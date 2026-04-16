Tragedie cumplită: Fostul portar Arsenal a murit lovit de tren – Omagii de la Klopp și Wenger

Tragedie în fotbal: Alex Manninger, fost portar la Arsenal și Liverpool, a murit la 48 de ani într-un accident de mașină șocant

Fostul portar austriac Alex Manninger, cunoscut pentru trecerea sa prin cluburi emblematice precum Arsenal și Liverpool, a decedat tragic la vârsta de 48 de ani într-un accident rutier petrecut joi în Salzburg. Federația Austriacă de Fotbal (OFB) a confirmat vestea devastatoare, declanșând un val de omagii din întreaga Europă. Manninger, o figură respectată în fotbalul mondial, a fost victima unei coliziuni fatale între mașina sa și un tren, conform relatărilor locale.

Un carierist dedicat: De la Arsenal la triumfurile din Premier League

Născut în Austria, Manninger a debutat la nivel înalt în Anglia, semnând cu Arsenal în 1997. A bifat 39 de meciuri pentru "Tunerii" până în 2002, fiind adesea reserva lui David Seaman. Totuși, impactul său a fost uriaș: a contribuit decisiv la cucerirea titlului în Premier League și a Cupei FA. În ultimul său sezon la Londra, a fost împrumutat la Fiorentina, marcând începutul unei aventuri italiene de succes, potrivit Mirror.

Cariera sa impresionantă s-a întins pe 22 de ani și 15 cluburi, incluzând Juventus – unde a câștigat titlul în Serie A – și Red Bull Salzburg, pentru care a jucat în două perioade. La 33 de ani, a adunat 33 de selecții la naționala Austriei. Ultima sa aventură a fost la Liverpool, semnat de Jürgen Klopp în sezonul 2016-17, deși nu a apucat să joace în prima echipă.

Liverpool și Arsenal, în doliu profund

Cluburile care l-au marcat pe Manninger au reacționat imediat. Liverpool FC a postat un mesaj sfâșietor: "Liverpool FC este profund întristat de trecerea în neființă a fostului nostru portar Alex Manninger, la 48 de ani. Gândurile noastre se îndreaptă către familia și prietenii săi în acest moment greu."

Arsenal, deși nu a emis un comunicat oficial imediat, fanii și foștii coechipieri au inundat rețelele cu amintiri. Manninger însuși mărturisise recent, în interviul din Gazzetta dello Sport de luna aceasta, regretul de a pleca prea devreme de la Arsenal: "Eram un puști de 20 de ani. Arsène Wenger m-a adus pentru a internaționaliza echipa. M-am simțit bine în poartă, cu un gigant ca Tony Adams în față, care m-a învățat enorm. Singurul meu regret: am plecat prea curând, dar voiam să joc."

Omagii emoționante din Italia și Austria

Valul de tributuri a venit rapid din Italia, unde Manninger a lăsat amprente adânci. Juventus a plâns "un mare sportiv și un om cu valori rare: umilință, dedicare și seriozitate profesională". Președintele Napoli, Aurelio De Laurentiis, a transmis condoleanțe din partea întregului club: "SSC Napoli se alătură doliului pentru Alexander Manninger, portarul cu o carieră prestigioasă în fotbalul italian și european."

Fiorentina l-a comemorat ca "portarul Viola din sezonul 2001-2002", iar Red Bull Salzburg, clubul său de suflet, a scris: "Plângem pierderea tragică a fostului nostru portar Alexander Manninger într-un accident rutier. Gândurile noastre sunt cu familia și prietenii. Odihnește-te în pace, Alexander."

OFB a concluzionat: "Fotbalul pierde o persoană specială. Condoleanțe sincere familiei, prietenilor și celor apropiați."