Cad ultimele întreprinderi uriașe. România, țara fără industrie: mai producem doar șomeri

Ultimul sondaj privind „Direcția țării și sursele de îngrijorare”, dat publicității zilele trecute de către INSCOP Research, arată că 68,6% dintre români cred că lucrurile în România merg într-o direcție greșită, iar 23,2% dintre români menționează creșterea prețurilor ca fiind cea mai importantă sursă de îngrijorare. Această percepție este stimulată și de faptul că numărul persoanelor care își pierd locurile de muncă în companiile private crește de la o lună la alta.

Aproape 12.000 de salariați au fost anunțați că își pierd locul de muncă în primele șapte luni ale anului, în condițiile în care în aceeași perioadă a anului trecut numărul celor afectați era de puțin peste 5.000 de angajați. În paralel, oferta de muncă este în scădere, lucru remarcat de BNR, care arăta în august că în România climatul de recrutare rămâne „precaut”, iar previziunea netă de angajare este printre cele mai scăzute din Europa.

Ritmul de creștere a economiei a încetinit vizibil, iar ultimele estimări ale diverselor bănci indică o creștere de sub 1%.

Companiile resimt declinul economic prin scăderea cifrei de afaceri, creșteri ale costurilor operaționale, reducerea comenzilor sau pierderea clienților, dificultăți în a-și plăti la timp furnizorii, taxele sau salariile. Peste toate acestea se suprapune o gravă lipsă de predictibilitate fiscală și legislativă. Iar în acest cadru economic complicat, pasul firesc pe care din ce în ce mai multe companii aleg să-l facă pentru a se proteja este trecerea la concedieri de personal.

În ceasul al 12-lea, Guvernul vrea să apere interesele statului la Liberty Galați

O situație dificilă traversează de mai mult timp combinatul Liberty Galați, el intrând în concordat preventiv în luna martie a acestui an pentru a evita insolvența după ce a acumulat datorii de peste 500 milioane de euro. Combinatul, care oferă de lucru la peste 4.000 de oameni, are 1.200 de creditori, iar căderea sa ar antrena o cascadă de falimente pe plan local și nu numai. La trei ani după ce anunța un profit istoric de 272 milioane de euro, astăzi el este aproape de faliment.

Conform „Planului de restructurare al debitoarei Liberty Galați S.A. în cadrul procedurii de concordat preventiv”, principalele motive invocate care au generat această situație sunt declanșarea războiului din Ucraina, creșterea accentuată a prețurilor la energie, creșterea inflației care a antrenat creșterea costurilor companiei, inclusiv a celor salariale și cu serviciile, precum și scăderea cererii de oțel.

Combinatul, parte a GFG Alliance, controlat de miliardarul Sanjeev Gupta, a intrat și pe lista neagră a Guvernului, care a declanșat la combinat o serie de verificări. Premierul Ilie Bolojan a anunțat că acum Corpul de control al Guvernului verifică modul în care, la finalul anului trecut, banca de stat Exim Banca Românească a acordat două credite cu o valoare totală de 708 milioane de lei combinatului siderurgic. Recent, premierul a înființat și un Comitet interministerial de protejare a interesului statului la Liberty Galați și la fabrica de produse tubulare a acestuia, aflate ambele în concordat preventiv.

Liberty Steel nu a oferit nicio explicație cu privire la modul în care au fost cheltuiți banii dați de stat prin EximBank pentru relansarea producției la combinatul gălățean, dar producția nu a fost relansată, iar banii s-au cheltuit.

„În ceea ce privește acest grup de lucru, am considerat că este important, pentru că trebuie să solicite adrese, să vadă care este situația, interesul țării noastre. Este important să avem un sector care funcționează în această zonă, pentru că, gândiți-vă, tot ce înseamnă construcții în România se bazează totuși pe o componentă importantă care ține de metal și pentru a ne echilibra deficitele, pentru a avea producție importantă în România ar fi bine să nu distrugem toate aceste active, să le menținem într-o formă sau alta împreună cu capitalul privat, în condiții de piață, în condiții funcționale”, a declarat premierul, în cadrul unei conferințe de presă.

