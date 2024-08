Spectacol aviatic, filme în aer liber și expoziții pentru turiști, pe Litoral

Iubitorii spectacolelor aviatice vor avea parte de un show excepțional, sâmbătă, la Baza Aeriană 57, la cea de-a treia ediție a Black Sea Air Show. Evenimentul le promite participanților acrobații făcute de cei mai experimentați piloți din Forțele Aeriene Române și Aeroclubul României, manevre spectaculoase și coregrafii aeriene care vor ține publicul cu sufletul la gură, salturi cu parașuta, ale unor parașutiști profesioniști și alte surprize.

Pe lângă spectacolele dinamice din aer, evenimentul include și o expoziție statică ce le va oferi vizitatorilor posibilitatea de a descoperi și de a interacționa cu diverse echipamente și aparate specifice domeniului aeronautic. Vor fi prezenți inclusiv experți din industria aeronautică. Aceștia vor răspunde la întrebările curioșilor și le vor oferi detalii despre tehnologia și inovațiile prezentate.

Concert Live cu Holy Molly

Atmosfera de la Black Sea Air Show 2024 va fi completată de un concert live susținut de renumita artistă Holy Molly. Concertul va aduce un plus de energie și va oferi participanților o experiență muzicală de neuitat, transformând evenimentul într-o adevărată sărbătoare.

Evenimentele precum Black Sea Air Show reflectă angajamentul OMD Mamaia-Constanța de a oferi experiențe memorabile și de a promova frumusețea și unicitatea regiunii, cu scopul de a atrage un număr cât mai mare de turiști.

„Black Sea Air Show este un eveniment de referință pentru zona noastră și suntem mândri să fim parteneri la cea de a treia ediție alături de partenerii noștri. Ne dorim să oferim o zi memorabilă tuturor celor care vor veni să se bucure de spectacolele aeriene și de atmosfera deosebită. Vă așteptăm cu drag să împărtășim împreună pasiunea pentru aviație și spectacole de calitate,” a explicat George Măndilă, președintele OMD Mamaia Constanța.

Proiecții de film la malul mării

Pentru cinefili, Festivalul Cinemascop revine pe litoral, între 1 și 11 august, cu ediţia a şaptea, care promite să fie şi mai plină de evenimente şi surprize pentru vizitatorii grădinii de vară din Eforie Sud. Organizatorii au pregătit anul acesta 11 zile de poveste, cu proiecţii de filme europene, o multitudine de ateliere pentru toate vârstele, expoziţii, o petrecere silent disco şi un concert, dar şi elemente noi, cum ar fi mese comunitare şi activităţi sportive pe plajă.

Cinemascop este organizat de Asociaţia Forumul Artelor Vizuale, alături de Centrul Ceh Bucureşti, EUNIC România, RADEF RomaniaFilm şi Primăria Oraşului Eforie. Filmele vor fi proiectate în Grădina de vară care se deschide zilnic la ora 18:00. În zilele de 2, 3, 4, 8 şi 10 august, acţiunea începe mai devreme, pe plajă.

Iubitorii de mişcare vor putea participa la activităţi sportive cum ar fi fotbalul, voleiul, oina sau petanque, între orele 9:00-11:00 şi 16:00-18:00, pe plajă, în zona barului Moon Beach. Apoi, publicul este invitat în grădină, unde au loc atelierele. Între 18:00-20:00, cei mici şi cei mari pot lua parte la ateliere creative şi educative - ateliere pentru copii, organizate cu sprijinul Koh-I-Noor. Alte şase ateliere vor avea loc pe 1, 8, 10 şi 11 august: artă ebru, cianotipie, graffiti sau exerciţii de teatru şi improvizaţie, cel din urmă fiind sprijinit de Institutul Cultural Român.

Cultura la Limanu, din Vamă la 2 Mai

În această perioadă poate fi vizionată și expoziția de fotografie a artistului Mihnea Turcu, la 2 Mai, pe drumul care duce la plajă. Expoziția este deosebită, pentru că are o puternică tentă antropologică, surprinzând scene de pe plaja din Vama Veche esențiale pentru a descrie „vamaioții” din toate perioadele istoriei acestei localități.

Expoziția face parte din programul „Cultura la Liman” 2024, ediția a III-a – 2 Mai și Vama Veche fiind două sate ale comunei Limanu. Expoziției „Vama” a fost montată pe drumul către plajă pe 29 iulie, pe laterala Căminului Cultural din 2 Mai. Aici, arta fotografică se întâlnește cu pictura, în dialogul dintre doi artiști, respectiv Oana-Maria Paul – pictură și Mihnea Turcu – fotografie. Expoziția va rămâne deschisă până pe 14 august.

