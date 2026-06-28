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Jurnalul.ro Sport David Popovici la Trofeul Settecolli: cel mai bun timp în serii și la 200 m liber

David Popovici la Trofeul Settecolli: cel mai bun timp în serii și la 200 m liber

de Redacția Jurnalul    |    28 Iun 2026   •   13:23
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David Popovici la Trofeul Settecolli: cel mai bun timp în serii și la 200 m liber
Hepta/David Popovici la Trofeul Settecolli: cel mai bun timp în serii și la 200 m liber

David Popovici s-a calificat duminică în finala probei de 200 m liber cu cel mai bun timp, la doar o zi după ce a obținut aurul în proba de 100 de metri.

David Popovici s-a calificat în finala probei de 200 m liber cu timpul de 1:47.66, cel mai bun din serii.

El va lupta duminică seara în finala probei pentru o nouă medalie.

Sportivul român a obținut până acum la competiția din capitala Italiei locul doi în proba de 50 de metri și aurul în cea de 100 de metri.

Popovici a câștigat sâmbătă aurul după ce s-a impus în proba de 100 m cu timpul de 47,26 secunde, rezultat care reprezintă un nou record al competiției.

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(sursa: Mediafax)

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Subiecte în articol: David Popovici Trofeul Settecolli 200 metri liber
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