Decizia de înființare prevede că respectivul Comitet va trebui să analizeze expunerea fostei EximBank asupra Liberty Galați și Liberty Tubular Products Galați și datoriile celor două societăți la banca de stat, la Fisc, și la mai multe companii cu capital majoritar de stat, să stabilească măsuri de reducere a impactului social în situația restrângerii sau închiderii activității celor două companii ale lui Gupta și să formuleze propuneri de modificări legislative pentru protejarea intereselor statului la ele.

ArcelorMittal Hunedoara, tras pe dreapta după 140 de ani

Cu o istorie de peste 140 de ani, combinatul siderurgic ArcelorMittal Hunedoara a anunțat pe 12 septembrie că se închide, iar cei aproape 500 de angajați, concediați. Conducerea companiei a solicitat acționarilor aprobarea încetării permanente a activității de producție, într-o Adunare Generală convocată pentru data de 17 octombrie 2025, la sediul societății din municipiul Hunedoara.

ArcelorMittal Hunedoara susține că nu mai este capabilă să concureze eficient pe piețele interne, europene și internaționale și că a ajuns într-o situație în care nu mai poate absorbi pierderi financiare suplimentare. „Această decizie dificilă vine după o perioadă prelungită de condiții de piață foarte grele, determinate de prețuri foarte mari la energia electrică și de presiunea tot mai mare din partea importurilor la prețuri mici din afara UE”, potrivit unui comunicat al companiei.

Decizia de închidere a combinatului a luat prin surprindere autoritățile locale, care au făcut apel la premierul Bolojan să desecretizeze contractul de privatizare și la conducerea ArcelorMittal să se răzgândească. Primarul din Hunedoara a declarat la Antena 3 CNN că ministrul Energiei propusese conducerii un preț preferențial la energie pentru a-și continua activitatea de 100 de euro.

Într-un drept la replică, ArcelorMittal a precizat că nu a primit o astfel de ofertă oficială și a infirmat afirmațiile primarului că ar fi primit 300 de milioane de lei ajutor de la stat în 2024, precizând că a fost vorba de o sumă de 14 milioane de lei. Salvarea combinatului metalurgic ar putea veni însă de la un grup de investitori turci care și-au exprimat interesul de a-l prelua.

Electrocentrale Craiova evită momentan falimentul cu bani de la stat

Electrocentrale Craiova, compania care asigură energia termică pentru 40.000 de apartamente din Craiova și pentru fabrica de mașini Ford, a fost salvată zilele acestea de la faliment de Guvern, care i-a acordat credite de angajament și credite bugetare de 350 milioane de lei de la stat ca să poată asigura livrarea în perioada de iarnă. Din activitatea sa curentă, compania nu a putut cumpăra anul trecut certificatele obligatorii de CO2, pe care a trebuit să le împrumute de la CE Oltenia. În acest sens, a luat un credit de banca de stat Exim Banca Românească, de 350 de milioane de lei, care este scadent peste câteva zile, garanția fiind o ipotecă pe toate bunurile imobile și unele bunuri mobile.

Până acum, a plătit, cu totul, doar 75 de milioane de lei, iar planul de restructurare plan de restructurare a companiei, ce avea ca obiectiv principal reducerea costurilor de funcționare, a fost respins recent de Ministerul Energiei, care a solicitat conducerii companiei să îl refacă. Anul trecut, compania, care are 500 de salariați, a înregistrat o pierdere de 433 milioane de lei la o cifră de afaceri de 531 milioane de lei.

Industria auto a redus motoarele

Pe primele opt luni din 2025, producția de automobile se situează la un nivel de 346.800 unități (185.490 unități DACIA și 161.310 unități FORD OTOSAN), o scădere de 2,7% față de perioada similară din 2024, respectiv 356.475 unități, potrivit datelor Asociației Constructorilor de Automobile din România, după ce la sfârșitul primelor patru luni ale anului scăderea fusese de 11%.

