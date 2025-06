Parcă-s înțelese: toate duelurile Europa-America de Sud, la egalitate

Se pot trage câteva concluzii după prima etapă a grupelor Campionatului Mondial al Cluburilor. Prima este că e o mare prăpastie între cluburile europene, cele din America de Sud și restul lumii. Chiar dacă majoritatea echipelor cu nume fie de pe Bătrânul Continent, fie din America de Sud par să considere această competiție tot una la nivel amical, diferența față de echipele din Asia sau Africa este uriașă.

Spre deosebire de Mondialul pe națiuni, unde majoritatea jucătorilor evoluează în Europa, în competiția cluburilor, cu jucători care evoluează în campionatele din Africa, Asia, America de Nord, diferența e evidentă. Desigur, nu se pot compara bugetele cluburilor din Europa cu Argentina, Brazilia, Mexic sau SUA, iar cei mai buni jucători africani și sud-americani joacă la cluburile mari din Europa. Astfel că cluburile din Argentina și Brazilia nu au rupt gura târgului. Totuși, spre deosebire de Mondialul pe națiuni, unde argentinienii joacă împotriva brazilienilor, acum joacă argentinieni contra argentinieni și brazilieni contra brazilieni, însă reprezentând cluburi europene.

O altă concluzie: cluburile din America de Sud luptă cu echipele din Europa cu jucătorii rămași nevânduți dincoace de Atlantic și care parcă joacă în speranța că vor trece și ei Oceanul. Cum campionatele din America de Sud sunt incomod de urmărit în Europa din cauza fusului orar, acum au ocazia să fie în văzul întregii lumi. Așa se face că jucătorii par mai preocupați de ce pot face individual, să iasă în evidență.

Încă o observație. Echipele din cele două continente puternic fotbalistic par plictisite de meciurile cu celelalte continente și parcă abia așteaptă ieșirea din grupe pentru a juca serios și parte-n parte cu Europa după ce vor scăpa de Al Ahli, Mamelodi, Urawa, Ulsan sau Widad. „Pentru echipele din Europa, Argentina și Brazilia Mondialul începe cu adevărat după faza grupelor. Acum parcă se antrenează cu public”, a scris Gary Lineker pe rețeaua X.

Comparație între doi debutanți la noile echipe: Chivu și Xabi Alonso

Comentatorii britanici ai DAZN, canalul care transmite competiția în întreaga lume, s-au ocupat o întreagă emisiune de o oră de Cristi Chivu și de debutul lui pe banca lui Inter direct la acest Mondial. „Spre deosebire de cazul Real Madrid, unde Xabi Alonso debutează și el direct la acest Mondial, Cristi Chivu are o cu totul altă situație. Chiar dacă nu este o lungă experiență și succese ca antrenor, așa cum este cazul lui Xabi Alonso, Chivu are avantajul că în ultimii ani a fost în interiorul clubului Inter Milano. Cunoaște tot acolo. A antrenat câteva generații de juniori la Academia Inter, cunoaște tradiția clubului la care a jucat 7 ani, a fost campion al Italiei și European în epoca Mourinho. Are avantajul că în toți acești ani el a respirat aerul lui Inter. Are, deci, multe argumente care pot compensa experiența. Spre deosebire de Xabi Alonso, care a uimit în Germania câștigând Bundesliga fără înfrângere. Totuși, Xabi Alonso nu a mai trăit în anturajul lui Real Madrid din 2014. Campionatul nici nu se numea La Liga, ci Primera Division. Când s-a transferat la Bayern, la Real Madrid erau Casillas, Di Maria, Marcello, Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos sau Pepe. Acum are pe mână Mbappe, Vinicius, Asencio, Valverde sau Jude Bellingham. Putem spune că Cristi Chivu este în ușor avantaj față de Xabi Alonso. Chivu a fost tot timpul în club, cu excepția celor câteva luni la Parma, în timp ce Xabi Alonso nu a mai călcat prin club de 11 ani”, a fost analiza DAZN. „După atât timp ar putea avea nevoie pentru început și de un ghid, să nu se rătăcească”, au completat ei amuzându-se.