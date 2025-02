Cristiano Ronaldo afirmă că doreşte să devină proprietarul mai multor cluburi

"Să fiu conducător al unui club nu are sens. Dacă am posibilitatea de a fi proprietar, de ce să fiu manager, director sportiv sau CEO?", a spus Ronaldo.



"De aceea, este visul meu şi sunt sigur că voi fi şi chiar voi spune mai multe: nu sper să am doar un club, ci mai multe", a adăugat actualul atacant al echipei saudite Al-Nassr.



Cristiano Ronaldo a mărturisit că pentru el, să împlinească 40 de ani marcând în continuare goluri şi făcând diferenţa nu este ceva la care s-a gândit vreodată să facă, "dar a fost o provocare frumoasă".



Fostul jucător al echipelor Real Madrid, Manchester United şi Juventus Torino a admis însă că, atunci când lumea îl întreabă dacă îi mai place să se antreneze sau dacă se simte la fel ca la 20 de ani, recunoaşte că "nu este la fel", deşi încă simte pasiune.



"Ştiu că se va termina într-un an, doi sau trei, nu ştiu când şi nu îmi pasă", a conchis el.



