Federația Română de Fotbal a anunțat programul sferturilor de finală din Cupa României

de Redacția Jurnalul    |    17 Feb 2026   •   22:05
Sursa foto: În această etapă din Cupa României vor evolua Universitatea Craiova, Dinamo București, CFR Cluj, U Cluj, FC Argeș, FC Hermannstadt, Gloria Bistrița și Metalul Buzău

Federația Română de Fotbal (FRF) a anunțat marți programul oficial al sferturilor de finală din Cupa României, fază în care s-au calificat opt echipe din primele două eșaloane. Cap de afiș în această fază este duelul dintre Universitatea Craiova și CFR Cluj.

În această etapă din Cupa României vor evolua Universitatea Craiova, Dinamo București, CFR Cluj, U Cluj, FC Argeș, FC Hermannstadt, Gloria Bistrița și Metalul Buzău.

Programul sferturilor de finală:

U Cluj – Hermannstadt, 3 martie, ora 19:00

FC Argeș – Gloria Bistrița, 4 martie, ora 17:30

Universitatea Craiova – CFR Cluj, 4 martie, ora 20:30

Dinamo – Metalul Buzău, 5 martie, ora 20:00

Deținătoarea trofeului este CFR Cluj, care a câștigat ediția precedentă după finala cu Hermannstadt, scor 3-2.

Finala Cupei României 2026 va avea loc pe stadionul Municipal din Sibiu.

(sursa: Mediafax)

 

