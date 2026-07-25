Asociația de Tenis Feminin introduce testarea genetică obligatorie

Conform Politicii de Eligibilitate Feminină actualizate, sportivele vor fi obligate să treacă printr-un test unic pentru gena SRY, prezentă de regulă pe cromozomul Y și asociată cu dezvoltarea sexuală masculină.

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Noua politică a intrat în vigoare la 21 iulie 2026, înlocuind reglementările anterioare. Potrivit WTA, modificările au scopul de a proteja integritatea tenisului profesionist feminin și de a asigura o competiție corectă.

Testarea poate fi efectuată prin probă de salivă, tampon bucal sau probă de sânge. Un rezultat negativ va fi acceptat, de regulă, pentru tot restul carierei sportivei, cu excepția cazului în care există motive să se creadă că acesta este eronat.

Jucătoarele al căror test iese pozitiv pentru gena SRY vor fi declarate temporar neeligibile pentru competiție, până la finalizarea unei evaluări medicale suplimentare. Ele se pot totuși califica, dacă demonstrează că, din cauza sindromului de insensibilitate completă la androgeni sau a unei alte tulburări de dezvoltare sexuală, nu au trecut niciodată prin efectele fiziologice ale pubertății masculine.

Orice jucătoare care refuză testarea sau nu cooperează în procesul de evaluare nu va putea participa la turneele WTA. Printre măsurile disciplinare posibile se numără avertismentul, amenda, suspendarea temporară, excluderea din turnee sau anularea rezultatelor obținute în perioada de neeligibilitate.

Toate rezultatele testelor și informațiile medicale vor fi tratate ca fiind confidențiale și vor fi prelucrate drept date personale sensibile. WTA a precizat că nu va comenta public cazurile individuale, decât ca răspuns la declarații făcute de o jucătoare sau de reprezentanții acesteia.

Anterior, Qazinform News Agency relata că Pentagonul a introdus testarea anuală obligatorie pentru deficitul de testosteron în rândul militarilor americani cu vârsta de peste 30 de ani.