Energiei acest memorandum prin care se solicita majorarea salariilor angajaților cu 6,5% - singurul punct din negociere care nu ținea nici de conducere și nici de sindicat, dar răspunsul nu a venit nici de la Ministerul Energiei, nici de la Ilie Bolojan. Acum, angajații se pregătesc pentru greva generală.

Profitul companiei a crescut în fiecare an

În ultimii ani, Oil Terminal a înregistrat rezultate solide, consolidându-și poziția de jucător-cheie în logistica energetică din România, în contextul creșterii cererii pentru transportul și manipularea țițeiului în porturi. Anul acesta, Oil Terminal a raportat profit net de 24,64 milioane lei pe 2025, în creștere cu 28,3% față de 2024, consolidând rolul său în infrastructura energetică. În același interval, profitul brut s-a situat la 27,75 milioane lei, iar EBITDA a urcat la 73,12 milioane lei. Cifra de afaceri netă a fost 401,08 milioane lei, în vreme ce veniturile totale s-au redus la 406,02 milioane lei. Cheltuielile totale au scăzut cu 16,7%, la 378,27 milioane lei. Rezultatul din exploatare a fost 42,9 milioane lei, iar rezultatul financiar a înregistrat o pierdere de 15,16 milioane lei, comparativ cu 10,59 milioane lei în 2024.

Creșterea profitului s-a raportat și în 2024. Oil Terminal a raportat un profit brut de 23,64 milioane de lei în 2024, în creștere cu 42,8% față de anul precedent, și un profit net de 19,2 milioane de lei, mai mare cu 34,4%, conform datelor preliminare transmise Bursei de Valori București. De asemenea, profitul companiei a crescut cu 23,2% în 2023 față de 2022. Compania a înregistrat în 2023 un profit net de 14,293 milioane lei, cu 23,2% mai mare comparativ cu cel din 2022, conform rezultatelor prezentate de companie. Veniturile din exploatare au avansat cu 16,2%, la 354,297 milioane lei, în timp ce cheltuielile – cu numai 13,5%, la 327,43 milioane lei.

Datoriile pe termen lung au înregistrat o majorare cu 42,11%, la 179,46 milioane lei, în principal ca urmare a utilizării sumei de 56,5 milioane lei (fără TVA) din creditul de investiții contractat de la BCR în 2022 pentru construirea unui rezervor cu capacitate de 55.000 mc, amplasat în Secția Platformă Sud.

Performanța reflectă soliditatea operatorului într-un port strategic pentru comerțul cu țiței și produse petroliere, consolidând poziția Oil Terminal în infrastructura portuară națională. De asemenea, performanța anuală reflectă capacitatea operatorului de a menține o infrastructură portuară adaptabilă la dinamica pieței petroliere, cu efecte pozitive asupra nivelului de servicii oferite clienților din sectorul energetic.

Consecințele vor fi devastatoare

„Cartel Alfa” a anunțat că susține ferm Sindicatul Oil Terminal, în demersul pentru declanșarea grevei generale, dacă situația nu se va rezolva. „Blocajul birocratic guvernamental împinge un sector strategic spre grevă generală! Confederația Națională Sindicală „Cartel Alfa”, reprezentând interesele a sute de mii de lucrători la nivel național, își declară solidaritatea totală cu Sindicatul Oil Terminal Constanța și susține toate acțiunile de protest legitime pe care membrii de sindicat le vor declanșa, inclusiv greva generală, ca urmare a eșecului negocierilor noului Contract Colectiv de Muncă. Este inacceptabil ca o companie de o importanță strategică națională și critică pentru securitatea energetică a României, așa cum este Oil Terminal SA să fie împinsă spre blocaj total din cauza indolenței și a lipsei de asumare din partea Ministerului Energiei. Refuzul Ministerului de a răspunde solicitării transmise încă din luna februarie privind semnarea memorandumului necesar majorărilor salariale reprezintă un act de iresponsabilitate politică și managerială”, a transmis confederația care acuză guvernul că prin aplicarea rigidă și abuzivă a noilor reglementări (OUG 89/2025) sacrifică puterea de cumpărare a angajaților, condamnându-i la degradarea nivelului de trai în fața inflației galopante.

CNS „Cartel ALFA” atrage atenția asupra faptului că angajații Oil Terminal nu cer favoruri, ci corelarea veniturilor cu realitatea economică - drept blocat în mod abuziv de o barieră birocratică (memorandumul), iar consecințele vor fi severe: întreruperea activității la Oil Terminal Constanța va genera perturbări majore în lanțul de aprovizionare cu produse energetice, iar responsabilitatea exclusivă pentru aceste pierderi economice revine Guvernului și Ministerului Energiei.

Solicităm Prim-ministrului interimar al României și Ministrului Energiei interimar intervenția de urgență pentru deblocarea acestei situații prin aprobarea memorandumului solicitat de managementul și sindicatul companiei. Dialogul social nu poate fi un simplu exercițiu de imagine în timp ce drepturile fundamentale ale lucrătorilor sunt călcate în picioare.

Biroul Executiv al CNS „Cartel ALFA”