Studiu antropologic în imagini

„Ajungeam pentru prima oară în Vamă într-o zi de iulie din vara lui 1999. Autostopul mă lăsase la șosea, iar cum eu nu știam încă nimic de „Principală”, am luat-o printr-un lan de porumb direct înspre mare. O adulmecam după vântul cald și mirosul de alge amestecate cu sare. Pășeam atunci fără să știu, pentru prima oară, înspre tărâmul magic al Vămii. Am ieșit din porumb câțiva metri mai încolo, spre o plajă de un alb sălbatic, aparte si fermecătoare.

Valuri, multe valuri albastre se spărgeau de mal aruncând înspre mine particule ude, pline cu răcoare. Pe șira spinării m-a mângâiat un proaspăt, până atunci neștiut, sentiment de libertate. La stânga, spre 2 Mai, câteva corturi se băteau la orizont cu lumina orbitoare a soarelui. În dreapta mea, pe o dună de nisip, un băiat și o fată, goi, se îmbrățișau. Atunci, acolo, mă îndrăgosteam… Simțeam că „am ajuns”, că totul era în sfârșit în fața mea și că nu trebuia să mai caut” - este mărturia fotografului Mihnea Turcu, artistul care a adus spiritul vamaiot înapoi, la 2 Mai, prin expoziția „Vama”.

Artistul ne arată Vama Veche, așa cum a rămas prinsă etern prin imaginile camerei sale de-a lungul unui deceniu, între 2013-2023. „În perioada mea de început, veneam în Vamă cam în fiecare weekend. Ajungeam vinerea târziu și, pe întuneric, îmi puneam cortul aproape de mare. Ceea ce trăiam în noapte se transforma până dimineață în vis, iar eu simțeam cum mă întorc în realitate de-abia la primele raze de soare, când mă aruncam în mare. Erau anii în care parcă pășeam prin afara timpului, simțind cum viața mea participă și ea cu o rimă la strofa unei poezii de Vamă. Am început să fotografiez Vama târziu, prin 2012. Din participant la viața ei mă transformam ușor în observator, simțind, ca și în celălalt proiect fotografic al satului românesc, că trebuie să mă grăbesc, că poezia ei se schimbă înspre acordurile diferite ale unor noi generații. Nu am fotografiat cu o anumită structură în minte, iar acest proiect nu se dorește a fi o descriere obiectivă sau o documentare fidelă a Vămii. Simt că această abordare nu mi s-ar fi potrivit. M-am lăsat așadar în voia a ceea ce simțeam, a clipei și a timpului, iar Vama Veche mi-a dezvăluit ea însăși ceea ce aveam de fotografiat. Expoziția pe care o priviți aici este prima mea tentativă de a intra în toată această arhivă. În aproape două săptămâni, am revăzut fiecare dintre cele peste 70.000 de fotografii din ultimii zece ani de Vamă. Multe stau acolo de prisos, mărturii ale unor momente care nu au rezistat în timp. Dar altele, câteva, poartă cu ele esența unei povești ce în curând se va dezvălui într-o carte…”, a povestit artistul, cu ocazia vernisajului acestei expoziții.

Mihnea Turcu s-a născut în 1978, iar copilăria și adolescența au însemnat vacanțele din satul bunicilor și Brașov. În 2001 a ajuns în București, unde a lucrat pentru una dintre marile corporații, până când, în 2012, a simțit că trebuie să urmeze un drum diferit, pentru a se exprima prin fotografie. A călătorit în Asia și America de Sud, căutând expresivitatea în locuri îndepărtate. Aici a înțeles că adevărurile și esențele pe care le căuta îl așteptau acasă, prinse în cele două laitmotive ale artei sale: „satul, cu vibrațiile lui de arhaic și suflet românesc și Vama Veche, cu a ei poveste de dragoste, de mare, nisip alb și valuri, toate compuse ca într-o piesă de teatru pe scena unui colț retras de plajă”, așa cum explică el însuși.

Tenta antropologică e „premeditată”. „Dacă în fotografia rurală încerc să observ adâncimea și liniștea sufletului, în Vama Veche aveam nevoie să captez ceea ce am fi tentați să credem că este exact opusul, manifestat prin aventură, culoare, explozie și tinerețe. Ambele perspective sunt, în fapt, angajamente de-ale mele pe termen lung, prin care încerc să surprind un singur și același lucru: farmecul și frumusețea vieții”, mărturisește artistul.

