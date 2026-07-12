Accident tragic pe circuitul de la Brno: pilotul român Adrian Rus-Sinner a murit în timpul unei curse de Superbike

Accident mortal chiar la startul cursei

Potrivit informațiilor oficiale transmise de Federația Română de Motociclism, accidentul s-a produs chiar la startul uneia dintre cursele clasei Superbike, implicând doi sportivi. Impactul a fost extrem de violent, iar intervenția echipelor medicale a fost imediată.

„În ciuda intervenției prompte a echipelor medicale aflate la fața locului, unul dintre piloți a decedat în urma rănilor suferite. Cel de-al doilea sportiv a fost transportat în stare critică la spital, însă, din nefericire, medicii nu au mai putut să îi salveze viața. Din păcate, unul dintre cei doi sportivi care ne-au părăsit astăzi este Adrian Rus-Sinner”, a transmis Federația Română de Motociclism.

Al doilea pilot implicat în accident a fost transportat de urgență la spital, însă, în ciuda eforturilor medicilor, nu a supraviețuit.

Competiția de la Brno, anulată după tragedie

În urma accidentului devastator, organizatorii au decis anularea întregului program competițional rămas din weekend. Decizia a fost luată din respect pentru victime și familiile acestora, dar și în contextul gravității incidentului.

Federația Europeană de Motociclism, Alpe Adria Motorcycle Union, promotorii competiției, precum și reprezentanții circuitului de la Brno au transmis mesaje de condoleanțe, subliniind impactul profund al tragediei asupra comunității motorsportului.

Un nume cunoscut în motociclism și online

Adrian Rus-Sinner nu era doar un pilot de curse apreciat, ci și un vlogger cunoscut în comunitatea pasionaților de motociclism. Activitatea sa online i-a adus o comunitate consistentă de urmăritori, fiind apreciat pentru autenticitate și pasiunea pentru motorsport.

Moartea sa fulgerătoare a generat un val de reacții în mediul online, unde fanii și colegii de breaslă și-au exprimat regretul și au transmis mesaje de susținere pentru familie.

Federația Română de Motociclism a precizat că, din respect pentru familiile îndoliate, nu vor fi oferite deocamdată alte detalii despre circumstanțele exacte ale accidentului.