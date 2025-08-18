Amenzi de peste 10.000 de lei după meciul Rapid-FCSB: cinci microbiști, interziși pe stadion

În urma încălcării prevederilor legale în vigoare, jandarmii au aplicat 13 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 10.900 de lei.

Dintre acestea, două sancţiuni contravenționale, în valoare totală de 3.000 de lei, au fost aplicate organizatorului evenimentului sportiv, iar o sancţiune contravențională, în valoare totală de 2.000 de lei, a fost aplicată societății specializate de pază şi protecție, pentru nerespectarea obligațiilor ce le revin.

Totodată, au fost aplicate 5 sancţiuni complementare privind interzicerea accesului la competițiile sportive pe o perioadă de șase luni sau un an.

Jandarmeria face verificări pentru identificarea şi sancționarea altor persoane care au încălcat cadrul legal în vigoare.

FC Rapid București - FCSB s-a încheiat cu scorul 2 - 2, deși în minutul 83 FCSB conducea cu 2-0. Koljic a înscris de două ori în minutele 83 și 90+2, iar pentru oaspeți au marcat Lixandru în minutul 7 și Bîrligea în minutul 61.

În timpul desfășurării, partida a fost presărată cu mai multe momente tensionate.

(sursa: Mediafax)