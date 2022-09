Surpriza unor enoriași din Argeș: donație doar cu binecuvântare 

Legea bisericească este strictă, așa că femeia nu a putut să încheie actul notarial pe motiv că nu are acordul părintelui arhiepiscop. Primarul comunei este revoltat și i se pare o pretenție absurdă pentru o donație care ar fi fost făcută spre binele comunității. „Prevederile îngreunează, în loc să ușureze”, se plânge acum edilul, care avea nevoie de teren ca să facă parcare în fața bisericii. Asta în timp ce înalții prelați spun că măsura este una bună, ca să nu intre Biserica în vreun proces.

Primarul s-a rugat pentru o binecuvântare online!

Parohia Negulești din comuna argeșeană Băbana este una mică, având numai 30 de familii. Cimitirul are o intrare îngustă, iar când moare cineva, mașinile nu au loc. Nici nu se poate parca în zonă, pentru că nu există spațiu. O bătrână din comună are teren în imediata apropiere, așa că s-a gândit să facă un bine și să îl doneze ca să fie amenajată o parcare. Numai că pentru asta era nevoie de aprobarea Arhiepiscopului Argeșului, dar nici primarul și nici preotul nu au știut.

Edilul localității, Vasile Ivan, a povestit într-o postare pe un cont de socializare că nu a putut să încheie actul notarial cu donatoarea. „Femeia are 82 de ani. A vrut să doneze 600 de metri lângă cimitir. Vrem să facem o intrare la cimitir, că nu se poate intra cu mașina din cauză că este drumul îngust. Am fi vrut să facem și parcare, ca să nu mai stea oamenii cu mașinile în drum. A făcut femeia cadastrul pe teren, am luat-o cu maşina şi am dus-o la notar. Aveam şi aprobarea Consiliului Parohial. Când am ajuns acolo, doamna notar a zis că nu poate să încheie actul, că nu avem binecuvântarea Înaltpreasfințitului. Nu am ştiut, că luam şi binecuvântarea. Eu, acolo la notar, l-am întrebat pe preot: «Părinte ce e asta? Ne dau ceva bani?». El mi-a zis: «Nu, domn’ primar, binecuvântarea!». I-am spus şi eu să ne-o dea online, ca să nu plimbăm bătrâna de colo-colo că tot eram cu ea în oraş și e greu să o conving să vină a doua oară. A zis că nu se poate. Nici el (n.r., preotul) nu a ştiut, săracul, că ar fi luat-o! Ne-a deranjat treaba asta foarte mult”, a declarat pentru Jurnalul, Vasile Ivan, primarul comunei Băbana.

Exista aprobarea Consiliului Parohial

De la notar au făcut cale-ntoarsă, iar acum primarul speră să o convingă pe femeie să mai meargă o dată. Asta dacă obține aprobarea. „E o parohie mică, dar preotul este un om harnic. Merge în salopetă, muncește acolo, face de toate. Nu e prima donaţie. A făcut cineva o capelă, gratis, după ce i-au murit copiii în accident. Am băgat centrală pe gaze. Omul este gospodar. Acum s-a dus preotul, săracul, să ceară (n.r., binecuvântarea). Dacă voia, putea să o dea pe loc! Noi nu făceam afaceri cu terenuri! Era pentru parohie. Nici lumânări n-am voie să cumpăr din altă parte decât de la ei (n.r., Arhiepiscopie). Până la urmă trebuie să o conving pe femeie să mai meargă o dată. Trebuie să duc la notar binecuvântarea. Şi la primărie, dacă face cineva o donaţie, eu am nevoie de aprobarea Consiliului Local şi nu am voie să schimb destinaţia. La fel şi aici! Aveam aprobarea Consiliului Parohial şi nu schimbam destinaţia. Am primit o grămadă de mesaje după ce am postat (n.r., pe contul de socializare). Să vedeţi acolo ce zic oamenii...”, a mai spus primarul Vasile Ivan.

„La Mitropolie e mai rău ca la primărie”

După ce a făcut publică informaţia privind donaţia, primarului Ivan i s-au alăturat şi alţi cetăţeni care, la fel ca edilul, cred că cererea este exagerată. Oamenii au transmis mesaje în care îşi spun părerea. „Dacă Consiliul Parohial a acceptat donaţia, ce treabă mai au ceilalţi şefi?”, întreabă un localnic. Altul spune că „La Mitropolie e mai rău ca la primărie”. Există însă şi păreri pro: „Şi care este problema dacă te binecuvântează un înalt prelat? Dumneata faci ceva fără să ceri încuviinţarea şefului de partid?”, este întrebat primarul.

Răspunsul oficial se lasă aşteptat

Un reprezentant al Arhiepiscopiei Argeşului şi Muscelului ne-a explicat, neoficial, că potrivit Statutului pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, recunoscut prin H.G.53/2008, orice schimbare de regim juridic al unui bun se poate face numai cu aprobarea Consiliului Eparhial. Donaţia poate să fie făcută doar dacă terenul este degrevat de orice sarcină şi de aceea sunt necesare aprobările, ca parohia să nu intre în litigiu. Adică, un teren trebuie să aibă toate documentele în regulă (cadastru, moştenitori, succesiune, aprobări etc.) pentru că nu mai poate fi revendicat după ce a intrat în posesia parohiei. În plus, acesta a precizat că biserica poate primi orice donaţie, dar în acelaşi timp nici nu are obligaţia să primească orice donaţie! Pentru un răspuns oficial ni s-a cerut însă să înaintăm o solicitare scrisă, ceea ce am şi făcut, numai că termenul legal a trecut de mult și încă nu există o reacție oficială.

„A făcut femeia cadastrul pe teren, am luat-o cu maşina şi am dus-o la notar. Aveam şi aprobarea Consiliului Parohial. Când am ajuns acolo, doamna notar a zis că nu poate să încheie actul, că nu avem binecuvântarea Înaltpreasfințitului. Nu am ştiut, că luam şi binecuvântarea” - Vasile Ivan, primarul comunei Băbana.

„Noi nu făceam afaceri cu terenuri! Era pentru parohie. Nici lumânări n-am voie să cumpăr din altă parte decât de la ei (n.r., Arhiepiscopie). Până la urmă trebuie să o conving pe femeie să mai meargă o dată. Trebuie să duc la notar binecuvântarea” - Vasile Ivan, primarul comunei Băbana.