Fabrica Dacia-Renault Mioveni a anunțat pentru anul acesta un program de plecări voluntare pentru aproximativ 400 de angajați (motivația este extinderea automatizării și robotozării în secțiile fabricii). Scăderea producției auto la nivel global a afectat și firmele de componente, unele dintre ele având fabrici și în țara noastră. De exemplu, firma Trico Wipers, care produce ştergătoare auto, a anunţat intenţia a disponibiliza colectiv 390 de muncitori începând cu finalul lunii martie şi până la sfârşitul trimestrului trei.

Motivele care stau la baza deciziei companiei sunt legate, printre altele, de contextul economic global şi de reorganizarea grupului din care firma face parte. Și gigantul auto german Continental concediază angajați din România. Planurile de disponibilizare vor afecta aproximativ 640 de locuri de muncă din locațiile sectorului de activitate Automotive din România.

De asemenea, concedierile vor afecta aproximativ 230 de locuri de muncă din cadrul fabricii ContiTech Original Equipment Solutions (OESL) din Timișoara. Disponibilizări a anunțat în primăvară și producătorul de componente auto Preh România, divizie a furnizorului global pentru industria constructoare de autovehicule, furnizor pentru Porsche, Mercedes sau Tesla. Din cei 2.075 de angajați, 600 au fost disponibilizați. Și producătorul suedez de centuri de siguranță pentru autovehicule și scaune auto pentru copii Holmbergs Safety Systems a decis să închidă fabrica Te-Rox Prod din Pașcani, aici pierzându-și locurile de muncă circa 400 de persoane. O altă companie care a anunțat disponibilizări mari este este Leoni, cel mai mai mare angajator din județul Bistrița-Năsăud.

300 de angajați pleacă de la doilea mare angajator din judeţul Bistriţa-Năsăud

Cel de-al doilea mare angajator din judeţul Bistriţa-Năsăud, compania RAAL, specializată în producţia de sisteme complete de răcire şi schimbătoare de căldură din aliaje de aluminiu şi oţel inoxidabil, a notificat Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) că va disponibiliza 300 de angajaţi până în octombrie din cei 1.855 pe care îi are în fabricile din Bistriţa şi Prundu Bârgăului. Motivul reducerii de personal este lipsa comenzilor.

Chinezii de la Haier au trimis acasă toți angajații

Aproape 500 de angajați au fost anunțați la începutul anului că vor fi concediați în urma închiderii fabricii de frigidere Haier din Ariceștii Rahtivani, județul Prahova. Pentru justificarea deciziei, compania invoca stagnarea pieței și scăderea semnificativă din Europa, cu procente de două cifre în unele piețe critice, creșterea costurilor pentru mărfurile importate și presiunea concurențială.

Fabrica a fost inaugurată cu o investiție de peste 70 de milioane de euro, iar producția a fost oprită la finalul lunii martie. Pentru construirea fabricii compania chinezească a beneficiat de un ajutor de stat, dar acesta va fi anulat, iar banii returnați statului român.

260 de angajați, disponibilizați de Chimcomplex

Disponibilizări a făcut și compania Chimcomplex, cea care a preluat acum câțiva ani activele Oltchim. Măsura, care a fost anunțată în februarie, a fost luată pentru ajustarea producției în funcție de cererea pieței și de implementarea unor tehnologii de ultimă generație. Chimcomplex este principalul producător şi furnizor de substanţe chimice vitale din regiune. Compania este specializată în polioli, clorosodice şi oxo-alcooli. Fabrica este una strategică pentru economia românească, fiind cel mai mare combinat de produse chimice.

Lactalis a concediat 100 de angajați la Miercurea Ciuc

Cea mai mare fabrică de lactate din Transilvania, Lactalis, și-a oprit producția la unitatea din Miercurea Ciuc, iar cei 100 angajații au fost concediați la începutul anului. Produsele au rămas însă pe piață, acestea urmând să fie fabricate în alte unități din țară. Fabrica Lactalis are în portofoliu branduri celebre precum Zuzu, Albalact, Covalact de Țară, La Dorna etc.