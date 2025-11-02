A murit cel mai vârstnic fost campion olimpic, Charles Coste, la 101 ani

Anunțul a fost făcut duminică de către ministrul francez al sportului, Marina Ferrari.

Coste a câștigat medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Londra din 1948 și a fost purtător al torței la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024.

„Am aflat cu mare tristețe de moartea lui Charles Coste, campion olimpic la Londra”, a declarat Ferrari, conform AFP.

„La 101 ani, el lasă în urmă o moștenire sportivă imensă”.

Charles Coste a fost un ciclist promițător până la începutul celui de-al Doilea Război Mondial, dar și-a reluat pasiunea după război.

A câștigat titlul național francez în 1947 și a obținut medalia de aur olimpică la Londra în anul următor, în proba de urmărire pe echipe, ajutând Franța să învingă echipa britanică în semifinală și Italia în cursa pentru titlu.

De la moartea gimnastei maghiare Agnes Keleti, în ianuarie, Coste, născut pe 8 februarie 1924, era cel mai în vârstă campion olimpic în viață.

(sursa: Mediafax)