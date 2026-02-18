Cristiano Bergodi a fost suspendat o lună după derby-ul Clujului. Andrei Cordea, trei meciuri

Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal l-a sancționat pe antrenorul Universității Cluj, Cristiano Bergodi, cu suspendare pentru o lună și penalitate sportivă de 10.000 de lei, în urma incidentelor de la derby-ul Clujului.

În același caz, jucătorul Andrei Cordea de la CFR Cluj a fost sancționat cu suspendare pentru trei meciuri și amendă de 5.000 de lei.

De asemenea, Comisia a sancționat clubul CFR Cluj cu o penalitate sportivă de 15.000 de lei, iar Universitatea Cluj cu 10.000 de lei.

Imediat după fluierul final al meciului dintre CFR Cluj și U Cluj, scor 3-2, Bergodi a intrat pe teren și a avut un conflict cu Andrei Cordea, pe care a încercat să-l lovească.

(sursa: Mediafax)