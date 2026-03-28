Elina Svitolina va juca alături de Simona Halep, la Cluj

Elina Svitolina și Simona Halep se vor reîntâlni pe teren pe 13 iunie 2026, la BTarena. Atmosfera va fi încălzită de Andrew Krasny, una dintre cele mai importante voci ale tenisului mondial. El va fi unul dintre prezentatorii evenimentul-spectacol dedicat Simonei Halep.

De-a lungul carierei, Elina Svitolina și Simona Halep au construit una dintre cele mai echilibrate rivalități ale generației lor, întâlnindu-se în numeroase turnee importante din circuitul WTA, dar și la Billie Jean King Cup (Fed Cup).

Duelurile dintre cele două au avut adesea miză ridicată, cel mai relevant fiind semifinala de la Wimbledon 2019, câștigată de Halep în drumul spre titlul de Grand Slam. De cealaltă parte, Svitolina și-a trecut în cont o victorie importantă în optimile US Open 2021.

„Sunt foarte fericită că voi veni la Cluj-Napoca, la Sports Festival, pentru a celebra cariera uimitoare a Simonei Halep. Va fi ceva special să pășim din nou, împreună, pe același teren”, a declarat Elina Svitolina.

Fost număr 3 mondial, sportiva din Ucraina are în palmares 19 titluri WTA și performanțe notabile la cel mai înalt nivel, inclusiv câștigarea Turneului Campioanelor în 2018, două semifinale de Grand Slam (Wimbledon și US Open 2019) și medalia de bronz la Jocurile Olimpice de la Tokyo, prima din istoria tenisului ucrainean. După o pauză luată în 2022, Svitolina a revenit puternic în circuit. În 2026, a câștigat deja un titlu și a devenit prima jucătoare din circuit care a depășit pragul de 20 de victorii în sezon.

Darren Cahill, unul dintre cei mai respectați antrenori din tenisul mondial și fost antrenor al Simonei Halep, a anunțat și el, anterior, că va reveni în 2026 la Sports Festival ca invitat special la evenimentul oficial de retragere al celei mai titrate tenismene românce. Cei doi au colaborat în perioadele 2015–2018 și 2020–2021, Cahill fiind antrenorul său principal în etapa în care a devenit lider mondial și a câștigat primul titlu de Grand Slam.

Cea de-a șaptea ediție Sports Festival va avea loc în perioada 11–14 iunie 2026 și va aduce la Cluj-Napoca zeci de activități sportive, competiții, demonstrații, invitați internaționali, conferințe inspiraționale și acces gratuit la majoritatea activităților.

(sursa: Mediafax)