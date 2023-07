Voucherele de vacanță pot fi salvate doar de anul electoral

Industria ospitalității ar putea să piardă această luptă, pentru că este un singur patronat reprezentativ, în condițiile prevăzute de lege, restul fiind asociații al căror statut nu coincide cu prevederile Legii dialogului social. În ultimii ani, acest sector de activitate s-a scindat, în loc să fie unit. Au fost create foarte multe asociații care s-au orientat către preluarea Organizațiilor de Management al Destinațiilor (OMD-uri), de unde s-ar putea prelua și gestiona sume foarte mari de bani, dar ca forță de negociere cu Executivul nu mai au foarte multe de spus. Speranța pentru menținerea voucherelor de vacanță rămâne doar pentru că 2024 e an electoral, nu pe baza unor negocieri.

TVA-ul crescut la 19%, de anul viitor, e aproape o realitate, pentru că nu are cine să negocieze cu Executivul menținerea unei cote reduse în acest sector de activitate. Asociațiile profesionale și sindicale din turism încearcă să obțină de la Guvern păstrarea facilităților fiscale, precum TVA redus și acordarea în continuare a voucherelor de vacanță, în 2024, dar aceste asociații nu sunt reprezentative la nivel de ramură/sector de negociere, astfel încât nu pot discuta problemele cu Executivul, conform Legii dialogului social.

Schimbarea legislației, de anul trecut, a dus la nevoia de modificare a statutului patronatelor și sindicatelor, inclusiv pentru singura organizație care era reprezentativă la nivel de ramură, respectiv Federația Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR). Aceasta mai are reprezentativitate până în luna septembrie, apoi va trebui să obțină din partea instanței de judecată hotărârea privind această calitate juridică.

Vizitele la Guvern nu rezolvă problemele

Pentru a se face auzite, mai multe asociații comunică foarte mult cu presa, în speranța că astfel vor fi luate în considerare cerințele lor. Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT) a transmis, recent, că „turismul românesc este pus în pericol prin măsuri fiscale restrictive, ignorând potențialul de dezvoltare economică”, arătând că revenirea la TVA de 19% și eliminarea voucherelor de vacanță sunt măsuri care vor genera pierderi foarte mari în acest sector de activitate, anul viitor.

„ANAT a aflat cu surprindere de intenția Guvernului României de a anula voucherele de vacanță acordate bugetarilor, în condițiile în care tocmai se discută despre acordarea de vouchere și angajaților firmelor private”, a explicat Alin Burcea, prim-vicepreședinte ANAT.

Acesta mai spune că taxarea excesivă ar constitui un obstacol enorm pentru creșterea turismului. „Intenția de creștere a TVA la hoteluri și restaurante la 19% va conduce la o majorare de minim 10% a costurilor serviciilor turistice din România, dar mai ales la probleme sociale și la adâncirea deficitului bugetar. Mai grav, după ce impozitul pe dividende a crescut de la începutul anului, de la 5 la 8%, se are în vedere creșterea la 10%. De ce nu se gândește Guvernul României la reducerea cu seriozitate a cheltuielilor bugetare, și vede ca primă soluție creșterea taxelor? Într-o perioadă deja dificilă pentru industrie, o astfel de măsură ar putea determina reducerea atractivității turistice a țării noastre și scăderea numărului de turiști”, explică reprezentantul ANAT.

Pariul pe cele patru rânduri de alegeri

Toate aceste solicitări ar fi trebuit să se poată dezbate direct cu Executivul, la masa negocierilor, prin asociațiile reprezentative la nivel de ramură. Conform Legii dialogului social, comunicatele de presă și întâlnirile reprezentanților asociațiilor cu cei ai Executivului sunt irelevante. Ceea ce speră acum toate asociațiile din turism este ca actualul guvern să elimine cât mai puține facilități fiscale, ca să nu piardă voturile, anul viitor.

Pe voucherele de vacanță deja s-a pariat că vor fi menținute, în contextul anului electoral. „Noi am rămas singurul patronat reprezentativ la nivel de sector de negociere din turism. Avem în total circa 69.000 de angajați, în timp ce ANAT are circa 5.000. Mai sunt câteva asociații pe segmentul de restaurante, precum HORA sau FPIOR (Federația Patronatelor din Industria Ospitalității din România), dar nu pot fi reprezentative, din perspectiva noii legi, pentru că nu îndeplinesc condițiile. Alianța Pentru Turism este un grup care nu poate fi nici acesta reprezentativ, pentru că nu e nici patronat, nici sindicat, incluzând și angajați ai statului. Prin comunicate și vizite la premier nu se rezolvă problemele. Voucherele nu cred că se pot scoate în an electoral”, a explicat, pentru Jurnalul, Dragoș Răducan, președinte FPTR.

În afara acestor asociații mai sunt și altele, precum RESTO sau asociațiile constituite în mai multe județe, cu scopul de a se transforma în OMD-uri, însă nu pot fi reprezentative, la nivel de sector de negociere, conform legii, fiind foarte mici. În plus, menținerea TVA-ului redus nici măcar nu este susținută de toate organizațiile. FPTR nu și-a exprimat susținerea pentru această facilitate, deși alți reprezentanți ai asociațiilor profesionale din turism susțin că majorarea TVA a doua oară, în scurt timp, în turism, ar duce la creșteri în lanț ale prețurilor.

Mai puțini bani la bugetul de stat

Pentru 2024 se așteaptă și o revenire la economia „la negru” și „la gri”, dacă s-ar elimina facilitățile de acum, din HoReCa. Asociațiile profesionale din industria ospitalității speră ca membrii Guvernului să înțeleagă mecanismul economic pe care-l vor declanșa în goana după bani la buget, pentru că mai multe taxe înseamnă, de fapt, mai puțini bani colectați. Raționamentul este simplu: suprataxarea va duce o mare parte a activităților în zona ilegală, după ce au fost scoase „la lumină” prin acordarea facilităților fiscale.

Cea mai mare problemă care se discută între asociațiile din turism este cota de TVA, care ar putea crește la 19%. „Această măsură ar duce economia în zona gri de subzistență și ar accelera spirala negativă a consumului. În toate țările din jur, turismul are o cotă de TVA redusă. De altfel, turismul, atât de grav afectat de pandemie și de proximitatea războiului, a fost compensat mult mai puțin în România decât în restul Europei. Măsura HoReCa 2 anunțată drept certă și inclusă într-o OUG anul trecut, nu s-a mai materializat, iar firmele din turism, decapitalizate și fără personal calificat, au fost lăsate să se descurce cum pot. Incomingul românesc e încă la jumătate față de 2019, revenindu-și cel mai greu”, explică Adrian Voican, vicepreședinte ANAT și vicepreședinte al Consiliului Consultativ al Turismului din România.