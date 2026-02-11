Comisia de Disciplină FRF: Bairam suspendat, Rapid amendă uriașă, conflictul Cordea - Bergodi amânat

La finalul partidei Dinamo – Universitatea Craiova, Ștefan Baiaram (22 de ani) a fost implicat într-un incident regretabil. Înjurat de un fan dinamovist în zona tunelului spre vestiare, mijlocașul Craiovei a reacționat și l-a scuipat pe suporter.

Pentru acest gest, Comisia de Disciplină a decis două etape de suspendare și amendă de 6.800 de lei pentru jucătorul Universității Craiova.

Astfel, Baiaram va rata dubla extrem de importantă contra FCSB, din Cupa României și din campionat.

Rapid, sancțiune financiară majoră

Rapid București a fost sancționată atât pentru incidentele petrecute la meciul cu Hermannstadt, cât și pentru cele de la partida cu Petrolul Ploiești.

Pentru incidentele de la meciul cu Petrolul, clubul rapidist a fost sancționat cu o amendă în valoare de 56.952 de lei.

Și clubul ploieștean a fost amendat, urmând să achite 16.875 de lei, cea mai mare dintre sancțiunile primite.

În plus, pentru eliminarea din meci, jucătorul Petrolului, Marco Dulca, a fost suspendat pentru un meci și a primit o penalitate sportivă de 740 lei.

În privința sancțiunilor de la meciul cu Hermannstadt, Rapid a primit o amendă de 37.968,75 lei.

Verdict amânat în disputa Cordea – Bergodi

Un alt caz analizat de Comisia de Disciplină este cel al conflictului de la finalul derby-ului Clujului, dintre CFR și Universitatea. Andrei Cordea (CFR) a intrat într-un schimb tensionat, verbal și fizic, cu antrenorul oaspeților, Cristiano Bergodi.

Mijlocașul din Gruia s-a prezentat miercuri în fața Comisiei și și-a recunoscut greșelile.

„O lecție pentru mine. Am discutat cu dânșii (n.r. membrii comisiei), le-am relatat exact ce s-a întâmplat. (...) Am avut și eu greșelile mele, de care nu sunt mândru. I-am dat un mesaj dânsului (n.r. lui Cristiano Bergodi), i-am explicat exact că nu am avut absolut nicio treabă cu dânsul”, a declarat Andrei Cordea, potrivit ProSport.

Cordea a explicat că a reacționat după ce a fost provocat de pe banca adversă, dar a admis că nu trebuia să răspundă.

Jucătorul a promis că nu va mai repeta astfel de gesturi și a subliniat că îi poartă „un respect enorm” tehnicianului italian.

Decizia în acest caz a fost amânată pentru 18 februarie.

(sursa: Mediafax)