Probleme în Coaliție. Șeful strategic din UDMR vrea referendum local, pentru a stabili cum vor plăti cetățenii taxele și impozitele locale

Asaltat de zeci de cetățeni nemulțumiți de nivelul taxelor și impozitelor locale pe clădiri, terenuri și mașini, primarul UDMR al municipiului Sfântu Gheorghe, Antal Arpad, care ocupă și funcția de director strategic al UDMR, formațiune aflată la guvernare, a decis să ceară convocarea unui referendum local. Consultarea, care va avea loc la 1 martie 2026, va da posibilitatea locuitorilor să decidă pentru una dintre cele trei variante propuse privitoare la nivelul taxelor locale. Este fără precedent ca o problemă fiscală să fie supusă, în această manieră, consultării populare. Constituția chiar interzice inițiativele legislative ale cetățenilor care vizează probleme de fiscalitate.

Lovitură dată programului de creștere a taxelor și impozitelor locale instaurate de guvernul condus de Ilie Bolojan, venită chiar din interiorul coaliției de guvernare. Primarul UDMR al municipiului Sfântu Gheorghe, Antal Arpad, va propune Consiliului Local organizarea, la data de 1 martie 2026, a unui referendum local, pe fondul nemulțumirilor exprimate, în ultimele săptămâni, de către locuitorii orașului în legătură cu nivelul taxelor și impozitelor locale.

Conform edilului, prin acest referendum, cetățenii vor putea opta între trei variante de aplicare a sistemului de taxe și impozite. Prima variantă constă în menținerea sistemului actual, în care impozitele pe clădiri se află la un nivel minim, dar cele pentru autoturisme la un nivel maxim.

A doua opțiune este o soluție de mijloc, în care ambele categorii de proprietăți să fie taxate la nivelul mediu. Iar a treia variantă este reducerea tuturor categoriilor de impozite locale la nivelul minim, dar măsura ar presupune renunțarea la finanțarea unor programe, facilități și investiții locale.

„Să nu luăm decizii unii împotriva altora”

Într-o postare pe contul său de socializare, edilul UDMR al municipiului Sfântu Gheorghe scrie că a înțeles nemulțumirea cetățenilor și că a ascultat plângerile acestora. „De aceea am decis să propun Consiliului Local organizarea unui referendum local pentru data de 1 martie. Deși există multă indignare justificată, trebuie să vedem că aici nu este vorba doar despre taxe. Sunt unii care amplifică această tensiune în mod conștient și încearcă să folosească incertitudinea pentru a dezbina comunitatea. Pe mine însă nu mă interesează câștigul politic, ci ca situația să fie clară, fiecare să știe exact despre ce decidem, iar la final majoritatea să fie mulțumită” susține primarul UDMR.

Acesta a adăugat că „îmi asum responsabilitatea pentru deciziile luate până acum. Recunosc că sistemul nu este perfect în orice situație și că există persoane care poartă o povară disproporționat de mare. Totodată, trebuie să spun și că am modelat politica fiscală întotdeauna astfel încât Sfântu Gheorghe să poată funcționa, să se poată dezvolta și, în același timp, să nu pierdem ceea ce este cu adevărat important: programele comunitare, facilitățile pentru sprijinirea familiilor, programele care susțin sportul și cultura, acele valori care fac viața plăcută aici.

Acum punem decizia în mâinile dumneavoastră. Să rămână sistemul în care impozitele pe clădiri sunt la minimum, iar cele auto la maximum; să existe o cale de mijloc, unde creștem în egală măsură și impozitul pe clădiri, și cel auto, așa cum se întâmplă în multe alte orașe; sau să ducem totul la minimum, știind că acest lucru vine la pachet cu renunțarea la anumite programe, facilități și investiții.

De când sunt primar, pentru mine a fost întotdeauna cel mai important să păstrăm unitatea comunității, să nu permitem ca niște tensiuni stârnite artificial să stea între noi, ca Sfântu Gheorghe să rămână un oraș în care nu luăm decizii unii împotriva altora, ci unii pentru ceilalți. De aceea, vă rog acum să profitați de această oportunitate, să participați la referendum și să spuneți în ce direcție să ducem impozitarea în următorii ani. Decideți astfel încât să fie bine pentru toată lumea”.

Cetățenii nu pot iniția o lege care vizează regimul fiscal

Arpad Antal Andras nu este doar primar UDMR de municipiu, dar ocupă și poziția de director strategic al Uniunii Democrate a Maghiarilor din România. El a fost ales în această funcție la ultimul congres al UDMR, care a avut loc în luna octombrie a anului 2025, chiar la propunerea liderului Uniunii, Kelemen Hunor, care este și copreședinte al Coaliției de guvernare.

De altfel, nu doar edilul UDMR vrea să întrebe cetățenii ce tip de impozite locale trebuie reglementat. Alianța Maghiarilor din Transilvania a declanșat deja o strângere de semnături, tot la nivelul municipiului Sfântu Gheorghe, pentru revizuirea nivelului taxelor și impozitelor locale, considerate ca fiind unele extrem de mari. Campania de strângere de semnături va fi finalizat în data de 15 februarie 2026.

Conform Legii nr. 3/2000, în ceea ce privește referendumul local, problemele de interes deosebit din unitățile administrativ-teritoriale și din subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor pot fi supuse aprobării locuitorilor prin referendum local. Problemele supuse referendumului local se stabilesc de către consiliile locale sau județene, după caz, la propunerea primarului, respectiv a președintelui consiliului județean sau a unei treimi din numărul consilierilor locali sau al consilierilor județeni. Cetățenii sunt chemați să se pronunțe prin „DA” sau prin „NU” asupra problemei supuse referendumului, decizând cu majoritatea voturilor valabil exprimate.

Rămâne de văzut dacă un astfel de referendum poate sta în picioare din punct de vedere constituțional. Asta, deoarece, deși este, în cazul de față, inițiat ca și temă de către autoritatea locală, Constituția României prevede, la articolul 74 alineatul 2, că „nu pot face obiectul inițiativei legislative a cetățenilor problemele fiscale (…)”.

Cu toate acestea, în 24 noiembrie 2023, fostul primar general al Capitalei, Nicușor Dan, a cerut și a obținut de la Consiliul General al Municipiului București organizarea unui referendum local consultativ, în care a fost supusă consultării cetățenilor Capitalei inclusiv chestiunea fiscală, aceea ca CGMB să stabilească împărțirea către sectoare a veniturilor provenite din taxele și impozitele colectate de la cetățeni, și nu Parlamentul României, prin legea Bugetului de Stat.

Proteste generate de nemulțumirile nivelului taxării impus de Guvernul Bolojan

Soluția organizării referendumului local privitoare la taxele și impozitele locale a ajuns în acest punct, după ce, la începutul acestei săptămâni, mai bine de 100 de persoane au protestat în fața sediului Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe față de nivelul majorării taxelor și impozitelor pe clădiri, terenuri și autoturisme.

Edilui Antal Arpad a ieșit pentru a le explica protestatarilor motivele care au stat la baza majorării impozitelor, precizând că, în ceea ce privește impozitele pe locuințele persoanelor fizice, acestea au fost calculate la nivelul minim prevăzut de lege, însă că majorările au fost produse prin modificările operate la Codul Fiscal și prin angajamentele României luate în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Aceeași situație este replicată în mai multe localități din România, însă, până în prezent, numai la Sfântu Gheorghe se ia în discuție organizarea unui referendum local cu această temă. Rămâne de văzut dacă exemplul va fi preluat și de către alți edili.