Aerul condiționat picură în casă? 6 cauze pe care nu trebuie să le ignori

În cele mai multe cazuri, cauza este ușor de remediat dacă este depistată la timp, însă uneori poate ascunde o defecțiune care necesită intervenția unui tehnician.

Iată de ce picură aerul condiționat, când este normal și când trebuie să te îngrijorezi.

De ce picură aerul condiționat?

În timpul funcționării, aparatul extrage umezeala din aer. Apa rezultată se transformă în condens și este evacuată printr-un furtun de drenaj.

Prin urmare, este perfect normal ca unitatea exterioară să elimine apă în timpul funcționării.

Problema apare atunci când apa începe să curgă din unitatea interioară, pe perete sau chiar în casă.

1. Furtunul de condens este înfundat

Aceasta este cea mai frecventă cauză.

În timp, în furtunul de evacuare se pot acumula:

praf;

mucegai;

insecte;

depuneri de murdărie.

Apa nu mai poate fi evacuată și începe să se întoarcă în tavă, apoi se revarsă în încăpere.

Cum îți dai seama

apa picură constant din unitatea interioară;

aparatul răcește normal;

problema apare după câteva zeci de minute de funcționare.

2. Filtrele sunt foarte murdare

Filtrele încărcate cu praf reduc circulația aerului.

Evaporatorul îngheață, iar când gheața se topește rezultă o cantitate mare de apă pe care sistemul nu o mai poate evacua eficient.

Soluție

Filtrele trebuie curățate la aproximativ:

o dată la 2-4 săptămâni, în sezonul cald;

mai des dacă locuiești într-o zonă cu mult praf sau ai animale de companie.

3. Aparatul are prea puțin agent frigorific

Un nivel scăzut de freon poate provoca înghețarea evaporatorului.

După oprirea aparatului, gheața se topește și produce mai mult condens decât poate evacua sistemul.

Alte semne

răcește mai greu;

funcționează continuu;

consumul de energie crește.

În acest caz este necesară verificarea instalației de către un tehnician autorizat.

4. Tava de condens este fisurată

La aparatele mai vechi, tava în care se adună apa poate crăpa.

Apa se scurge direct în loc să ajungă în furtunul de evacuare.

Această problemă apare mai ales după mulți ani de utilizare.

5. Aerul condiționat nu este montat corect

Unitatea interioară trebuie să fie montată cu o ușoară înclinație spre evacuare.

Dacă instalarea nu a fost făcută corect, apa poate rămâne în interior și începe să curgă în cameră.

Această situație apare frecvent imediat după montaj.

6. Furtunul de evacuare este îndoit

Uneori furtunul nu este înfundat, dar este:

îndoit;

strivit;

blocat de mobilier sau alte obiecte.

Apa nu mai poate circula liber și revine în aparat.

Este normal să picure apa din unitatea exterioară?

Da.

Mulți proprietari cred că este o defecțiune, însă apa care se scurge sub unitatea exterioară este, de regulă, condensul evacuat în timpul răcirii.

Iarna, în modul încălzire, cantitatea de apă poate fi chiar mai mare din cauza ciclurilor de dezghețare.

Ce poți face înainte să chemi un specialist

Dacă aerul condiționat picură:

oprește aparatul;

verifică și spală filtrele;

verifică dacă furtunul de evacuare este îndoit;

inspectează dacă există urme evidente de murdărie sau apă acumulată.

Dacă problema persistă, evită să folosești aparatul până la verificarea lui.

Când trebuie să chemi un tehnician

Solicită o intervenție dacă:

apa continuă să curgă după curățarea filtrelor;

aparatul îngheață;

observi scurgeri frecvente;

nu mai răcește eficient;

apare un miros puternic de mucegai;

auzi zgomote neobișnuite.

Cum previi apariția problemei

Întreținerea regulată este cea mai bună metodă de prevenție.

Specialiștii recomandă:

curățarea filtrelor la fiecare 2-4 săptămâni în sezonul de utilizare intensă;

o revizie profesională cel puțin o dată pe an;

dezinfectarea evaporatorului și a tăvii de condens;

verificarea nivelului agentului frigorific și a furtunului de evacuare.

O revizie anuală costă mult mai puțin decât reparațiile provocate de infiltrațiile de apă sau de defectarea compresorului.

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