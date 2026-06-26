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Jurnalul.ro Sport Fostul ministru al Sportului intervine în scandalul de la Cluj: Novak critică blocarea sportivilor ruși

Fostul ministru al Sportului intervine în scandalul de la Cluj: Novak critică blocarea sportivilor ruși

de Redacția Jurnalul    |    26 Iun 2026   •   23:15
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Fostul ministru al Sportului intervine în scandalul de la Cluj: Novak critică blocarea sportivilor ruși
Eduard Novak spune că România riscă sancțiuni internaționale în sport

Eduard Novak, fost ministru al Sportului, avertizează că refuzul participării sportivilor ruși la Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică de la Cluj-Napoca riscă să creeze un precedent negativ pentru sportul românesc pe plan internațional.

„Refuzul participării sportivilor ruși la Cupa Mondială de Gimnastică de la Cluj riscă să creeze un precedent negativ pentru sportul românesc pe plan internațional. Indiferent de sensibilitatea și poziționarea politică a României în contextul acestui conflict, atunci când o federație internațională și Comitetul Internațional Olimpic permit participarea unor sportivi în condițiile stabilite de regulamentele lor, țara organizatoare are obligația de a respecta aceste reguli”, a scris Eduard Novak, vineri, pe Facebook.

Fostul ministru susține că România, în calitate de organizator, trebuie să respecte regulamentele federațiilor internaționale, dacă sportivii sunt eligibili potrivit acestora.

„Dacă România, în calitate de organizator, refuză participarea unor sportivi eligibili conform regulamentelor internaționale, acest lucru poate fi interpretat ca o încălcare a obligațiilor asumate față de federațiile internaționale și poate afecta credibilitatea noastră ca organizator de competiții majore”, a subliniat Novak.

Eduard Novak mai spune că opțiunile politice ale unui stat nu ar trebui să ducă la nerespectarea regulamentelor sportive internaționale.

„Sportul internațional funcționează pe baza unor reguli comune. Oricare ar fi opțiunile politice ale unui stat, dacă își dorește să rămână un partener respectat în circuitul competițiilor internaționale, trebuie să respecte regulamentele federațiilor internaționale pe care a acceptat să le organizeze”, a mai scris fostul ministru.

Reacția vine după ce Rusia s-a retras de la Cupa Mondială Challenge de Gimnastică Ritmică de la Cluj-Napoca, după ce primarul Emil Boc a anunțat că nu va permite afișarea drapelului Rusiei și intonarea imnului rus.

Federația Rusă de Gimnastică a cerut sancționarea României, susținând că măsura contravine deciziilor Federației Internaționale de Gimnastică.

Kremlinul a reacționat, prin Dmitri Peskov, care a calificat decizia drept „scandaloasă” și „arbitrară”.

(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: eduard novak Rusia cluj
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