x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Sport Cristiano Bergodi a fost suspendat o lună după derby-ul Clujului. Andrei Cordea, trei meciuri

Cristiano Bergodi a fost suspendat o lună după derby-ul Clujului. Andrei Cordea, trei meciuri

de Redacția Jurnalul    |    18 Feb 2026   •   23:45
Cristiano Bergodi a fost suspendat o lună după derby-ul Clujului. Andrei Cordea, trei meciuri
Sursa foto: Hepta/ Bergodi a intrat pe teren și a avut un conflict cu Andrei Cordea, pe care a încercat să-l lovească

Antrenorul Universității Cluj, Cristiano Bergodi, a fost suspendat o lună de Comisia de Disciplină a FRF, după incidentele de la derby-ul cu CFR Cluj.

Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal l-a sancționat pe antrenorul Universității Cluj, Cristiano Bergodi, cu suspendare pentru o lună și penalitate sportivă de 10.000 de lei, în urma incidentelor de la derby-ul Clujului.

În același caz, jucătorul Andrei Cordea de la CFR Cluj a fost sancționat cu suspendare pentru trei meciuri și amendă de 5.000 de lei.

De asemenea, Comisia a sancționat clubul CFR Cluj cu o penalitate sportivă de 15.000 de lei, iar Universitatea Cluj cu 10.000 de lei.

Imediat după fluierul final al meciului dintre CFR Cluj și U Cluj, scor 3-2, Bergodi a intrat pe teren și a avut un conflict cu Andrei Cordea, pe care a încercat să-l lovească.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: Cristiano Bergodi u cluj cfr cluj
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri