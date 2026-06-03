Europa începe înaintea campionatului

Finalul stagiunii a adus emoții serioase pentru unele formații și surprize pentru altele. Farul Constanța s-a salvat cu dificultate, după un sezon mult sub așteptările pe care le avea clubul lui Gheorghe Hagi. La polul opus, FC Voluntari a făcut instrucție cu Hermannstadt și a demonstrat că revine în primul eșalon cu ambiții serioase. Dar adevărata poveste a verii începe în Europa.

Craiova și U Cluj intră direct în focuri

Campioana Universitatea Craiova va fi prima formație românească aflată la startul noului sezon competițional. Oltenii vor debuta pe 7 iulie în primul tur preliminar al Ligii Campionilor și vor avea statut de cap de serie. Adversarul va fi cunoscut pe 16 iunie, când UEFA va efectua tragerea la sorți.

Situația se complică însă imediat după primul obstacol. În turul secund, programat pe 21 iulie, Universitatea nu va mai beneficia de protecția coeficientului de țară, cel de echipă este minuscul, și va întâlni adversari mult mai puternici. Tocmai de aceea, primele două duble europene ar putea defini întregul sezon al campioanei.

La fel de devreme va începe și Universitatea Cluj. Ardelenii vor evolua în primul tur preliminar al Europa League, unde nu vor fi capi de serie. Lista posibililor adversari este una impresionantă: Ferencváros, Qarabağ, Sheriff Tiraspol, Dynamo Kyiv, Hajduk Split sau CSKA Sofia sunt doar câteva dintre numele care pot apărea în calea „șepcilor roșii”.

Realist vorbind, șansele ca U Cluj să continue în Europa League sunt reduse. Dar nu acesta este obiectivul principal. Chiar și în cazul unei eliminări, ardelenii vor avea o nouă șansă în Conference League, competiție în care pot spera la un parcurs mai lung.

CFR și FCSB pornesc cu avantaj

Spre deosebire de Craiova și U Cluj, CFR Cluj și FCSB vor avea liber în primul tur preliminar al Conference League. Cele două formații vor intra în competiție pe 23 iulie și vor beneficia de un avantaj important: până atunci vor avea deja un meci oficial disputat în campionatul intern, în timp ce Craiova și U Cluj vor începe sezonul cu meciurile europene direct de la ultimele amicale din cantonamente. Mai mult, atât CFR, cât și FCSB vor fi capi de serie până aproape de finalul calificărilor. Există șanse mari ca ambele să se afle în urna favoritelor chiar și în play-off, ceea ce le oferă un culoar excelent spre faza principală a competiției.

Din acest punct de vedere, cele două cluburi nu au voie să rateze obiectivul. O eliminare prematură ar fi considerată un eșec major, atât sportiv, cât și financiar. Marea întrebare: cine sacrifică campionatul? Aici începe adevărata provocare.

În ultimii ani, cluburile românești au demonstrat că este aproape imposibil să gestionezi bine două fronturi. Calendarul aglomerat, loturile relativ scurte și lipsa unei experiențe europene constante au făcut ca multe echipe să plătească în campionat pentru parcursurile continentale. FCSB a ratat chiar play-off-ul Ligii 1 încercând să dea lovitura în Europa.

Craiova și-a fixat deja un obiectiv ambițios: calificarea în faza principală a Europa League. Nu este, probabil, niciun oltean care să creadă că Universitatea ar putea prinde faza Ligii Campionilor. Dar și faza Ligii Europa ar fi cea mai importantă performanță europeană a clubului din ultimele decenii și ar aduce atât prestigiu, cât și venituri consistente.

La U Cluj, ținta este ceva mai modestă, dar la fel de importantă: calificarea în Conference League și disputarea unor meciuri europene în toamnă. Însă va fi mai complicat. U Cluj nu va fi cap de serie decât dacă va elimina în preliminarii un cap de serie, căruia să-i preia statutul de favorit.

În cazul CFR și FCSB, presiunea este și mai mare. Pentru aceste cluburi, simpla participare în preliminarii nu mai este suficientă. Suporterii și conducătorii așteaptă calificări în fazele principale ale competițiilor europene. Dar cât vor sacrifica rezultatele din campionat.

Cum va arăta play-off-ul?

Liga 1 este împărțită, practic, în două. Cei 6 „grei”, FCSB, Universitatea Craiova, CFR Cluj, Rapid, Dinamo și U Cluj pleacă favoriți la Top 6 și doar un accident, cum a fost anul trecut FCSB, a făcut ca FC Argeș să prindă play-off-ul deși era nou promovată și obiectivul era salvarea de la retrogradare.

Craiova pornește din postura de campioană și principală favorită. Dar știm deja că în fotbal titlul trecut nu garantează nimic pentru sezonul următor. U Cluj a făcut un pas uriaș înainte și va încerca să demonstreze că performanța din acest sezon nu a fost întâmplătoare. CFR Cluj rămâne marele semn de întrebare. Lotul are încă valoare, experiență și jucători care pot decide meciuri importante. Problema este stabilitatea. Clubul traversează de mai mult timp o perioadă complicată, iar revenirea în lupta la titlu depinde în mare măsură de capacitatea conducerii de a păstra nucleul echipei. Rapid și Dinamo reprezintă, la rândul lor, două necunoscute.

Giuleștenii au dezamăgit puternic și pornesc la drum cu Daniel Pancu pe bancă, într-o încercare de a schimba atât rezultatele, cât și atmosfera din jurul echipei. Rapid face întruna încercări pentru a prinde formula ideală. Au fost Mutu, Bergodi, Șumudică, Gâlcă. Toți au fost „aproape” de obiectiv, dar niciodată „acolo”.

Și la Dinamo răbdarea suporterilor începe să se epuizeze. După ani de reconstrucții și promisiuni, fanii așteaptă o calificare în cupele europene și o luptă reală pentru primele locuri. Mai nou, s-a creat o falie tot mai mare între fani și conducere după neinspirata idee de a schimba sigla.

Cine rezistă financiar?

Dincolo de teren, există însă o altă competiție, poate chiar mai importantă. Mai multe cluburi din Superligă continuă să se confrunte cu dificultăți financiare. Petrolul, UTA, Oțelul și chiar și FC Argeș încă trec prin perioade complicate și nu este exclus ca problemele să se agraveze în timpul sezonului.

Cea mai încurcată situație rămâne cea de la CFR Cluj. Deși clubul continuă să facă performanțe, datoriile se mențin la peste 30 de milioane de euro. Conducerea își pune speranțe serioase în veniturile europene, însă acestea nu vor veni automat. Pentru a încasa sume importante de la UEFA, CFR trebuie să ajungă în faza principală a Conference League, unde să și câștige multe meciuri. Asta ar aduce aproximativ șapte milioane de euro și ar oferi o gură de oxigen extrem de necesară pentru bugetul clubului.

Un sezon nou, cu multe întrebări

Poate Craiova să confirme titlul și să ajungă în grupele Europa League? Va rezista U Cluj în fața adversarilor europeni? Revin Rapid și Dinamo în elita fotbalului românesc? Reușește CFR să se stabilizeze financiar? Și, poate cel mai important, câte echipe românești vor mai fi în Europa atunci când va începe toamna? Primele răspunsuri vor veni încă din iulie, pentru că sezonul va începe înainte ca vacanța să se fi terminat cu adevărat.

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