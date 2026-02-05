România luptă în Cupa Davis la Asuncion. Pe urmele lui Năstase, Țiriac și Pecci

Pentru această confruntare, stafful tehnic al României, alcătuit din căpitanul nejucător Adrian Marcu, antrenorii Ion Moldovan și Daniel Dobre, preparatorul fizic Teo Cercel și fiziokinetoterapeutul Dragoș Rusu, i-a convocat pe Ștefan Paloși (locul 460 ATP), Radu Țurcanu (660 ATP), Gabriel Ghețu (714 ATP), Bogdan Pavel (locul 131 ATP la dublu) și Alexandru Jecan (locul 127 ATP la dublu).

Meciurile se vor disputa în capitala paraguayană, Asuncion, în zilele de 6 și 7 februarie, la Club Internacional de Tenis, o bază impresionantă cu 16 terenuri exterioare și opt terenuri indoor, toate pe zgură. Confruntarea va avea loc în plină vară sud-americană, într-un climat cald și umed, cu temperaturi care pot depăși 35 de grade Celsius - condiții dificile pentru o echipă europeană.

O competiție istorică

Cupa Davis este principala competiție internațională pe echipe din tenisul masculin, organizată de Federația Internațională de Tenis (ITF).

Disputată anual de echipe naționale din peste 150 de țări, Cupa Davis este considerată cea mai mare competiție sportivă anuală pe echipe din lume și este supranumită „World Cup of Tennis”. Competiția a început în anul 1900, ca o provocare între Marea Britanie și Statele Unite.

Când România și Paraguay visau prin marii lor campioni

Istoria Cupei Davis leagă ambele națiuni de câteva nume care au definit epoci. Pentru România, anii de glorie sunt indisolubil asociați cu Ilie Năstase și Ion Țiriac, liderii generației care a dus tricolorii în trei finale de Cupa Davis.

Pentru Paraguay, reperul istoric poartă numele lui Víctor Pecci, finalist la Roland Garros în 1979 și simbol al tenisului sud-american. Deși Paraguay nu a atins performanțele României în Cupa Davis, generația lui Pecci a adus echipa în atenția tenisului internațional și a transformat-o într-un adversar respectat, mai ales pe zgură.

Un duel al reconstrucției

Paraguay mizează în prezent pe Daniel Vallejo, în vârstă de 22 de ani, liderul actual al echipei și principalul pericol pentru tricolori. Aflat pe locul 104 ATP, Vallejo este un jucător solid, agresiv, care va fi susținut de publicul local.

De cealaltă parte, România vine la Asuncion cu un lot aflat în plină acumulare de experiență, iar obiectivul tricolorilor este clar: obținerea calificării în Grupa Mondială I a Cupei Davis.

Cupa Davis, dincolo de clasamente

Într-o competiție în care clasamentele individuale contează mai puțin decât spiritul de echipă, duelul Paraguay - România se anunță o confruntare a caracterului. Dacă în epoca Năstase-Țiriac și Pecci se juca pentru glorie mondială, astăzi miza este reconstrucția identității și recâștigarea respectului într-o competiție care rămâne, poate mai mult ca oricând, legată de tradiție, memorie și ambiție.

