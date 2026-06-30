Cu un ochi la Mondial, cu altul la Europa

Primele la start sunt Universitatea Craiova și Universitatea Cluj. Oltenii deschid sezonul european pe 8 iulie, împotriva bielorușilor de la ML Vitebsk, în timp ce o zi mai târziu U Cluj are parte de o misiune infinit mai complicată, în fața lui Dinamo Kiev. Pentru FCSB și CFR Cluj aventura europeană începe imediat după încheierea Campionatului Mondial, când atenția suporterilor se va muta din America în preliminariile Ligii Campionilor și ale Europa League.

Univ. Craiova deschide seria

Deși adversarul Craiovei pare accesibil pe hârtie, experiența ultimilor ani ar trebui să-i facă pe români ceva mai modești. Fotbalul nostru are obiceiul nefericit de a transforma echipe necunoscute în adversari imposibili. De fiecare dată aflăm, după eliminare, că de fapt campioana din Gibraltar este „o formație foarte bine organizată”, vicecampioana din Kazahstan „joacă un fotbal modern”, iar echipa de pe locul trei din Luxemburg are „un proiect foarte interesant”. Ar fi de preferat ca explicațiile acestea să nu mai fie necesare și Craiova să rezolve calificarea fără emoții.

U Cluj trebuie să se descurce fără Lukic contra Dinamo Kiev

Mult mai dificilă pare misiunea Universității Cluj. Dincolo de valoarea adversarului, ardelenii au și o problemă serioasă de lot. Atacantul lor de bază, bosniacul Lukic, este încă prezent la Campionatul Mondial și nu va putea fi folosit în primul tur preliminar. Chiar dacă Bosnia nu-și prelungește aventura americană, atacantul oricum va rata și următoarele partide europene, indiferent dacă U Cluj va continua în Europa League sau va ajunge în Conference League, dar și pregătirea de vară cu echipa și startul de sezon din Liga 1 pentru că FIFA a obligat cluburile care au jucători la Mondial să le dea 21 de zile de concediu.

Este una dintre situațiile paradoxale create de calendarul încărcat al fotbalului modern. În mod normal, prezența unui jucător la Campionatul Mondial este un motiv de mândrie pentru club. În practică însă, pentru antrenor înseamnă că trebuie să înceapă sezonul fără omul care a dus greul în atac. Performanța naționalei Bosniei poate deveni astfel o problemă pentru U Cluj.

FCSB a rămas fără Olaru.

Acum și fără Joao Paulo

Nici FCSB nu este complet liniștită. Joao Paulo, internaționalul din Capul Verde, se află și el la Mondial și va reveni târziu în pregătirea echipei, la care se mai adaugă și concediul de 21 de zile. În condițiile în care FCSB a pierdut câțiva jucători importanți în această vară, fiecare absență cântărește mai mult decât în anii precedenți. Lotul rămâne valoros, însă începuturile de sezon sunt întotdeauna sensibile, iar omogenitatea nu se construiește peste noapte.

CFR Cluj pare, cel puțin deocamdată, cea mai liniștită dintre reprezentantele României. Clujenii au experiența acestor preliminarii și știu că primul obiectiv nu este spectacolul, ci calificarea. În Europa, frumusețea jocului este uitată după două zile, în timp ce o eliminare prematură rămâne lipită de imaginea unui club ani întregi.

Pentru fotbalul românesc, luna iulie valorează enorm. Dincolo de prestigiul calificărilor, fiecare tur trecut înseamnă bani, puncte pentru coeficientul UEFA și șanse mai bune în sezoanele viitoare. Este exact motivul pentru care nimeni nu-și permite să trateze superficial adversarii din primele tururi.

Așadar, în timp ce Mondialul își caută campioana, fotbalul românesc își începe propriul maraton european. Unul mai puțin strălucitor, dar poate la fel de important. Pentru că, după ce se sting reflectoarele turneului final, adevărata întrebare va fi dacă România mai are echipe care pot conta și în Europa.