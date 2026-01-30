USR a folosit toți banii de campanie, pentru a-l finanța pe Drulă. „Succesul” a venit cu ocuparea locului patru la Capitală

USR a folosit fonduri din afara campaniei electorale, punând la bătaie suma maximă prevăzută de lege pentru a-i plăti cheltuielile electorale lui Cătălin Drulă. La fel a făcut și AUR, care a suportat cheltuielile electorale ale candidatei de la București, Anca Alexandrescu. Candidatul pentru șefia Consiliului Județean Buzău a suportat el însuși cheltuielile, din împrumuturi. Buzăul s-a aflat și pe lista mizelor electorale din decembrie 2025 ale POT, însă în documentele transmise la AEP formațiunea condusă de Anamaria Gavrilă a notat că a candidat la… Prefectura Buzău.

Autoritatea Electorală Permanentă a publicat, zilele trecute, câteva rapoarte detaliate ale veniturilor și cheltuielilor electorale ale partidelor efectuate pentru alegerile locale parțiale din data de 7 decembrie 2025. Conform unui astfel de document, USR a participat la acest scrutin cu candidați în circumscripțiile electorale București, Botoșani, Buzău și Constanța. Niciunul dintre candidați nu figurează că ar fi contribuit cu sume de bani provenite din venituri proprii, din donații sau din împrumuturi, pentru finanțarea acestei campanii electorale.

Nici măcar candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, care s-a clasat pe locul al patrulea, nu a scos bani din buzunar. Însă documentul citat devoalează faptul că singura circumscripție electorală unde USR a „sărit” cu banii a fost cea de la București, unde partidul condus de Dominic Fritz a contribuit cu suma maximă prevăzută de legislația aferentă, adică cu 810.000 de lei. Banii au provenit din transferuri ale fondurilor obținute în afara perioadei electorale și au fost virați în contul bancar al municipiului București.

Aceeași situație este evidențiată și în tabelul privind cuantumul total al cheltuielilor electorale operate de USR. Pentru candidații din circumscripțiile electorale Botoșani, Buzău și Constanța, partidul nu a cheltuit niciun leu.

În schimb, pentru Cătălin Drulă, la București, USR a cheltuit 242.119,92 de lei pentru producția și difuzarea materialelor de propagandă electorală online, 188.769,89 de lei pe cercetări sociologice, 9.165,46 de lei pe afișe electorale, 174.749,63 de lei pe broșuri, pliante și alte materiale de propagandă electorală tipărite, 118.000 de lei pentru închirierea de spații și echipamente, dar și 71 de lei pe comisioane bancare.

Interesanta poveste a mandatarului financiar

Raportul a fost întocmit, la data de 22 decembrie 2025 de mandatarul financiar al USR, SC Accountess Profile SRL, reprezentată de Mihaela Virginia Teleman, aceasta deținând 80% din capital social al respectivei societăți. De precizat este și faptul că până în ianuarie 2020 compania era deținută de Mihaela Virginia Teleman, împreună cu Ciprian Sergiu Teleman.

Mihaela Virginia Teleman, patroana firmei care prestează servicii de mandatar financiar al USR la alegerile locale parțiale din anul 2025, este nimeni alta decât soția fostului ministru USR-PLUS al Digitalizării („înaintașul” lui Radu Miruță pe post), din timpul guvernării PNL-USR-UDMR, din anul 2021, sub mandatul de premier al lui Florin Vasile Cîțu.

Dacă în 7 decembrie 2025 soția lui Ciprian Sergiu Teleman reprezintă interesele electorale ale USR prin intermediul firmei sale de audit financiar, la alegerile prezidențiale din anul 2025 Mihaela Virginia Teleman a reprezentat, ca persoană fizică autorizată, interesele electorale ale actualului președinte al României, Nicușor Dan, candidat independent la funcția supremă în stat, în primul și în al doilea tur de scrutin, care au avut loc în datele de 4, respectiv 18 mai 2025. Asta, chiar dacă partidul pentru care compania Accountess Profile SRL a lucrat în perioade electorale, USR, avea, la aceleași alegeri prezidențiale din 2025, un alt candidat oficial, respectiv pe Elena Lasconi.

Mult mai complicată schema, la AUR

Revenind la publicările AEP, formațiunea AUR a figurat, la alegerile locale parțiale din 7 decembrie 2025, cu 9 candidați, în circumscripțiile electorale București, Botoșani, Buzău, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Ialomița, Iași și Maramureș. Totalul contribuțiilor electorale s-a ridicat la 1.434.678 de lei.

Candidata AUR la Primăria Capitalei, Anca Alexandrescu, figurează cu zero lei contribuții proprii la campania sa electorală. AUR s-a împrumutat de 552.500 de lei pentru finanțarea acestei campanii. Anca Alexandrescu a ieșit pe locul al doilea la alegerile pentru Primăria Capitalei.

Cu maximumul prevăzut de lege, adică 810.000 de lei, a contribuit, în schimb, candidatul AUR pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău, Alin Avramescu Ștefăniță. Restul candidaților au contribuit la finanțarea propriilor campanii cu sume cuprinse între 2.900 de lei și 28.000 de lei.

Pentru campania electorală a Ancăi Alexandrescu, de la București, AUR a cheltuit 243.000 de lei pentru producția și difuzarea de materiale de propagandă electorală online, 1.101,1 lei pentru afișe electorale, 198.824 de lei pentru broșuri, pliante și alte materiale de propagandă electorală tipărite, dar și cu 49.005 lei pentru cheltuieli de protocol.

În circumscripția electorală Buzău, unde AUR a vânat funcția de președinte al Consiliului Județean, s-au cheltuit 24.200 de lei pe materiale de propagandă la radio, TV și în presa scrisă, 197.100 de lei pentru producția și difuzarea de materiale de propagandă electorală online, 42.350 de lei pentru cercetări sociologice, 4.840 de lei pentru afișe electorale, 347.512 lei pentru tipărituri, 192.016,83 de lei pentru protocol, asistență juridică și mandatari financiari, precum și 30,96 de lei pe comisioane bancare.

POT susține, în acte oficiale, că a candidat la… Prefectura Buzău

Partidul Oamenilor Tineri a participat, conform raportului publicat de AEP, la alegerile locale parțiale din data de 7 decembrie 2025, cu candidați în circumscripțiile electorale București, Buzău, comuna Vânători din județul Iași și comuna Mihai Eminescu din județul Botoșani.

Formațiunea politică a contribuit cu 337.873 de lei din transferul fondurilor obținute în afara perioadei electorale.

În aceste condiții, 250.345 de lei au mers pentru finanțarea candidaturii pentru funcția de primar general al Capitalei, iar 52.960 de lei către campania pentru „Prefectura Județului Buzău”. 5.136 de lei au mers la finanțarea campaniei electorale aferente funcției de primar al comunei Vânători, județul Iași, iar 10.872 de lei către campania aferentă funcției de primar al comunei botoșănene Mihai Eminescu.

În tabelul privind cheltuielile electorale declarate, POT susține, de asemenea, că s-au efectuat plăți aferente campaniei electorale pentru „Prefectura Județului Buzău”. În realitate, a fost vorba despre campania electorală aferentă funcției de președinte al Consiliului Județean Buzău.