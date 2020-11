Așteptam o minune? A venit! Ne-au promovat alții

Final de campanie, final de coșmar. După atâtea dușuri reci, naționalele intră în vacanță. Mai rămâne să aflăm ce adversari vom avea în campania de calificare pentru Mondialul din Qatar și așteptăm tragerea la sorți pentru grupele Campionatului European U21.

2020 s-a încheiat cu Mirel Rădoi la fel cum s-a încheiat și 2019 cu Cosmin Contra: în genunchi. Dacă anul trecut pierdeam la scor cu Spania, anul ăsta am pierdut la scor cu Norvegia. Anul trecut am pierdut calificarea directă la EURO, anul acesta am pierdut barajul pentru același EURO. Singura diferență este numele selecționerului și câteva nume noi aduse la echipa mare de la U21.

Spre deosebire de anul trecut, în campania din această toamnă am beneficiat de ajutorul altora în jocul rezultatelor. Am promovat în urna a doua valorică în urma victoriei cu 3-0 la „masa verde” contra Norvegiei și a victoriei Serbiei 5-0 cu Rusia, la Belgrad, iar România a ajuns pe un incredibil loc 20 în Europa. Făcând un calcul, naționala noastră a avut un singur șut pe spațiul porții (golul de 1-1 de la Belfast) și am obținut 7 puncte!

2021, un restartal echipei naționale

Conform declarațiilor de după meciul din Irlanda de Nord, Mirel Rădoi va rămâne selecționerul echipei naționale pentru campania următoare de calificare la Campionatul Mondial din Qatar, 2022. Însă aceasta va începe în toamna anului viitor, iar adversarele le vom cunoaște peste trei săptămâni, pe 10 decembrie. Partea bună este că Rădoi va avea suficient timp la dispoziție să pregătească un lot și o strategie în cunoștință de cauză pentru toamna lui 2021. Știind cu un an înainte cu cine ne vom lupta în grupă, Rădoi nu mai are scuze să spună că nu a avut timp să alcătuiască un lot omogen. Are timp suficient și pentru implementarea jocului eminamente ofensiv la care visează și pe care l-a promis încă de la numirea sa ca selecționer. Mai are la dispoziție și testarea jucătorilor tineri în două competiții foarte importante: Campionatul European U21 și Jocurile Olimpice de la Tokyo (unde va fi chiar pe banca tehnică, alături de Adrian Mutu).

Confirmări și decepții

Din lotul adunat în această toamnă de Rădoi s-au tras câteva concluzii. Au confirmat câțiva jucători promovați de la echipa de tineret, Florinel Coman și Dennis Man în primul rând, apoi Cicâldău și Răzvan Marin. La capitolul decepții „capii de serie” au fost Ciprian Deac, Bancu și Ianis Hagi. Dacă vârsta lui Deac nu-l mai face selecționabil pe viitor, la Hagi jr este complicat să nu-l mai chemi la națională. Numele Hagi atârnă greu în fotbalul românesc deși „Prințișorul” nu a confirmat în niciun meci al echipei mari și, mai mult, a încurcat și jocul tricolorilor mici, unde a fost trimis să fie omul decisiv. Decisivi au fost însă mai tinerii Mățan, Moruțan și Olaru, care, după campania de primăvară la echipa U21, vor face cu siguranță saltul la echipa mare. În ceea ce-l privește pe Nicușor Bancu, acesta trebuie să se hotărască întâi la echipa de club pe ce post vrea să joace, fundaș stânga, mijlocaș stânga sau extremă stânga. Folosit pe toate cele trei posturi, Bancu a gafat și la națională, și la echipa de club. Cel puțin o perioadă nu ar mai avea ce să caute la națională.

La capitolul plusuri putem trece cristalizarea unei linii de apărare Nedelcearu-Cristea-Toșca, cu soluțiile de rezervă Chiricheș și Grigore. Ca fundaș stânga singura soluție a momentului rămâne naturalizatul Camora. În dreapta apărării, cea mai bună alegere ar putea fi Crețu.

Binișor stăm și la mijloc. După revenirea lui Nicolae Stanciu, acesta va prelua sarcinile de conducător de joc. Ca închizător a început să confirme Răzvan Marin, mai ales după transferul în Italia. Rezerve la mijloc pot fi Budescu, Nistor (neconvingător până acum sub tricolor), Bicfalvi, Florin Tănase și, eventual, Ianis Hagi.

Putem avea cel mai bun atac din ultimii ani

Cele mai mari așteptări vin de la linia de atac, cea mai tânără din ultimii 20 de ani: Coman-Pușcaș-Man. Probabil cea mai promițătoare formulă de atacanți într-o așezare 3-4-3, preferată de Rădoi. Și variantele de rezervă sunt bune. Îi mai avem acolo pe Alibec și Keșeru, care, dincolo de oscilațiile de formă, sunt oricând soluții.

Tătărușanu se retrage

Dacă în compartimentele jucătorilor de câmp putem fi optimiști, în ceea ce privește postul de ultim apărător suntem destul de îngrijorați. Ciprian Tătărușanu, portarul care ne-a scos de atâtea ori din mari necazuri, a anunțat că se retrage de la echipa națională după 73 de meciuri între buturile tricolorilor. Deci? Ce facem? Ce va alege Rădoi? Va merge pe mâna lui Ionuț Radu?

Acesta însă nu joacă deocamdată la echipa de club, fiind rezervă de lux la Inter Milano și așteaptă să fie împrumutat la o altă echipă, pentru a prinde undeva un post de titular. Lazar, portarul Astrei, a arătat siguranță la singura sa prezență sub tricolor, însă adversarul, naționala Georgiei, a fost unul slab. Ultimul, dar nu cel din urmă, este Bălgrădean. Titular de drept la CFR Cluj, portar cu experiență, ar putea fi cel mai la îndemână înlocuitor al lui Tătărușanu.

Ce adversari ne va aduce Moșul pentru anul viitor

În decembrie vom afla adversarele de anul viitor pentru ambele naționale. Pentru echipa lui Adrian Mutu o grupă accesibilă ar fi cu Slovenia, Croația și Anglia. O grupă imposibilă ar fi cu Olanda, Franța și Germania. Din fiecare grupă se califică pentru „Final 8” primele două clasate.

În ceea ce privește echipa mare, tot în decembrie vom afla traseul spre Mondialul din Qatar. O grupă rezonabilă, în care am putea prinde un loc de baraj, ar fi Danemarca, România, Irlanda, Georgia, Andorra și San Marino, pe când o grupă de foc ar fi Germania, România, Cehia, Bulgaria, Cipru și Malta.

Rămân la echipa națională. Am contract cu federația, am obiectiv calificarea la Campionatul Mondial, trebuie să alcătuiesc o echipă puternică, să promovez jucători tineri și de viitor. Deci am ceva treabă pe aici.

Mirel Rădoi, selecționerul naționalei României