x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Sport Două medalii pentru România la Europenele de haltere U23: Anca Grosu și Andreea Cotruța

Două medalii pentru România la Europenele de haltere U23: Anca Grosu și Andreea Cotruța

de Redacția Jurnalul    |    01 Noi 2025   •   18:20
Două medalii pentru România la Europenele de haltere U23: Anca Grosu și Andreea Cotruța
Sursa foto: Facebook / Agenția Națională pentru Sport

România continuă să strălucească la Campionatele Europene de Haltere pentru Juniori și Tineret U23 din Durres, Albania. Anca Grosu și Andreea Cotruța au cucerit medalii de argint și bronz în cadrul categoriei de 63 de kilograme.

Halterofilele românce Anca Grosu și Andreea Cotruța au adus două noi medalii pentru România la Campionatele Europene de Haltere pentru Juniori și Tineret U23, competiție care se desfășoară la Durres, în Albania.

Anca Grosu a obținut medalia de argint la stilul aruncat, ridicând 119 kilograme, și s-a clasat pe locul 6 la smuls (90 kg) și la total (209 kg).

La rândul ei, Andreea Cotruța a cucerit bronzul la smuls, cu o încercare reușită de 97 de kilograme, terminând pe locul 5 la aruncat (114 kg) și pe locul 4 la total (211 kg).

Rezultatele celor două sportive completează o zi excelentă pentru echipa României, care continuă să obțină performanțe remarcabile la competiția continentală.

Agenția Națională pentru Sport a transmis felicitări sportivelor pentru determinarea și curajul cu care au reprezentat România, subliniind că performanțele lor inspiră o nouă generație de tineri sportivi.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro

×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: anca grosu Andreea COTRUTA medalii haltere
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri