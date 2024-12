Șoferii care și-au pierdut permisul pentru încălcări grave ale regulilor de circulație, eliminați de pe toate drumurile din UE

În medie, Uniunea Europeană înregistrează cea mai scăzută rată a deceselor, dar în ultimii ani tendința de reducere a stagnat. În aceste condiții, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană vor începe negocierile în vedere adoptării unei directive care va viza sancționarea cu decăderea din dreptul de a conduce pe tot teritoriul UE a șoferilor care săvârșesc încălcări grave ale normelor de circulație. Decăderea din dreptul de a conduce autovehicule poate consta în retragerea, restricționarea sau suspendarea permisului de conducere sau a dreptului de a conduce al contravenientului. În prezent, în fiecare săptămână, aproximativ 400 de persoane mor în accidente rutiere pe drumurile europene, potrivit datelor publicate de Comisia Europeană, iar România, alături de Bulgaria, înregistrează cele mai multe victime la un milion de locuitori.

Până în prezent, un stat membru diferit de statul de reședință obișnuit al șoferului poate lua măsuri în conformitate cu legislația sa națională ca urmare a încălcării regulilor de circulație pe teritoriul său de către titularul unui permis de conducere obținut în alt stat membru. Astfel de măsuri conduc la refuzul recunoașterii valabilității permiselor de conducere eliberate de alte state membre și, în consecință, la restrângerea dreptului de a conduce al persoanei vizate. Totuși, domeniul de aplicare al acestor măsuri este limitat la teritoriul statului membru în care a avut loc încălcarea regulilor de circulație, iar efectul lor se limitează la refuzul de a recunoaște valabilitatea permisului respectiv pe teritoriul în cauză. Prin urmare, în lipsa oricărei acțiuni din partea statului membru care a eliberat permisul de conducere, el continuă să fie recunoscut în toate celelalte state membre. Acest scenariu împiedică însă atingerea unui nivel mai ridicat de siguranță rutieră în UE. Conducătorii auto care și-au pierdut dreptul de a conduce într-un stat membru diferit de cel care le-a eliberat permisul de conducere nu ar trebui să se sustragă de la efectele unei astfel de măsuri atunci când se află într-un stat membru diferit de cel în care s-a săvârșit încălcarea, susțin oficialii UE.

Propunerile fac parte din pachetul de siguranță rutieră adoptate în martie 2023 de Comisia Europeană, care au ca scop evitarea pe viitor a sustragerii de la executarea pedepselor a șoferilor care au comis o încălcare a normelor rutiere. În temeiul propunerii, statul membru care a eliberat permisul de conducere („statul membru de eliberare”) va fi obligat să aplice, în condiții specifice și în conformitate cu propria legislație națională, o decădere din dreptul de a conduce impusă unui contravenient rutier de către un alt membru, statul în care a fost săvârșită infracțiunea rutieră gravă („statul membru al infracțiunii”).

Consiliul Uniunii Europene și-a stabilit acum punctul de vedere pe baza căruia va începe cu Comisia Europeană negocierile în vedere adoptării unei directive în acest sens. Având în vedere că un stat membru nu se poate asigura că deciziile sale naționale privind decăderea din dreptul de a conduce sunt puse în aplicare de celelalte state membre, poziția Consiliului Uniunii Europene se bazează pe mecanismul de recunoaștere reciprocă a conducătorului auto, conform noii directive privind permisele de conducere, care este în curs de negociere.

Poziția de negociere a Consiliului conține o serie de elemente care va face mai ușor de aplicat viitoarea directivă. Diferitele fapte care duc la pierderea dreptului de a conduce au fost mai clar definite și s-au făcut adaptări, astfel încât toate statele membre să poată implementa directiva, chiar și atunci când anumite fapte sancționate nu există în sistemul lor național. Pentru a reduce sarcina administrativă, au fost excluse din domeniul de aplicare al directivei faptele pentru care s-a dictat retragerea dreptului de a conduce pentru o perioadă mai mică de trei luni și pentru care perioada rămasă de executat este mai mică de o lună. Din același motiv, informațiile care urmează să fie schimbate între statul membru emitent al carnetului și statul membru al infracțiunii au fost limitate la minimumul necesar.

„Întrucât conducerea sub influența alcoolului (și anume conducerea cu o concentrație de alcool în sânge care depășește valoarea maximă permisă de lege), excesul de viteză (și anume depășirea limitelor de viteză în vigoare pentru drumul sau tipul de vehicul în cauză) și conducerea sub influența drogurilor constituie principalele cauze ale accidentelor și deceselor rutiere din Uniune, ar trebui procedat cu cea mai mare diligență posibilă în cazurile legate de aceste încălcări, care ar trebui, prin urmare, să fie considerate drept „încălcări ale normelor de circulație” în sensul prezentei directive. În plus, având în vedere gravitatea lor, ar trebui ca și încălcările normelor de circulație care au drept rezultat decesul sau vătămarea corporală gravă a victimei să fie considerate încălcări ale normelor de circulație care se încadrează în domeniul de aplicare al prezentei directive. Decăderea din dreptul de a conduce autovehicule necesită identificarea exactă a conducătorului auto care a săvârșit o încălcare a normelor de circulație care intră în domeniul de aplicare al prezentei directive și nu ar trebui să fie dispusă pe baza unei răspunderi obiective, cum ar fi deținerea vehiculului”.

din propunerile formulate de Consiliul Uniunii Europene