David Popovici la Trofeul Settecolli: cel mai bun timp în serii și la 200 m liber

David Popovici s-a calificat în finala probei de 200 m liber cu timpul de 1:47.66, cel mai bun din serii.

El va lupta duminică seara în finala probei pentru o nouă medalie.

Sportivul român a obținut până acum la competiția din capitala Italiei locul doi în proba de 50 de metri și aurul în cea de 100 de metri.

Popovici a câștigat sâmbătă aurul după ce s-a impus în proba de 100 m cu timpul de 47,26 secunde, rezultat care reprezintă un nou record al competiției.

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(sursa: Mediafax)