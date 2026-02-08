Accidentare de coșmar la Jocurile Olimpice de iarnă!

Lindsey Vonn (41 de ani) a decis să concureze în cursa de coborâre de la Jocurile Olimpice, în pofida faptului că a suferit o accidentare gravă, ruptură de ligamente încrucișate, în urmă cu numai nouă zile.
Decizia s-a dovedit extrem de neinspirată, deoarece aceasta a suferit o nouă accidentare în timpul cursei.
Vonn, plecată a 13-a în proba de coborâre de la Cortina, a căzut la câteva secunde după ce a pornit de la start.
Ea a rămas minute bune pe zăpadă, înconjurată de medici și organizatori, care au adus akia, sanie specială pentru evacuare de pe pârtie și, ulterior, elicopterul.
În transmisiunea LIVE a cursei s-au auzit strigătele de durere ale sportivei, în timp ce era consultată de medici.
Sportiva americană s-a accidentat în luna ianuarie, în timpul probei de coborâre de la Crans-Montana (Elveția), etapă din Cupa Mondială.
„Știu care erau șansele mele înainte de căzătură și știu că acum nu mai sunt aceleași. Dar încă există o șansă. Și atâta timp cât există, voi lupta”, spunea Lindsey Vonn, campioană olimpică a probei în 2010, atunci când a luat decizia de a participa totuși la Jocurile Olimpice, în ciuda vârstei și aproblemelor medicale.
