Tancul european, proiectat cu soft românesc! Proiectul MARTE pregătește pensionarea tancurilor Leopard 2, Leclerc, Ariete și cu ajutorul softiștilor din România

Programul european MARTE de dezvoltare a unui tanc de luptă principal de generație următoare a atins o etapă importantă la jumătatea perioadei, a anunțat compania germană Rheinmetall. Proiectul, finanțat de Fondul European de Apărare (FED), își propune să consolideze autonomia strategică a Europei în războiul terestru de mare intensitate. MARTE, prescurtarea de la Tancul Blindat Principal al Europei, reunește mai multe state în cadrul unui efort de dezvoltare coordonat de Germania. Pe lângă această țară, pe lista participanților la acest proiect se mai numără Belgia, Estonia, Finlanda, Grecia, Italia, Olanda, Norvegia, România, Spania și Suedia, scrie publicația electronică Defence Industry Europe. Valoarea proiectului, care își propune realizarea studiilor legate de viitorul tanc și stabilirea designului este de circa 20 de milioane de euro. Tancul european comun ar urma să înlocuiască flotele Leopard 2, Leclerc, Ariete și alte tancuri la orizontul anilor 2030.

Programul este gestionat de MARTE ARGE GbR, o societate mixtă între KNDS Deutschland GmbH & Co. KG și Rheinmetall Landsysteme GmbH. Consorțiul include, de asemenea, Leonardo, Indra Sistemas și Saab, formând echipa industrială principală a proiectului. Proiectul a fost lansat în decembrie 2024, iar acum consorțiul a raportat progrese semnificative în domeniile tehnice, organizaționale și strategice. Mai multe pachete de lucru au fost finalizate, iar rezultatele-cheie au fost transmise deja Comisiei Europene. Fiecare dintre cele cinci pachete principale de lucru ale proiectului este condus de un actor-cheie din industrie: KNDS Deutschland, Rheinmetall Landsysteme (Germania), Leonardo (Italia), Indra Sistemas (Spania) și Saab (Suedia). Coordonarea și managementul proiectului sunt asigurate de MARTE ARGE, cu sprijinul firmei de consultanță Erdyn. Faza de studiu a proiectului este programată să se finalizeze la sfârșitul acestui an.

Au fost analizate disponibilitățile tehnice ale UE

Potrivit Rheinmetall, proiectul a produs un concept de operațiuni cuprinzător și un set complet de cerințe pentru viitorul sistem de tancuri. Acestea au fost dezvoltate în strânsă cooperare cu ministerele apărării participante pentru a reflecta nevoile operaționale și lecțiile desprinse din conflictele actuale. Consorțiul a realizat, de asemenea, un studiu de piață extins al tehnologiilor și subsistemelor disponibile în întreaga Europă. Această lucrare a evaluat gradul de pregătire și performanța componentelor potențiale pentru integrarea în platforma viitoare. Toate rezultatele transmise au fost aprobate oficial de Comisia Europeană, permițând proiectului să treacă la următoarea fază. Această etapă se va concentra pe proiectarea sistemului și arhitectura pentru tancul principal de luptă și subsistemele sale.

MARTE, o investiție strategică în capacitatea de apărare a Europei

Partenerii industriali cheie, inclusiv KNDS Deutschland, Rheinmetall Landsysteme și Leonardo, vor conduce faza de proiectare. Programul își propune să atingă maturitatea preliminară a proiectului în termen de 24 de luni. O Adunare Generală care a avut loc în noiembrie 2025 la San Sebastián a reunit membrii consorțiului și părțile interesate pentru a analiza progresele înregistrate. Întâlnirea a confirmat alinierea cu privire la foaia de parcurs pentru dezvoltare și la următorii pași. Rheinmetall a declarat că proiectul reprezintă un pas major înainte în cooperarea multinațională în domeniul apărării și a adăugat că MARTE este poziționat ca o investiție strategică în capacitățile de apărare și suveranitatea tehnologică a Europei.

O companie de soft românească, selecționată în proiect

În proiect sunt implicate nu mai puțin de 47 de companii, cele mai multe provenind din Germania (9), Spania (6), Italia și Suedia (câte 5) și Estonia (3). Din partea României în acest proiect este implicată o singură companie, și anume INTERACTIVE SOFTWARE SRL din București. Ea este specializată în dezvoltarea de soluții software, furnizează sisteme de comandă și control pentru sectorul de apărare (forțe terestre) și securitate internă (Poliția de Frontieră) din România etc.

FED mai finanțează două proiecte de tancuri

MARTE nu este singurul efort european de realizare a unui tanc de generație următoare. Fondul European de Apărare (FED) finanțează, de asemenea, FMBTech, un proiect care vizează modernizarea tancurilor existente și proiectul reunește eforturile a 26 de companii și institute de cercetare din 13 țări UE și Norvegia, într-un efort coordonat de francezii de la Thales. De asemenea, pe rol se află și realizarea Sistemului Principal de Luptă Terestră (MGCS - tancul de generația a 5-a), cunoscut și ca proiectul Eurotanc. El este derulat de o societate franco-germană care implică firmele KNDS Deutschland, KNDS France, Rheinmetall Landsysteme și THALES SIX GTS France. MGCS ar urma să înlocuiască în cele din urmă tancurile Leopard 2 ale Germaniei și Leclerc ale Franței, undeva în anii 2040. Analiștii spun că derularea mai multor linii de producere a unor tancuri în tandem acoperă riscul industrial și menține deschise opțiunile politice.