Federația Română de Fotbal a anunțat programul sferturilor de finală din Cupa României

În această etapă din Cupa României vor evolua Universitatea Craiova, Dinamo București, CFR Cluj, U Cluj, FC Argeș, FC Hermannstadt, Gloria Bistrița și Metalul Buzău.
Programul sferturilor de finală:
U Cluj – Hermannstadt, 3 martie, ora 19:00
FC Argeș – Gloria Bistrița, 4 martie, ora 17:30
Universitatea Craiova – CFR Cluj, 4 martie, ora 20:30
Dinamo – Metalul Buzău, 5 martie, ora 20:00
Deținătoarea trofeului este CFR Cluj, care a câștigat ediția precedentă după finala cu Hermannstadt, scor 3-2.
Finala Cupei României 2026 va avea loc pe stadionul Municipal din Sibiu.
