Alexander Zverev, al treilea jucător al lumii, avansează în turul 3 la Australian Open

Alexander Zverev a început meciul solid, însă setul doi a fost unul dificil. Muller a revenit spectaculos de la 0-3 și a câștigat setul cu 6-4.

Zverev și-a regăsit ritmul în seturile trei și patru, adjudecându-și victoria după ce a preluat controlul jocului și a fructificat momentele de slăbiciune ale adversarului.

Meciul a fost marcat de un moment neașteptat în setul trei. Muller a părăsit terenul pentru o scurtă pauză la toaletă imediat după ce a reușit break-ul pentru 3-2.

Deși timpul regulamentar pentru serviciu expirase, francezul nu a primit nicio sancțiune pentru încălcarea regulilor. Zverev a părut vizibil frustrat de decizia arbitrului.

„Credit pentru el. Acum două zile a jucat un meci de cinci seturi împotriva unui australian, Popyrin, și modul în care a început meciul de astăzi a fost impresionant. A jucat tenis la un nivel foarte înalt. Nu știam câtă energie va avea, dar este unul dintre cei mai bine pregătiți fizic jucători din circuit și sunt extrem de mulțumit de acest meci”, a spus Zverev, care a lovit 45 de mingi câștigătoare în meci și 18 ași.

Procentajul de reușită la primul serviciu a fost de 71%, iar la al doilea serviciu de 63% pentru Zverev.

Zverev a comis mai multe erori neforțate (45) decât Muller (40), în timp ce francezul a făcut două duble greșeli.

Această victorie aduce bilanțul lui Zverev la 33 de victorii și 10 înfrângeri la Grand Slamul australian.

Germanul vizează primul său titlu de Mare Șlem, având în carieră trei finale: US Open 2020, French Open 2024 și Australian Open 2025.

În total, Zverev are un record de 115 victorii și 39 de înfrângeri în competițiile de Grand Slam.

Germanul îl va întâlni în turul 3 pe britanicul Cameron Norrie, care l-a învins pe Emilio Nava, scor 6-1, 7-6(3), 4-6, 7-6(5). Zverev are avantaj în meciurile directe cu Norrie, câștigând toate cele șase întâlniri anterioare, inclusiv un meci în turul 4 la Australian Open 2024.

(sursa: Mediafax)